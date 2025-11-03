FAMEL debuta en EICMA

(Información remitida por la empresa firmante)

LISBOA, Portugal, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FAMEL, la legendaria marca portuguesa de motocicletas, hará su debut europeo en EICMA 2025, del 6 al 9 de noviembre. Revelará su renovado compromiso con la innovación, el diseño europeo y la ingeniería, en línea con su ambición de liderar la movilidad eléctrica. FAMEL también presentará la versión final de E-XF, su primer modelo, y un adelanto de su próximo scooter eléctrico.

El centro de I+D propio de la compañía, centrado en la conectividad, el diseño y la innovación, demuestra que su visión va más allá de las motocicletas: se trata de una nueva cultura de movilidad eléctrica que fusiona tecnología, rendimiento, emoción, comunidad y sostenibilidad.

En EICMA, FAMEL presentará la E-XF, inspirada en la historia de la marca, pero centrada en la ingeniería eléctrica moderna. Equipada con un motor de 5,5 kW y con una autonomía de hasta 120 km, la E-XF traslada el estilo clásico de las café-racer a la era eléctrica. Su precio inicial de alrededor de 7.000 € ofrece una entrada accesible al mundo de las motocicletas de alto rendimiento fabricadas en Europa (Pabellón 7, Stand A14).

Las primeras 100 unidades de la E-XF se entregarán a principios de 2026.

El potencial innovador y la ambición de FAMEL la llevaron a crear un nuevo prototipo de scooter eléctrico que se presentará en primicia en EICMA. Este prototipo está diseñado para la movilidad urbana B2C y B2B y se dirige a uno de los segmentos de mayor crecimiento en la movilidad eléctrica.

"FAMEL representa emoción e ingeniería. Estamos construyendo una marca que simboliza la innovación europea y el espíritu de la movilidad actual. En Milán, queremos conectar con socios estratégicos y distribuidores que creen que el futuro de la movilidad debe ser eléctrico y centrado en las personas", afirmó Joel Sousa, consejero delegado de FAMEL.

FAMEL, respaldada por el Fondo NOVUS, gestionado por Magnify Capital Partners en colaboración con Banco Português de Fomento, demuestra que la marca está escribiendo un nuevo capítulo basado en la tecnología, un propósito claro y su potencial para alcanzar los mercados internacionales.

FAMEL

Fundada en 1949, FAMEL se convirtió en una de las marcas de motocicletas más emblemáticas de Portugal. Entre los años 50 y 90, las motocicletas FAMEL fueron tan populares en Portugal que su nombre se convirtió en una expresión cultural que aún hoy se conoce: "F***-se, A Mota É Linda", que se traduce como "¡F***, esta moto es preciosa!".

En los años 90, la empresa fue pionera en la movilidad eléctrica con la FAMEL Electron. Hoy, redefine la movilidad urbana desde Portugal hacia Europa. Más información en: www.ride-famel.com

NOVUS Fund

NOVUS Fund, gestionado por Magnify Capital Partners en asociación con Banco Português de Fomento, apoya a las pequeñas y medianas empresas portuguesas que integran la IA, los principios de la economía verde y la innovación en sus estrategias de crecimiento.

New Creativity

