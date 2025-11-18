La factura de la luz de este invierno podría ser hasta un 45% más barata que en 2024 - Tempos Energía

La situación de calma en el mercado del gas hace prever una factura de la luz en el próximo enero entre los 60 y los 65 euros. Incluso regresando la tensión al mercado gasístico, la luz llegaría a situarse en los 80-85 €/MWh, un 12 y 22% por debajo del invierno pasado

El mercado del Brent vive actualmente una situación de superávit. Desde Tempos Energía tienen claro que en 2026 el mercado entrará débil por el exceso físico, que responde a las devoluciones de la OPEP+, la falta de tracción de China, la poca impermeabilización de la geopolítica y la tendencia de desinversión de los fondos de inversión

Sevilla, 18 de noviembre de 2025.- Las previsiones de los futuros eléctricos resultan esperanzadoras y positivas. En el mejor de los escenarios se vislumbra un recibo de la luz un 45 por ciento más barata que en el mes de enero y febrero del año 2025, con la referencia del gas entre los 30 y 35 euros el megavatio hora, la luz se enmarcaría en los 60-65 euros el megavatio la hora. Si la tensión rompe la calma actual, el TTF se moverá en la horquilla de los 36- 42 euros y la previsión de la luz será de 80-85 euros; aun así, entre un 12 y un 22 por ciento más barata que en el invierno de 2025.

Europa ha entrado de lleno en el invierno y desde Tempos Energía apuntan que el TTF lleva parapetado en unos mínimos que no se habían visto desde hace 15 meses, situándose entre los 30-31 euros el megavatio la hora. Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos y CEO de Tempos Energía explica que “nos encontramos ante un doble hito”. “Contamos con un gas barato y estable y el invierno arranca desde un suelo real con un sistema cómodo, pero altamente sensible”, indica.

Las temperaturas suaves y la ausencia de China contienen al gas

Desde la consultora energética apuntan que noviembre ha sido un mes de temperaturas anormalmente suaves y, en esta línea, “Alemania ha registrado hasta 5 grados más por encima de lo habitual para estas fechas”. El buen tiempo ha frenado el uso de la calefacción y de los ciclos combinados, revelando que la demanda europea se encuentra en los 140 teravatio hora, un diez por ciento menos que en el mes de octubre.

Otro aspecto que explica el abaratamiento y estabilidad son los cargamentos de Gas Natural Licuado que recibe Europa, actualmente, un 38 por ciento más que hace un año. Esta cantidad se debe a que Asía sigue manteniéndose a la sombra y sin retirar cargamento. En este sentido, Aceituno expone que “mientras China no despierte, Europa tendrá una red de seguridad”.

Las reservas gasísticas están en torno al 82 por ciento y el CEO de Tempos Energía apunta que “aunque aún es un colchón también resulta ser más fino que el del año anterior”, puesto que está diez puntos por debajo de 2024. A la vez, Noruega continúa siendo el principal proveedor de gas para Europa con 329-342 millardos por metros cúbicos. El CO2, por su parte, se muestra estable entre los 81-82 euros por tonelada fijando un suelo de costes para la electricidad.

El comportamiento del gas se sitúa en su nivel más bajo desde mayo de 2024 registrando un precio de 30,45 euros el megavatio hora, casi un 48 por ciento por debajo del máximo del año. La previsión que manejan desde Tempos Energía vislumbra una luz para el primer trimestre del 2026 en la zona media a 64,55 euros el megavatio hora. El segundo cuatrimestre acerca una gráfica de precios de 40,25 euros de media apoyándose en los 36-39 euros del gas. Con el riesgo estival de por medio, el tercer trimestre muestra un precio medio de 66,51 euros el megavatio hora. Finalmente, la previsión del precio de la luz en el último trimestre del 2026 anticipa un precio de 71,76 euros el megavatio hora.

Noviembre dulce con una eólica manejando el tablero

Durante el mes de noviembre, el mercado eléctrico ha dado un profundo giro con el pool cayendo hasta los 49,34 euros el megavatio hora. Esta bajada representa un cincuenta por ciento menos que hace un año y casi un 35 por ciento menos que en octubre. Antonio Aceituno reconoce que “estamos ante un mercado con un precio medio hundido, con picos más suaves y un suelo extremadamente barato”.

La explicación del desplome está directamente relacionada con el mix y en especial en la energía eólica. El viento resulta ser el rey en el tablero de ajedrez, subiendo de noche y también en las horas solares y al

anochecer, franjas anteriormente ocupadas por el gas. Desde Tempos Energía resaltan que “si la energía eólica se mantiene podríamos hablar de un invierno entre los 50- 70 euros el megavatio hora.

Sin embargo, Tempos Energía no pierde el foco y recuerda que con días fríos y sin viento el sistema volverá a depender de los ciclos combinados y como expone Aceituno “el pool podría saltar sin esfuerzo a los 105-120 euros”. La evidencia que expone Aceituno indica que “el viento abarata y el frío sin viento, dispara”, por eso desde Tempos Energía creen que la clave se encuentra en mitigar el riesgo asegurando parte del consumo antes de que lleguen los episodios de frío sin viento, que obliguen al sistema a agarrarse a los ciclos combinados que disparen los precios.

El Brent nada en la abundancia

El Brent está cotizando en los 61,88 dólares el barril, prácticamente instalado en el precio más bajo vivido a primeros de mayo (60,31 €). El exceso físico del Brent hace que su precio sea débil y la banda entre los 60-70 dólares sea la más repetida y mantenida en la mitad de las sesiones de este año. Explica Antonio Aceituno que “es un precio demasiado bajo para que la OPEP+ se acomode, pero tampoco lo bastante como para reforzar recortes agresivos fuera de la alianza”. El precio suelo de los 60 dólares el barril funciona como zona de congestión y no como trampolín.

La realidad a la que responde el Brent es una sensación de abundancia ante un mercado sobresaturado, en el que más de mil millones de barriles navegan por los océanos. El exceso físico de crudo se explica porque desde el mes de abril, la OPEP+ ha devuelto 2,9 millones de barriles diarios, Estados Unidos bombea en cifra récord de 13,6 millones de barriles diarios, países como Brasil y Guyana siguen aportando más barriles a un ritmo que hacía tiempo no se veía. Los mercados financieros también se alinean con la lectura de superávit; los fondos de inversión han pasado de comprar más de 119 millones de barriles a vender casi 20 millones. China es otro de los vectores principales y como indican desde Tempos “el gran comprador marginal del sistema ha perdido el impulso en el momento más delicado del ciclo”. Por su parte, la geopolítica no resulta definitiva ni cambia el dibujo del Brent. Tanto el petrolero interceptado en el Estrecho de Ormuz como el ataque al puerto ruso de Novorossiysk han sido efímeros porque los precios han vuelto rápido a la zona de confort.

Un escenario de tensión podría hacer rebotar al Brent hacia los 75-80 dólares el barril. Este escenario podría darse con un recorte disciplinado de la OPEP+, interrupciones en Ormuz o en el Mar Rojo o un giro en la actividad industrial en China. El rebote generaría menos disponibilidad de oferta que conllevaría un mayor riesgo de cuello de botella y con un mercado capaz de asumir las consecuencias geopolíticas.

De confirmarse la sobreproducción que dibujan desde la Agencia Internacional de la Energía y OPEP+, con expansión de inventarios y con China perdiendo tracción tanto en producción consumo y exportaciones, el soporte de los 60 dólares por barril podría pasar a ser de 50- 55 dólares el barril.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

