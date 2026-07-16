La Fábrica de Pulpo abre sus puertas para convertirse en referente en la elaboración de pulpo cocido

La Fabrica de Pulpo - Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio 2026.- La nueva unidad productiva de Grupo Prodesco nace para ofrecer un pulpo cocido de alta calidad al canal HORECA y a la distribución nacional e internacional

Grupo Prodesco da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y especialización con la apertura de La Fábrica de Pulpo, una planta de producción de 1.000 m, ubicada en Arganda del Rey (Madrid), dedicada a la elaboración de pulpo cocido de alta calidad para el canal HORECA y la distribución nacional e internacional.



La nueva planta representa la apuesta de Grupo Prodesco por la producción propia y la especialización, uniendo el legado de más de dos generaciones de pulpeiros con la innovación tecnológica. Esa experiencia se refleja en unas instalaciones diseñadas para garantizar la máxima regularidad en cada elaboración. El resultado es un pulpo cocido en su propio jugo, sin aditivos ni conservantes, que conserva intactas sus propiedades, textura y sabor, para ofrecer al profesional un producto con un excelente rendimiento en cocina y listo para su utilización.



Al frente del proyecto se encuentra Pilar Pardo, cofundadora de La Fábrica de Pulpo y heredera de una tradición familiar ligada al mundo del pulpo.



"La Fábrica de Pulpo nace con mucha ilusión y con un compromiso muy claro: ofrecer al profesional un producto del que pueda fiarse siempre. Sabemos que la confianza se construye día a día, por eso trabajamos para que cada proceso en el cocedero mantenga la misma calidad, el mismo cuidado y respeto por un producto tan especial como el pulpo", afirma Pilar Pardo.



El pulpo que se elabora en La Fábrica de Pulpo procede del caladero FAO34, en Dakhla (Marruecos), capturado de forma responsable mediante nasas tradicionales. La sostenibilidad es el centro del modelo: uso de maquinaria eficiente, eliminación de aditivos, control de calidad exhaustivo y un firme compromiso con la obtención de certificaciones internacionales como IFS, ISO y BRC.



La Fábrica de Pulpo inicia su actividad con más de 15 referencias adaptadas a las necesidades del canal HORECA, entre ellas patas individuales de diferentes calibres, packs combinados, medios pulpos y pulpos enteros, todos ellos envasados al vacío y refrigerados. La compañía prevé ampliar próximamente su catálogo con nuevas referencias en congelación y elaboraciones marinas de quinta gama.



La Fábrica de Pulpo, una marca con historia, presente y futuro

Con esta apertura, Grupo Prodesco refuerza su apuesta por la producción propia y la especialización alimentaria, consolidando un modelo que integra tradición, innovación y capacidad industrial para seguir ofreciendo soluciones de alto valor añadido a la hostelería profesional.



'Aquí manda el pulpo'.



Emisor: La Fábrica de Pulpo

Nombre contacto: Grupo Prodesco

Descripción contacto: La Fábrica de Pulpo

Teléfono de contacto: 919995117



