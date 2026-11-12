Factory Oficina incorpora un planificador 3D y realidad aumentada para diseñar espacios de trabajo - Factoryoficina

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- La distribución de una oficina puede condicionar desde la movilidad de los empleados hasta el aprovechamiento del espacio disponible. Sin embargo, elegir el mobiliario adecuado exige tomar decisiones que no siempre resultan sencillas sobre un plano convencional. Para facilitar este proceso, Factory Oficina ha incorporado dos herramientas digitales a su página web: un planificador 3D y un sistema de realidad aumentada que permiten anticipar cómo quedarán los espacios antes de adquirir los muebles.

Un planificador 3D para organizar la oficina y calcular el presupuesto

Una de las principales novedades es el planificador 3D de Factory Oficina, una herramienta online que permite diseñar la distribución de una oficina utilizando productos del catálogo de la compañía.

El usuario puede introducir las dimensiones del espacio, incorporar elementos arquitectónicos como puertas y ventanas y colocar diferentes muebles para comprobar cómo encajan en la superficie disponible. Además de visualizar la distribución en tres dimensiones, el sistema permite reorganizar los elementos y generar un presupuesto a partir de los productos seleccionados.

La herramienta también contempla la intervención del equipo de Factory Oficina, que puede ayudar a modificar el proyecto cuando el cliente necesita asesoramiento para adaptar la distribución a sus necesidades.

Realidad aumentada para visualizar los muebles antes de comprarlos

La segunda incorporación tecnológica permite trasladar la experiencia digital al espacio físico. Mediante la realidad aumentada, los usuarios pueden utilizar su teléfono móvil para visualizar cómo quedaría una mesa, una silla u otro elemento del mobiliario dentro de su propia oficina.

Esta funcionalidad, integrada en las fichas de productos compatibles, facilita la comprobación visual de proporciones, ubicación y combinación con otros elementos existentes, sin necesidad de trasladar físicamente el mobiliario.

Con estas herramientas, Factory Oficina introduce nuevas posibilidades en un proceso de compra tradicionalmente vinculado a catálogos, medidas y visitas a exposiciones.

La combinación del diseño tridimensional y la visualización mediante realidad aumentada permite abordar dos decisiones relacionadas: cómo distribuir el conjunto de una oficina y cómo encajará cada pieza en el espacio real. Una aplicación práctica de la tecnología que busca reducir la incertidumbre antes de realizar una inversión en mobiliario profesional.

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