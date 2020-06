COMUNICADO: FACT24 CIM: una nueva solución SaaS integrada para la gestión digital proactiva de crisis

MÚNICH, 17 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La solución SaaS FACT24 CIM de F24 combina las funcionalidades de FACT24 y CIM, utilizadas con gran éxito durante décadas y hasta ahora independientes, en una única y completa herramienta para la gestión de alarmas, crisis e incidentes. La nueva oferta unifica las dos soluciones SaaS líderes en Europa y proporciona una solución integrada en una única plataforma para prácticamente toda la cadena de valor de la Gestión de la Continuidad de Negocio (GCN).

Con FACT24 CIM, F24 da respuesta a la necesidad de un gran número responsables de gestión de crisis y seguridad de disponer de una solución que permita gestionar prácticamente toda la cadena de procesos de Gestión de Continuidad de Negocio en un mismo espacio de trabajo: Desde la gestión y la supervisión continuas de los riesgos, hasta la alerta en caso de que se produzca una emergencia o crisis, pasando por la gestión integral de incidentes y crisis hasta recuperar la operativa normal. Ahora, todos los procesos críticos --incluidas las tareas que se desarrollan con entidades y personal externos-- pueden supervisarse y gestionarse en todo momento desde cualquier lugar. Además, todos los datos se procesan en servidores que se encuentran en Europa en estricto cumplimiento de las normativas vigentes en materia de protección de datos.

"Por eso es tan importante estar preparado y ser capaz de gestionarlas de un modo profesional. Disponer de un sistema de comunicación automatizado eficiente es tan decisivo para garantizar el éxito de la gestión de incidentes y crisis como tener una visión general de todas las medidas adoptadas para contenerlos o solucionarlos", afirma Jörg Rahmer, director de F24 AG y responsable de Estrategia, Innovación y Producto y de Ingeniería y Operaciones de productos. "Al unir las funcionalidades de FACT24 con las de CIM, nuestro objetivo principal era crear una herramienta intuitiva y fácil de utilizar. Hemos reducido la interfaz a lo esencial. De este modo, es posible concentrarse plenamente en gestionar el incidente o crisis que tenga lugar".

Desde el principio, la fusión de F24 con One Voice AS no sólo tenía como objetivo ampliar la cartera de productos, sino también desarrollar la oferta de la empresa como una plataforma paneuropea de alerta y gestión integral de crisis. "Las soluciones remotas fiables o las soluciones SaaS de Europa son una forma segura para que las empresas apliquen sus procesos de GCN de forma fiable y profesional, especialmente en una crisis global", explica Christian Götz, fundador y director de F24 AG, responsable de Ventas, marketing y relaciones públicas, RR.HH. y Atención al cliente, y añade:Sabemos que muchos gestores de crisis y de seguridad quieren una herramienta uniforme, pero al mismo tiempo exigen flexibilidad. Por ello, ofrecemos FACT24 CIM con tres niveles de ampliación basados en las amplias funciones de alarma de FACT24 ENS".

