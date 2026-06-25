Fagor Professional descubre los finalistas de World’s Creative Chef

Madrid, 25 de junio de 2026.-

La competición internacional, creada por Fagor Professional, que busca reconocer el talento culinario más artístico e innovador del panorama gastronómico mundial, celebrará su gran final el próximo 16 de noviembre en Madrid.

World’s Creative Chef ha anunciado oficialmente los ocho finalistas que competirán por convertirse en el chef más creativo del mundo. Tras un exigente proceso de selección internacional, ocho cocineros procedentes de distintos países han sido elegidos para disputar la gran final que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Madrid.

Los ocho finalistas seleccionados son: Kamlesh Singh Kathayat (Rte. Gymkhana Dubai** - UAE), Jonathan Canahuire (El Kano* - ESPAÑA), Jamie Angel (Rte. Gravetye Manor* (UK), Vitaliia Veselovska (Rte. Kadoor - UCRANIA), Ricardo Goachet (Rte. Verbena - PERÚ), Adnan Öztürk (Hotel The Bodrum Edition - TURQUÍA), Pablo Quiven (Rte. Quiven - ARGENTINA) y Jorge Enrique Rosales (Rte. Rosewood Mandarina - MÉXICO).

Más allá de la excelencia técnica, World’s Creative Chef nace con una misión clara: descubrir y reconocer a aquellos profesionales capaces de llevar la gastronomía al terreno del arte. El certamen de Fagor Professional busca identificar perfiles únicos, cocineros que utilizan la creatividad, la sensibilidad estética, la innovación y la capacidad de emocionar como herramientas fundamentales de expresión culinaria.

Los ocho finalistas seleccionados representan algunas de las propuestas más originales y personales de la gastronomía contemporánea. Durante la final deberán demostrar no solo su dominio de la cocina, sino también su capacidad para transformar ingredientes, conceptos e ideas en auténticas experiencias creativas.

Fagor Professional ha dado la responsabilidad de evaluar las propuestas de los participantes a un jurado de excepción formado por los chefs embajadores de la marca, algunas de las figuras más influyentes de la gastronomía internacional, entre ellos: Clare Smyth (Core*** - Reino Unido), Quique Dacosta (Quique Dacosta*** - Dénia), Diego Guerrero (DsTAGE** - España), Najat Kaanache (Marruecos), Paco Roncero (Paco Roncero** - España), además de otros chefs que pronto serán desvelados.

Todos ellos son referentes absolutos de la alta cocina mundial. Sus trayectorias, reconocidas con algunos de los máximos galardones gastronómicos internacionales, han contribuido a redefinir la gastronomía contemporánea en sus respectivos países y a nivel global.

Para la organización de World’s Creative Chef Fagor Professional, contar con profesionales de esta dimensión supone un auténtico privilegio. Su conocimiento, su sensibilidad gastronómica y su capacidad para identificar el talento creativo serán determinantes a la hora de elegir los ganadores de esta edición.

La final de Madrid se convertirá en un punto de encuentro para algunos de los cocineros más innovadores del panorama internacional y en un escaparate único para celebrar la creatividad como uno de los grandes motores de la gastronomía actual.