La Famiglia se sienta a la mesa celebra su Convención 2026 y anuncia su primera campaña nacional de marca

Convención Franquiciados 2026 (1) - Brandelicious

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha reunido en Zaragoza a franquiciados de España, Portugal y Andorra para compartir la estrategia que marcará el futuro de la enseña. En 2026, por primera vez en su historia, la marca activará acciones de comunicación con impacto nacional

Madrid, 8 de mayo de 2026.- La Famiglia se sienta a la mesa ha celebrado los días 5 y 6 de mayo en Zaragoza su Convención de Franquiciados 2026 bajo el claim 'Una palabra no define 25 años de historia', un encuentro estratégico que ha reunido a franquiciados de España, Portugal y Andorra para compartir la visión de futuro de la compañía y presentar las líneas estratégicas que marcarán esta nueva etapa de la marca.



La convención ha tenido un significado especialmente relevante para la compañía al convertirse en el escenario donde se presentó oficialmente la evolución hacia La Famiglia se sienta a la mesa. Javier Floristán, CEO de la marca, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y de abrir el encuentro con una intervención donde se puso en valor la importancia de seguir construyendo una marca sólida, con propósito, identidad propia y una red unida en torno a unos mismos valores.



Durante la jornada, Loli Requelme, directora general, explicó como fue el proceso de renaming, presentando a toda la red de franquiciados el nuevo logotipo y la hoja de ruta para su implantación progresiva en los distintos soportes y puntos de contacto de la marca. Por su parte, Víctor Sancho, director de Operaciones y Ventas, abordó la evolución del modelo operacional de la compañía y las novedades tecnológicas que se incorporarán para mejorar los procesos y optimizar la gestión diaria de los restaurantes, un bloque que contó también con la participación de Controliza, partner tecnológico de la marca.



Por su parte, Javier Monge, director de Marketing, presentó las principales líneas del plan de marketing 2026, que contempla por primera vez en la historia de la marca acciones de comunicación con impacto nacional, un paso clave para reforzar su notoriedad y consolidar su posicionamiento dentro del sector de la restauración organizada. La jornada contó además con la participación de Wanatop y Pavlov, proveedores de la marca, que acompañaron a la entidad en la presentación de esta nueva etapa.



En el ámbito de RSC, la compañía presentó su colaboración con Cooperación Internacional, contando con la participación de Perico Herraiz, delegado en Aragón de la entidad, quien explicó el origen de esta alianza y los proyectos sociales en los que participa La Famiglia se sienta a la mesa.



El segundo día de la convención, estuvo centrado en la presentación de las novedades de la nueva carta, cuyo lanzamiento tendrá lugar el próximo mes de junio. Óscar García, director de I+D y coordinador de Operaciones, fue el encargado de explicar esta evolución gastronómica, poniendo el foco en la apuesta de la marca por la innovación y en su manera propia de reinterpretar la cocina italiana, sin perder la esencia que ha acompañado a la compañía a lo largo de su trayectoria.



En definitiva, esta convención ha servido para reafirmar el compromiso de la compañía por seguir creciendo junto a su red de franquiciados y compartir los próximos pasos de una nueva etapa, marcada por una identidad renovada y el mismo espíritu con el que nació la marca hace 25 años. En palabras de Floristán: "Contamos con una red sólida, obrador propio, una propuesta gastronómica diferencial y una experiencia de marca cada vez más cuidada. Afrontamos el futuro con más ambición que nunca".



Más sobre LMssLM

El Grupo LMssLM se funda en el año 2000 en Zaragoza y en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial con sus tres marcas de gastronomía italiana: La Mafia se sienta a la mesa, Ditaly y La Boutique Trattoria Viajera, presentes en la mayor parte de provincias españolas, aeropuertos y Centros Comerciales. El grupo se caracteriza por unos valores muy marcados como la originalidad, la calidad de sus productos y la innovación. El grupo cuenta con un obrador propio donde se elaboran sus productos para distribuir a cualquier unidad de negocio de España, Portugal y Andorra. Tras más de 25 años de éxito, el Grupo LMssLM se ha consolidado como un referente de la gastronomía italiana en España. Su compromiso con la calidad de la materia prima, la autenticidad de los sabores y una apuesta constante por las últimas tendencias en decoración lo han convertido en un modelo dentro del sector. Actualmente, el Grupo cuenta con casi 120 unidades operativas en España, Portugal y Andorra y un plan de apertura de cerca de 30 locales para 2026.

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