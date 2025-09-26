Las fábricas de Mars Snacking en Europa funcionan íntegramente con energía renovable

Las diez fábricas de Mars Snacking en Europa funcionan con energía renovable

Esto cubre la producción anual de alrededor de 900.000 toneladas de algunas de las marcas favoritas de la región, como SNICKERS, TWIX, M&M'S, SKITTLES y ORBIT/EXTRA

Este es un ejemplo de la inversión de 1.500 millones de euros que Mars ha estado realizando en su red de fabricación de la UE para modernizar sus instalaciones, aumentar la capacidad de producción y acelerar los esfuerzos para descarbonizar su cadena de valor

BRUSELAS, 26 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mars ha anunciado que sus diez fábricas de Mars Snacking en Europa funcionan completamente con energía renovable(*). Este hito se alcanzó tras años de inversiones en su red de fábricas de Europa, incluyendo 1.500 millones de euros invertidos en los últimos cinco años. La compañía invirtió en su primer parque eólico europeo en 2016 y, durante la última década, ha migrado todas sus plantas de fabricación de dulces en Europa a energía renovable. Además de las inversiones para reducir y convertir el consumo energético, Mars ha adquirido certificados de Garantía de Origen (GO) para la electricidad renovable restante y el biometano equivalente a la cantidad de electricidad y gas natural utilizados en las operaciones directas de la compañía en el sector de los dulces en Europa. Ubicadas en la República Checa, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, estas fábricas producen 900.000 toneladas anuales de algunas de las marcas más populares de Europa, como SNICKERS, TWIX, M&M'S, SKITTLES y ORBIT/EXTRA, de las cuales el 85 % se consume localmente en la región.

"En Mars, creemos que el mundo que queremos mañana comienza con nuestra forma de hacer negocios hoy. Por lo tanto, medimos nuestro éxito no solo por los resultados financieros, sino también por el impacto positivo que tenemos en las personas, el planeta y la sociedad. La sostenibilidad es una estrategia empresarial que está en el centro de nuestra estrategia. Nos comprometemos a marcar una diferencia significativa, garantizando que las acciones de hoy generen un impacto para las generaciones futuras", comenta Marc Carena, presidente regional de Mars Wrigley.

Este es un hito significativo en la trayectoria global de la compañía hacia el cero neto para 2050 y es un ejemplo de la inversión que Mars está realizando en su fabricación en la UE (1.500 millones de euros en los últimos cinco años y otros 1.000 millones de euros para finales de 2026) para apoyar la innovación impulsada por el consumidor, el crecimiento económico, la resiliencia y una infraestructura moderna y energéticamente eficiente.

Puedes obtener más información sobre el Plan de Generación Sostenible de Mars aquí y aquí el reciente anuncio sobre una inversión adicional de 1.000 millones de euros en su red de fabricación europea.

(*)Esto se aplica al consumo directo de electricidad renovable y gas a través de instrumentos de mercado certificados en cada mercado de operación. Estos certificados se emiten bajo esquemas europeos y se retiran anualmente para que coincidan con nuestro consumo, en lugar de representar el suministro físico directo a nuestras instalaciones. Esta cobertura de energía renovable se aplica durante la vigencia de los contratos vigentes y se revisará anualmente.

Notas a los editores

La transición de la empresa hacia la electricidad renovable en la región comenzó en 2016 con una inversión en el parque eólico Moy en Reino Unido. Durante la última década, Mars ha migrado todas sus plantas de fabricación de confitería en Europa a electricidad renovable, adquiriendo certificados GO y REGO equivalentes a su consumo anual de electricidad en cada mercado. Dejar atrás el uso del gas natural fue un reto más complejo, ya que se utiliza para el funcionamiento de infraestructuras de alto consumo, como calderas y hornos. Tras evaluar diversas opciones, la empresa optó por la compra de biometano como la opción preferida para apoyar la implementación de su plan de descarbonización en las plantas de fabricación europeas de Mars Snacking. Para garantizar que el biometano que compra se produce de manera responsable, Mars ha establecido como requisito contractual que el biometano debe cumplir con estrictos estándares internacionales (Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) o Esquema Voluntario de Sostenibilidad de Biocombustibles de Biomasa (2BSvs), que garantizan el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Energías Renovables. Entre otras cosas, requiere que el productor de biometano no aumente el uso de la tierra y garantice que su gas se genere a partir de materias primas residuales.

