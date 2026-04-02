Fagor Professional anuncia los dos primeros miembros del jurado de World’s Creative Chef - FAGOR PROFESSIONAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de abril de 2026.- En su compromiso constante con la innovación, la excelencia gastronómica y el impulso del talento profesional, Fagor Professional presenta oficialmente a los dos primeros integrantes del jurado de World's Creative Chef, un concurso internacional dirigido a chefs profesionales que aspira a convertirse en un referente dentro del sector culinario.

Este certamen nace con el objetivo de reconocer la creatividad, la técnica y la capacidad de innovación en la cocina contemporánea. A lo largo de los próximos meses, se irá desvelando progresivamente la composición del jurado, incorporando a figuras destacadas de diferentes regiones del mundo.

Cada uno de estos profesionales representará no solo su trayectoria individual, sino también la riqueza gastronómica y cultural de su entorno, aportando una visión global y diversa al proceso de evaluación.

Los dos primeros miembros del jurado anunciados destacan por su prestigio, su influencia en la industria y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de chefs.

La participación de Najat Kanaache (Nur-Fez) y Diego Guerrero (DSTAgE**) garantiza un alto nivel de exigencia y posiciona el concurso como una plataforma de reconocimiento internacional. Ambos perfiles reflejan los valores que definen World's Creative Chef: creatividad, autenticidad y compromiso con la evolución de la gastronomía.

Más allá del reconocimiento, el certamen incorpora un atractivo programa de premios diseñado para impulsar la carrera profesional de los participantes.

Estos premios no solo recompensan el talento, sino que también actúan como un potente escaparate para dar visibilidad al trabajo de los chefs y de sus restaurantes.

En un entorno altamente competitivo, formar parte de esta iniciativa supone una oportunidad única para posicionarse dentro de la industria y conectar con una audiencia global.

Participar en World's Creative Chef es, por tanto, mucho más que competir.

Es una oportunidad estratégica para mostrar la identidad y cultura culinaria, proyectar la marca personal y abrir nuevas puertas en el ámbito profesional.

Desde Fagor Professional, entienden la cocina como un motor de transformación, capaz de generar impacto tanto a nivel cultural como económico.

Por ello, apoyan iniciativas que fomentan la creatividad y el desarrollo profesional, contribuyendo a construir una comunidad gastronómica más dinámica, conectada y global.

Con el anuncio de estos dos primeros miembros del jurado, el concurso World's Creative Chef inicia su andadura consolidándose como una plataforma de referencia para chefs que buscan llevar su talento al siguiente nivel.

Invitan a todos los profesionales de la cocina a descubrir más sobre el concurso y a formar parte de esta experiencia única, donde la creatividad y la excelencia son las verdaderas protagonistas.

Más información en worldscreativechef.com/.

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