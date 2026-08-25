El fabricante de arrancadores de batería CARKU expande en Europa la tecnología Na+ de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En plena temporada de ferias del sector de repuestos de automoción en Europa y ante la inminente entrada en vigor de la Directiva ECGT de la UE, cuya aplicación está prevista en toda la Unión Europea a partir del 27 de septiembre de 2026, CARKU, que ha estado consolidando su presencia en Europa, presentará su nuevo arrancador de batería de iones de sodio de 12 V/24 V en Automechanika Frankfurt 2026, que se celebrará del 8 al 12 de septiembre.

Ampliando sus soluciones de Na+ en Europa

Aprovechando su gama de arrancadores portátiles, CARKU amplía sus soluciones de arranque en Europa con tecnología de iones de sodio (Na+), diseñada para proporcionar energía instantánea y fiable para todo tipo de situaciones, desde asistencias en carretera cotidianas hasta el mantenimiento de flotas de vehículos pesados.

Fundada en el año 2011, CARKU fue pionera en la categoría de arrancadores portátiles modernos con su primer arrancador de coche con batería de litio ese mismo año[1]. Esta reciente expansión de Na+ cuenta con el respaldo de dos fábricas que abarcan más de 110.000 m con líneas de producción SMT automatizadas e instalaciones de fabricación integradas, lo que proporciona a CARKU la capacidad de producción flexible y la red de suministro global estable necesarias para llevar la aplicación de baterías a los mercados europeos a gran escala.

Presentación en Frankfurt: JS-617N y arrancador todo en uno mejorado

En el pabellón 10.1, expositor D73, CARKU presentará su producto estrella, el JS-617N: un arrancador de batería de iones de sodio de 12 V/24 V, elegante y robusto, diseñado para funcionar a temperaturas bajo cero. Junto con él, lanzará una serie mejorada de arrancadores todo en uno que integran compresores de aire, iluminación LED y carga de dispositivos. Gracias a las tecnologías patentadas de BMS y control inteligente de CARKU[2], y a los sistemas de fabricación y gestión de calidad certificados según las normas ISO 9001 e IATF 16949[3], los visitantes podrán experimentar en directo en Frankfurt la protección inteligente de la batería y la máxima seguridad en carretera.

En la actualidad, gracias al respaldo de sus dos plantas de fabricación y más de 1.000 empleados, CARKU presta servicios a clientes en seis continentes. Esta nueva generación de baterías de sodio (Na+) representa un paso más, tras el éxito de su tecnología de litio, en la misión de la compañía de impulsar una vida más inteligente y mejor mediante tecnologías energéticas innovadoras.

Acerca de CARKU

CARKU ofrece soluciones integrales OEM/ODM que abarcan arrancadores de batería, estaciones de energía portátiles y baterías de arranque, con productos que cumplen con los requisitos internacionales, incluyendo CE, FCC, RoHS y UL. Gracias al respaldo proporcionado por medio de 852 patentes globales[4], CARKU ofrece tecnologías energéticas inteligentes y fiables en Europa y en todo el mundo.

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CONTACTO: info@carku.com, marketing@carku.com

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