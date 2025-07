Una familia vulnerable de Toledo evita el desahucio de su vivienda hasta 2028 gracias a Vilches Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

El juez reconoce la situación de especial vulnerabilidad de la unidad familiar, en cuya vivienda habitual reside un menor de edad

Toledo, 30 de julio de 2025.- Una familia de Toledo ha conseguido suspender el lanzamiento de su vivienda habitual hasta el 15 de mayo de 2028, tras acogerse a la Ley 1/2013, de protección a deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad. La solicitud fue tramitada con éxito por Vilches Abogados, despacho especializado en derecho civil, familiar y sucesorio.



Con unos ingresos anuales que no superan los 20.000 euros y un menor de 16 años a su cargo, la unidad familiar cumple todos los requisitos establecidos por la normativa para acceder a esta medida de carácter social.



"Este auto dota a la familia de un margen crucial para estabilizar su situación económica y, si llegado el momento la ley lo permite, solicitar una nueva prórroga", explica Blanca Palmero, abogada de Vilches Abogados y responsable del caso.



La situación se remonta a 2014, cuando la entidad financiera solicitó el desahucio por impago parcial de las cuotas hipotecarias. Aunque todos los miembros de la familia están actualmente en activo laboral, sus ingresos no son suficientes para afrontar la carga del préstamo. En 2023, el equipo legal del despacho presentó ante el juzgado una solicitud de suspensión del lanzamiento, argumentando la especial vulnerabilidad de la familia y acreditando con documentación que cumplían con todos los requisitos exigidos.



"El juez ha valorado no solo la situación económica del núcleo familiar, sino también el hecho de que se trata de su única residencia y de que en ella vive un menor de edad. Este tipo de resoluciones son un verdadero escudo social que protege la estabilidad y la dignidad de muchas familias en riesgo", añade Palmero.



Desde Vilches Abogados recuerdan que muchas personas desconocen que pueden acogerse a esta ley y se enfrentan al proceso hipotecario sin la información ni el asesoramiento adecuados.



"Solo en 2024 se registraron más de 20.000 ejecuciones hipotecarias en España, casi 9.000 de ellas sobre la vivienda habitual, según datos del INE. Detrás de cada una hay una historia personal muy dura", apunta Manuel Hernández, CEO del despacho.



"La pérdida de un hogar no es solo un problema económico: supone un golpe emocional muy profundo, especialmente cuando hay menores implicados. Poder ofrecer una solución legal y darles un respiro es una de las partes más satisfactorias del trabajo", concluye Hernández.



Este nuevo caso refuerza la posición de Vilches Abogados como firma de referencia en derecho civil y familiar, con una trayectoria consolidada en la defensa de situaciones de especial complejidad.



