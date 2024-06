La factura electrónica: un desafío inminente para todos los negocios

(Información remitida por la empresa firmante)

DEH Online y Esker se alían para ofrecer a los pequeños empresarios una solución tecnológica para la obligada transición a la nueva ley de factura electrónica

Madrid, 25 de junio de 2024.- DEH Online, la empresa líder en transformación digital de asesorías y administraciones de fincas, y la multinacional Esker, líder mundial en digitalización de procesos de gestión, se alían para desarrollar una plataforma para procesar de forma ágil y fiable el envío y recepción de facturas y la transición a la factura electrónica: FactuBox. El acuerdo entre DEH Online y Esker supone una oportunidad única y singular para el pequeño empresario español: permitirle profesionalizar la facturación electrónica, con la mejor tecnología que existe a escala global y de la mano de la empresa española que mejor ha sabido acercar la digitalización a la pyme.



A partir del año que viene, todas las empresas españolas, es decir, más de 3 millones, estarán obligadas a cumplir con la Ley Crea y Crece, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento empresarial adoptando medidas para mejorar la regulación y la eliminación de obstáculos en el desarrollo de actividades económicas.



Una de sus principales reformas estructurales es que la factura electrónica sea obligatoria en todas las operaciones entre empresas y autónomos, para favorecer la transformación digital y luchar contra la morosidad y el fraude fiscal. Si un proveedor no emite una factura electrónica cuando sea obligatorio, se podría enfrentar a sanciones legales y administrativas, como multas, penalidades, o incluso la suspensión de sus actividades comerciales.



¿Cómo funciona FactuBox?



El propósito de esta solución es acompañar a las pymes en el proceso de digitalización de la gestión de facturas electrónicas, adelantarse al momento de entrada en vigor de la Ley Crea y Crece y evitar problemas graves para el pequeño empresario si no actúa con anticipación.



A través de una plataforma muy fácil de manejar, que se conecta de manera automática con el ERP del cliente (módulo de facturación), pymes y autónomos podrán digitalizar sus facturas emitidas y gestionar las recibidas, automatizando todo el proceso con una tecnología pionera que gestiona todos los procesos en la nube con la ayuda de la IA, eliminando tareas repetitivas, liberando a empresas de horas de trabajo y garantizando el cumplimiento normativo.



Con la ayuda de un panel de control personalizable, todos los usuarios podrán tener un contador de las facturas enviadas, recibir avisos de las que no se hayan emitido y segmentar por tipo de factura, entre otros beneficios. DEH Online y su equipo de soporte se ponen a disposición del usuario para acompañarlos en tiempo y forma a la entrada en vigor de esta nueva medida.



Una solución especialmente diseñada para asesorías, gestorías y administraciones de fincas



Con la Ley Crea y Crece, digitalizar la facturación es una necesidad ineludible, algo que afecta directamente a las asesorías, gestorías, despachos profesionales y administraciones de fincas que manejan facturas de sus clientes.



Con FactuBox podrán gestionar tanto las facturas emitidas como las recibidas de una forma mucho más eficiente mediante la integración de la solución con la mayoría de ERPs del mercado. La emisión de facturas podrá hacerse directamente en el panel de usuario o transmitiendo los datos del ERP a la solución. Una vez en la plataforma, las facturas pueden personalizarse desde su propio panel (se podrá incluir el logo, una plantilla prediseñada, etc.) para posteriormente ser enviadas y poder hacer seguimiento, teniendo la opción de revisar su estado (enviada, pendiente, aprobada, etc.).



La gestión de las facturas recibidas, por otro lado, es una de las tareas más complejas para estos profesionales, que reciben un gran número de ellas todos los meses. Con FactuBox, la digitalización de las facturas recibidas no solamente facilita la gestión ordenada de documentos y su validación, sino que también automatiza la entrada de datos en los programas de contabilidad, con el ahorro de tiempo y eliminación de errores que ello supone.



También podrán disponer de todos los mensajes que se crucen con sus clientes, porque se quedan guardados para que exista una trazabilidad y un histórico de estas conversaciones vinculadas a las facturas.



Una solución tecnológica con el aval de Esker, líder global en soluciones para facturación



Esker, nuevo partner de DEH Online, fue nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2024 para soluciones de Invoice-to-Cash por segundo año consecutivo. Este informe es una referencia mundial, que evalúa a las empresas TIC más relevantes a nivel internacional en función de su visión y su ejecución en el mercado específico en el que trabajan.



Manuel Galán, director general de DEH Online, comenta: "Nuestro propósito es avanzar en la digitalización del tejido pyme en España, proporcionando respuestas de valor a los desafíos de las pymes y autónomos en la gestión de sus negocios. Esta alianza estratégica con Esker nos permite incorporar en nuestras soluciones la tecnología del número uno global en el ámbito de la factura electrónica y ofrecer el máximo nivel de excelencia en un momento normativo clave para empresas de cualquier tipo y tamaño".







