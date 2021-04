Facebook y Adjust en la economía global de las aplicaciones: las verticales de videojuegos y entretenimiento tienen el mayor crecimiento

El informe de crecimiento les permite a los profesionales del marketing orientar y retener a los usuarios de mayor valor en las diferentes verticales de la economía de las aplicaciones

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Adjust [https://www.adjust.com/], la plataforma global de marketing de aplicaciones, publicó el día de hoy su segundo informe global Mobile App Growth en colaboración con Facebook*. El informe muestra el crecimiento de las aplicaciones y las tendencias de retención durante 2020, y demuestra la resiliencia extraordinaria de la economía de las aplicaciones, con los mayores niveles de crecimiento en las regiones de APAC, MENA y Sudamérica. La vertical de videojuegos mostró el crecimiento más rápido en el mundo, con Argentina en primer lugar, mientras que la India encabeza las listas como la región con el crecimiento más rápido.

https://mma.prnewswire.com/media/1178447/Adjust_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1178447/Adjust_Logo.jpg]

Adjust utilizó su puntuación de crecimiento a fin de crear un mapa global en el que se resaltan las tendencias de aplicaciones móviles fuera de los mercados grandes y maduros, el cual les muestra a los profesionales del marketing de aplicaciones cuáles son las áreas donde se puede encontrar el mayor potencial de crecimiento.

"Ahora más que nunca, los profesionales del mobile marketing necesitan una hoja de ruta para identificar a los usuarios adecuados, en las ubicaciones adecuadas, en los puntos adecuados de su recorrido", afirmó Andrey Kazakov, director de operaciones (COO) de Adjust. "Los datos de Adjust, en combinación con la información de Facebook sobre las preferencias y las acciones de los usuarios, les permiten a los profesionales del marketing orientar y retener a los usuarios que generan el mayor valor".

Estos son algunos de los puntos destacados en las verticales y las regiones más sobresalientes:

-- La vertical de videojuegos encabeza las listas en todo el mundo: Como se había pronosticado en los hallazgos del informe Mobile App Trends [https://www.adjust.com/resources/ebooks/app-trends-2020/] publicado por Adjust el año pasado, la vertical de juegos encabezó las listas. Esto se debe en gran medida a los modelos de negocio innovadores, como los juegos hipercasuales [https://www.adjust.com/resources/ebooks/hyper-casual-gaming-... /], que se pueden jugar al instante, y están diseñados para atraer la atención con mecánicas sencillas y satisfactorias. -- Latinoamérica encabezó la vertical de videojuegos, conforme la mayor accesibilidad y el crecimiento de las poblaciones urbanas aceleró el desarrollo móvil. Tres de los primeros cinco países de la vertical de videojuegos están en Latinoamérica, y Argentina encabeza la lista. Vietnam, Brasil, China y México ocupan los siguientes cuatro lugares. -- La India es la región con el crecimiento más rápido, con una penetración móvil en constante crecimiento. La educación es la vertical de aplicaciones con el crecimiento más rápido, mientras que la vertical de entretenimiento destaca por el mercado altamente competitivo para el streaming y los medios "Over The Top" (OTT), que cada vez son más populares. -- La vertical de entretenimiento ha crecido con gran rapidez, y las suscripciones son la tendencia más destacada. De acuerdo con una investigación realizada por Adjust [https://www.adjust.com/blog/adjust-launches-subscription-tra... ct/] con datos de Apptopia, casi el 80% de las 225 aplicaciones más populares de Google Play Store y casi el 50% de las 225 aplicaciones más populares de App Store están basadas en suscripciones. -- Corea y Vietnam encabezan las listas de comercio electrónico al convertirse en los dos mercados con el crecimiento más rápido en cuanto al comercio orientado a los dispositivos móviles. En Vietnam, particularmente, las aplicaciones aún pueden crecer mucho al aprovechar los mercados sin explotar con consumidores ávidos. China, Egipto y Colombia también mostraron un rendimiento sólido en la vertical de comercio electrónico.

Al contar con esta información, los profesionales del marketing pueden diseñar una estrategia efectiva para los mercados donde sus aplicaciones pueden crecer con el mayor éxito. Y, lo que es más importante, pueden crear experiencias altamente orientadas y personalizadas para los clientes.

"El mercado de las aplicaciones móviles es verdaderamente global. Es fácil empezar a hacer negocios porque hay pocas barreras de entrada, pero también es fácil fracasar si uno no tiene un buen conocimiento de los mercados y los usuarios", afirmó Bryan Wang, Director of Marketing Science, Greater China Region & Gaming at Facebook. "Los datos del informe Mobile App Growth pueden ayudar a los anunciantes de aplicaciones a identificar sus nuevas estrategias de entrada a los mercados y desarrollar tácticas ganadoras de forma efectiva".

Para obtener más información, descarga el informe completo: https://www.adjust.com/es/resources/ebooks/mobile-app-growth... [https://www.adjust.com/es/resources/ebooks/mobile-app-growth...]

Para consultar el blog de Adjust: https://www.adjust.com/es/blog/facebook-and-adjust-on-the-ap... [https://www.adjust.com/es/blog/facebook-and-adjust-on-the-ap...].

Metodología

El informe Mobile App Growth de Adjust, creado con el apoyo de Facebook, utiliza los datos de 25,000 aplicaciones lanzadas en App Store y Google Play Store en 2019 y 2020 combinadas, agrupando cerca de 251 países y en 12 verticales diferentes del sector, a fin de evaluar el rendimiento de las aplicaciones. La puntuación de crecimiento se calcula al dividir el número total de instalaciones de una aplicación por mes entre el número de usuarios activos mensuales (MAU, por sus siglas en inglés) en cada vertical y cada país del conjunto de datos de Adjust, a fin de revelar la tasa de crecimiento de las instalaciones en relación con la base de MAU.

*Todos los datos provienen únicamente de la plataforma de Adjust. No se utilizaron datos de Facebook en este informe.

Acerca de Adjust

Adjust [https://www.adjust.com/] es una plataforma global de analytics para el marketing de aplicaciones, y tiene el compromiso de utilizar los estándares más estrictos de privacidad y rendimiento. Las soluciones de Adjust incluyen herramientas de atribución, medición, prevención de fraudes, seguridad informática y automatización. La misión de la empresa es convertir el mobile marketing en un proceso más simple, inteligente y seguro para las más de 50 000 aplicaciones que trabajan con Adjust.

Información de contactoJoshua Grandy

Gerente de Comunicaciones en los Estados Unidospr@adjust.com

https://mma.prnewswire.com/media/1483338/FBco_Interim_family... [https://mma.prnewswire.com/media/1483338/FBco_Interim_family...]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1178447/Adjust_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1178447/Adjust_Logo.jpg]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1483338/FBco_Interim_family... [https://mma.prnewswire.com/media/1483338/FBco_Interim_family...]

CONTACTO: CONTACTO: Joshua Grandy, +1 484-683-5929

Sitio Web: https://www.adjust.com/