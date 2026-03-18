Fagor Professional Food Service anuncia a su nuevo chef embajador; Diego Guerrero - FAGOR PROFESSIONAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de marzo de 2026.- Fagor Professional Food Service anuncia la incorporación del chef Diego Guerrero como nuevo chef embajador de la marca, una alianza estratégica que refuerza el compromiso compartido con la excelencia, la innovación y la evolución constante del sector gastronómico.

Diego Guerrero es una de las figuras más influyentes de la alta cocina española contemporánea. Formado en el País Vasco, inició su trayectoria profesional en reconocidas salas como el restaurante El Bulli, donde consolidó una base técnica y creativa marcada por la vanguardia. Posteriormente lideró el proyecto gastronómico del restaurante El Club Allard, etapa en la que obtuvo dos Estrellas MICHELIN y posicionó al establecimiento como un referente de innovación culinaria en Madrid.

En 2014, Guerrero emprendió su proyecto más personal con la apertura de DSTAgE, un espacio que redefine la experiencia gastronómica desde la libertad creativa y el diálogo cultural. DSTAgE fue reconocido con dos Estrellas MICHELIN y una Estrella Verde, que actualmente conserva, manteniendo una trayectoria sólida en los principales rankings internacionales, consolidando al chef como uno de los máximos exponentes de la cocina de autor en España.

A lo largo de su carrera, Diego Guerrero ha recibido numerosos reconocimientos que avalan su aportación a la gastronomía, no solo por su excelencia técnica, sino por su capacidad de reinterpretar la tradición desde una mirada contemporánea y global.

La colaboración entre Fagor Professional Food Service y Diego Guerrero nace de una visión compartida: entender la cocina como un espacio de investigación, eficiencia y precisión. La experiencia del chef en entornos de alta exigencia conecta de forma natural con la apuesta de la marca por el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para el equipamiento profesional. Con Diego Guerrero como embajador, Fagor Professional Food Service refuerza su posicionamiento como partner estratégico de la alta gastronomía y como referente en el diseño de soluciones que acompañan la evolución del food service a nivel internacional.

Fagor Professional Food Service anuncia también la apertura de inscripciones al concurso de cocina profesional para chefs de todo el mundo, World's Creative Chef, que contará con un jurado compuesto por algunos de los mejores chefs del mundo. Ellos serán los encargados de evaluar las propuestas y seleccionar a los tres grandes ganadores en la final que conseguirán premios valorados en más de 40.000 €. Las candidaturas al concurso se podrán enviar hasta el día 1 de junio de 2026, se conocerán los ocho seleccionados el día 10 de junio y la competición final tendrá lugar en Madrid el día 16 de noviembre. Más información e Inscripciones.

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