FALLECE THICH NHAT HANH, LÍDER BUDISTA Y "PADRE DEL MINDFULNESS"

HUẾ, Vietnam, 22 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El Maestro Zen Thich Nhat Hanh, uno de los líderes espirituales más influyentes del mundo y pionero del movimiento moderno de mindfulness, ha fallecido a las 00:00 horas del 22 de enero de 2022 a la edad de 95 años.

Ha fallecido en paz en la Pagoda Từ Hiếu de Huế, Vietnam, el mismo monasterio donde se ordenó como monje hace 80 años.

Autor y poeta prolífico, Thich Nhat Hanh ha escrito más de 100 libros, traducidos a más de 40 idiomas. Sólo en Estados Unidos se han vendido más de cinco millones. Entre los títulos más vendidos se encuentran The Miracle of Mindfulness, Peace is Every Step, Anger, y How to Love (El milagro del Mindfulness, La paz está en cada paso, La ira y Cómo amar).

A menudo llamado "el padre del mindfulness", que sembró las semillas de la revolución de la atención plena, Thich Nhat Hanh enseñó a muchos de los principales profesores de atención plena de hoy en día, y desarrolló metodologías de curación que se incorporan a la psicología clínica convencional para tratar la depresión, la ansiedad y el estrés.

Thich Nhat Hanh ha influido en líderes de la política, la empresa, la justicia social y la acción medioambiental. Ha intervenido en el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento del Reino Unido, el Parlamento de la India y la Asamblea de Irlanda del Norte. El multimillonario de la tecnología Marc Benioff, el ex presidente del Banco Mundial, Jim Kim, y la arquitecta del Acuerdo Climático de París, Christiana Figueres, han atribuido a sus enseñanzas el mérito de darles fuerza e inspiración. Walk With Me, el documental sobre su vida narrado por Benedict Cumberbatch se estrenó en 2017 y agotó las entradas en los cines de toda Europa.

Thich Nhat Hanh saltó a la fama internacional en 1966, cuando llegó a Occidente para pedir el fin de la guerra de Vietnam. Se hizo amigo del Dr. Martin Luther King, Jr. y desempeñó un papel fundamental en la decisión del líder de los derechos civiles de pronunciarse contra la guerra. En 1967, el Dr. King propuso a Thich Nhat Hanh para el Premio Nobel de la Paz calificándolo de "apóstol de la paz y la no violencia".

Thich Nhat Hanh se exilió de Vietnam durante 39 años como consecuencia de su trabajo por la paz y no regresó hasta 2018 para pasar sus últimos días en su templo raíz. Su trabajo lo continúa la Comunidad Internacional de Budismo Comprometido Plum Village, que él mismo fundó: una red global de base que comprende más de 1.000 grupos locales de mindfulness, docenas de centros de meditación y diez monasterios en Estados Unidos, Europa y Asia.

Sus centros de práctica, que albergan a más de 700 monjes y monjas, representan la orden monástica budista de más rápido crecimiento en Occidente, y reciben decenas de miles de visitantes cada año. Los seguidores monásticos y laicos de Thich Nhat Hanh siguen aplicando sus enseñanzas sobre la atención plena, la construcción de la paz y el diálogo compasivo en escuelas, lugares de trabajo, empresas y prisiones.

El último libro de Thich Nhat Hanh, Zen and the Art of Saving the Planet, fue publicado por HarperCollins en octubre de 2021.

