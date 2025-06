El fallo que emocionó a todos: así fueron las alianzas de Susana Bicho en Joyería Nicols Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

¿Qué pasaría si el error más tonto de la boda se convirtiera en lo más inolvidable? Eso es exactamente lo que le ocurrió a Susana Bicho al grabar a mano sus alianzas junto a Guille Valle en el taller de Joyería Nicols, en pleno corazón de Madrid. Lo que parecía un simple gesto romántico acabó marcando la pieza más importante de su historia de amor con una letra de más

Madrid, 20 de junio de 2025.- Cuando llega el momento de elegir las alianzas, muchas parejas quieren algo más que un anillo bonito: quieren vivir una experiencia, dejar una huella. Eso es exactamente lo que han hecho Susana Bicho y Guille Valle, que esta semana han sellado su historia de amor con unas alianzas grabadas a mano en el taller de Joyería Nicols, en pleno centro de Madrid.



La pareja no quiso unas alianzas cualesquiera. Querían involucrarse en todo el proceso, desde el diseño hasta el grabado. Por eso eligieron hacerlo ellos mismos, con sus propias manos, en un ambiente íntimo, pero con mucho significado. En plena grabación, ocurrió lo inesperado: Susana, entre emoción y nervios, escribió "GULLLE" en lugar de "GUILLE".



¿Lo corrigieron? No, tampoco se podía

"Ese tipo de errores son los que convierten una alianza en una pieza única. En Nicols creemos que lo artesanal no debe ser perfecto, debe ser real", explica Dani Nicols, director creativo de la firma.



Momentos como este definen lo que diferencia a una joyería artesanal de una producción en serie. Cada vez más parejas optan por alianzas personalizadas, hechas en talleres donde pueden formar parte activa del proceso. En Madrid, Nicols se ha consolidado como un referente: más de un siglo de historia, un equipo de maestros joyeros, y un espacio donde la tradición se une con las emociones.



Pero Susana y Guille no son los únicos. Hace solo dos semanas, la futbolista Laia Aleixandri, jugadora del FC Barcelona y de la selección española, también grabó sus alianzas en el mismo taller. Y años atrás, lo hizo Isabel Pantoja Jr., reafirmando la confianza de quienes buscan una joyería en Madrid que combine autenticidad y calidad.



En Nicols, cada alianza se convierte en un símbolo que va más allá del metal o los quilates. Desde los clásicos en oro amarillo o blanco, hasta diseños más contemporáneos, lo que se ofrece es una experiencia emocional, tangible y duradera. Y lo más importante: hecha a medida de cada pareja.



Para Susana Bicho y Guille, ese momento de grabar sus alianzas en Madrid no fue solo parte de la preparación de la boda. Fue uno de los recuerdos más reales y bonitos de su camino juntos.



Y en Joyería Nicols, están orgullosos de seguir ofreciendo algo más que joyas: momentos que se graban para siempre.



Joyería Nicols, referente en alianzas en Madrid, con más de 100 años creando historias que brillan con nombre propio.







