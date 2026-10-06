Fagor Professional busca al chef más creativo del mundo con World’s Creative Chef - FAGOR PROFESSIONAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre

Fagor Professional presentaba este año, World’s Creative Chef, que promete ser el único concurso de cocina profesional que mide estrictamente la creatividad de sus participantes, competición que persigue descubrir al chef más creativo del mundo. Quedan pocas semanas para la celebración de este duelo de grandes cocineros llegados de todo el mundo. Los responsables de esta compleja decisión serán un cualificado grupo de grandes chefs embajadores de Fagor Professional, Clare Smyth (Core by Clare Smyth*** - Londres), Quique Dacosta (Quique Dacosta*** - Dénia), Najat Kaanache (Nur - Fez), Jaime Pesaque (Mayta – Lima), Diego Guerrero (DSTAgE** - Madrid) y Paco Roncero (Paco Roncero** - Madrid), que describe el alto nivel de exigencia y posiciona el concurso con un pleno reconocimiento internacional.

El próximo 16 de noviembre competirán por este deseado trofeo los siguientes cocineros, desde Latinoamérica los chefs Ricardo Goachet del restaurante Verbena (Lima - Perú), Pablo Quiven del restaurante Quiven Patagonia (Bariloche – Argentina) y Jorge Enrique Rosales del Hotel Rosewood Mandarina (Puerto Vallarta – México). Desde Inglaterra el chef Jamie Angel del Hotel Gravetye Manor* (Sussex – Reino Unido). De Ucrania la repostera Vitaliia Veselovska, del restaurante Kadoor (Odesa – Ucrania) que competirá con el único postre que se presenta. El chef Adnan Öztürk del Hotel The Bodrum EDITION (Bodrum – Turquía), representará a Turquía. Desde Huesca el chef Arial Munguía, del restaurante Canfranc Express*, llegará para defender la cocina española. Por último el chef Kamlesh Singh Kathayat, del restaurante Gymkhana Dubai (Dubái – Emiratos Árabes Unidos) mostrará, con su singular cocina, el país donde trabaja.

El ganador de este premio marcará un antes y un después en las competiciones de alta cocina, y el reconocimiento que supondrá para él ayudará a elevar su carrera profesional, potenciando la difusión de imagen del restaurante donde trabaja. Además percibirá regalos muy valiosos, compartiendo entre los tres ganadores 20.000 €, cursos de especialización, intensivo y online en el prestigioso Basque Culinary Center. Tendrán presencia en artículos personalizados en los medios FaceFoodMag de Ibiza, Mallorca, Formentera y Portugal, en la publicación Foodie Madrid, así como una selección exclusiva de Bodegas Gancedo, y el equipamiento oficial de la competición de Uniformes Garys. De forma complementaria los tres ganadores serán invitados a visitar las instalaciones de Fagor Professional en Oñati (Euskadi).

Worlds Creative Chef da a los chefs y a los restaurantes donde trabajan una oportunidad estratégica para mostrar su identidad y cultura culinaria, proyectar su marca personal y estimular actividad y contactos en el ámbito profesional.

Fagor Professional, apoya iniciativas como Worlds Creative Chef que fomentan la creatividad y el desarrollo profesional, contribuyendo a construir una comunidad gastronómica más dinámica, conectada y global.

Más información en worldscreativechef.com/

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