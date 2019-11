COMUNICADO: Los fabricantes líderes de AC del mundo y compañías innovadoras compiten por el premio Global Cooling Prize

Publicado 15/11/2019 8:31:58 CET

Ocho equipos de todo el mundo inventan soluciones de refrigeración asequibles con potencial de tener cinco veces menos impacto en el clima.

NUEVA DELHI, 15 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Una coalición global liderada por el gobierno de India y el Rocky Mountain Institute (RMI) han anunciado hoy a los finalistas del premio Global Cooling Prize [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2643488-1&h=1231282105&u...], una competición de innovación para el desarrollo de soluciones de refrigeración residencial súper eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Los competidores exhibieron tecnologías de refrigeración novedosas que no solo utilizan menos electricidad, sino que además reducen el uso de los refrigerantes relacionados con el cambio climático; avances que son vitales ya que el número de aires acondicionados se cuadruplicará en todo el mundo en 2050.

Los equipos finalistas están liderados por algunos de los mayores fabricantes de aire acondicionado a nivel mundial, incluidos Gree Electric Appliances Inc., de Zhuhái; Daikin AirConditioning India Pct. Ltd.; y Godrej and Boyce Mfg. Co. Ltd.; las empresas emergente y corporaciones S/S Design Startup Solution Pvt. Ltd.; Transaera Inc; M2 Thermal Solutions; Kraton Corporation y Barocal Ltd. Los equipos seleccionados exhibirán una amplia gama de soluciones para refrigeración residencial, incluidos refrigeración inteligente de compresión de vapor híbrida, refrigeración evaporativa y diseños de tecnología de refrigeración estado sólido.

"Me produce una enorme satisfacción decir que hemos recibido ideas realmente revolucionarias para la refrigeración", comentó Richard Branson, fundador y director ejecutivo de Virgin Group y embajador global de premio. "Lo que hace interesante a esta competición es la oportunidad de transformar el mercado. Podría ser uno de los mayores pasos basados en tecnología para detener el cambio climático. Estoy deseoso de ver vuestro viaje para ganar el premio y cómo escaláis vuestra tecnología".

Una coalición global liderada por el Departamento de ciencia y tecnología del gobierno de India; RMI, un instituto global líder en investigación; y Mission Innovation, una iniciativa global de 24 países de la Unión Europea para fomentar la innovación en energía limpia; presentó el premio Global Cooling Prize [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2643488-1&h=369072397&u=...] en noviembre de 2018 con el objetivo de estimular el desarrollo de soluciones de refrigeración residencial respetuosas con el medio ambiente.

El director ejecutivo de RMI, Jules Kortenhorst, destacó el impacto de dichas innovaciones en el futuro. "El sector de AC residencial representa un mercado de 60 mil millones de dólares americanos hoy en día y se predice que crecerá cuatro veces su tamaño en 2050", comentó. "El premio inicia una época de transformación para el sector de la refrigeración. La tecnología novedosa ganadora tiene el potencial de evitar un calentamiento global de 0,5 grados en 2100".

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=ktynXCWCL5o [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2643488-1&h=300499050&u=...]

Sitio Web: https://globalcoolingprize.org/http://www.rmi.org/