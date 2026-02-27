Fagor Professional Food Service presenta a Najat Kaanache como embajadora de la marca - FAGOR PROFESSIONAL

Madrid, 27 de febrero de 2026.- Najat Kaanache comparte la misma ferviente pasión por el sector que Fagor Professional Food Service. Ambas figuras han encontrado muchos puntos de unión que han creado una colaboración sólida completamente focalizada en la innovación y la excelencia.

Najat es una de las personalidades femeninas más influyentes de África y es sin duda alguna la principal referencia gastronómica y embajadora de la cocina marroquí en el mundo.

Su vida ha estado profundamente marcada por dos culturas. Sus padres llegaron a Orio (Guipúzcoa, España) buscando un futuro mejor y por consecuencia Najat nació y creció allí. Najat cuenta que quería ser actriz y se fue a Holanda, pero empezó a hacer pinchos para ganarse la vida y así descubrió que la cocina era su pasión.

Antes de emprender su propia aventura con Nur, su propio restaurante, trabajó en las cocinas más reconocidas de Europa y EE.UU. Entre ellas Noma (Copenhague), The French Laundry (California), Alinea (Chicago), Per Se (Nueva York) o El Bulli (España). Su trayectoria es una absoluta inspiración para los profesionales emergentes del sector y la prueba viviente de que un talento único y mucho esfuerzo pueden llevarte al éxito.

Su restaurante Nur, calificado como el palacio mágico en el laberinto de la medina, ha permitido a grandes personalidades como Harrison Ford o Tom Cruise disfrutar de experiencias únicas gracias al carácter inigualable de su cocina. "Esto era el corazón andalusí, donde se creaban los mejores manjares. Aquí la cocina que se respira es de montaña, de especias, hecha con cariño y por mujeres.”

Fagor Professional Food Service da la bienvenida a Najat y nos demuestra con esta colaboración, que el incesable esfuerzo de la marca por superarse y ofrecer equipamiento de calidad se ha traducido, en su caso, en tener acceso a las mejores cocinas del mundo.

Gracias a este punto de unión entre la marca y los chefs, Fagor Professional Food Service, prepara su estructura para seguir ofreciendo los equipos más fiables y robustos. Los equipamientos de la marca compiten en un sector en el que además de estar estratégicamente diseñados, no pueden fallar y cumplen con las demandas del sector culinario de mayor exigencia.

