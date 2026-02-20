Factoryoficina impulsa espacios de trabajo eficientes con mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado - Factoryoficina
Madrid, 20 de febrero de 2026.- Los entornos laborales atraviesan una etapa de transformación en la que la eficiencia, la sostenibilidad y la optimización de recursos se han convertido en ejes estratégicos. En este escenario, la elección del mobiliario de oficina adquiere un papel determinante, no solo en términos funcionales, sino también medioambientales.
Factoryoficina desarrolla su actividad en este ámbito ofreciendo soluciones que combinan producto nuevo y reacondicionado, con un enfoque orientado a empresas que buscan equipar sus espacios con criterios de calidad, ahorro y responsabilidad ambiental.
Mueble reacondicionado premium: calidad técnica y ahorro sostenible
La propuesta de Factoryoficina integra una amplia gama de mesas operativas, despachos, puestos multipuesto, mobiliario para call center, armarios, taquillas, sillas y mostradores, disponibles tanto en formato nuevo como reacondicionado. Dentro de esta oferta, el mueble reacondicionado premium ocupa una posición destacada por su proceso técnico de revisión y puesta a punto.
Cada pieza reacondicionada pasa por una revisión estructural completa, limpieza e higienización de superficies, sustitución de componentes cuando es necesario y pruebas de resistencia para garantizar su uso intensivo en oficina. En el caso de las sillas, el servicio incluye revisión de mecanismos, cambio de ruedas, refuerzo de gomaespuma, engrase y retapizado profesional en taller propio. Este procedimiento permite ofrecer productos renovados con garantía profesional de hasta 2 años y disponibilidad inmediata en stock.
Además del componente técnico, el reacondicionamiento genera un ahorro económico que puede alcanzar hasta el 70 % frente a modelos nuevos equivalentes. A ello se suma un impacto ambiental positivo, ya que la reutilización de mobiliario contribuye a la reducción de residuos y al ahorro de CO₂ asociado a la fabricación de nuevos productos, reforzando así la economía circular.
Servicios integrales para proyectos empresariales
La actividad de Factoryoficina se extiende más allá de la venta directa. La compañía desarrolla proyectos de implantación mediante planificación de espacios, con elaboración de planos y reorganización de entornos de trabajo para maximizar la eficiencia y la funcionalidad. Este servicio se complementa con un equipo propio de montaje, compuesto por cerca de 50 operarios especializados en instalaciones que abarcan desde oficinas completas hasta salas de formación o espacios temporales.
El modelo de negocio incorpora también el alquiler de mobiliario reacondicionado para campañas de call center, oficinas de obra, eventos corporativos o producciones audiovisuales, así como la compra y retirada de mobiliario usado en la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo. Paralelamente, el servicio de reparación y retapizado de sillas posibilita prolongar la vida útil de los equipos existentes.
Con una oferta que abarca mobiliario nuevo, reacondicionado y servicios técnicos asociados, Factoryoficina consolida una propuesta orientada a la eficiencia operativa y al aprovechamiento responsable de recursos. La combinación de calidad técnica, ahorro económico y reducción de emisiones sitúa el reacondicionamiento como una alternativa alineada con las nuevas exigencias empresariales en materia de sostenibilidad.
