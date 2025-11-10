Famoc Depanel lanza CREECE; la nueva apuesta para transformar el retail colombiano

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante más de cinco décadas, Famoc Depanel ha sido un actor clave en el diseño, adecuación y operación de espacios corporativos en Colombia y América Latina. Con más de 350.000 puestos de trabajo instalados y presencia en 11 países, la compañía se ha posicionado como referente en soluciones integrales de infraestructura interior. Ahora da un paso decisivo hacia el retail con el lanzamiento de CREECE, una línea de negocio que promete transformar la forma en que las marcas abren, operan y escalan sus puntos de venta físicos.

Retail: un sector maduro que busca flexibilidad

El sector retail colombiano ha duplicado su espacio comercial en poco más de una década, pasando de 3 a 6,46 millones de metros cuadrados en centros comerciales entre 2010 y 2022. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha moderado. Aunque las tiendas físicas aún concentran el 80$ las ventas, las marcas exigen hoy espacios más adaptables, con menor inversión inicial y mayor retorno operativo. Aquí es donde CREECE marca la diferencia.

CREECE: inversión inteligente, expansión sin límites

El modelo CREECE se basa en una premisa poderosa: “las marcas crecen cuando sus espacios también lo hacen”. Bajo un esquema de inversión compartida (CAPEX as a Service), Famoc asume la inversión en diseño, construcción y adecuación de los puntos de venta o centros logísticos, y luego los entrega en arrendamiento funcional. Así, CREECE libera a las empresas del costo inicial de apertura, permitiéndoles concentrar su capital en el producto y la experiencia del cliente.

Una solución llave en mano para el nuevo consumidor omnicanal

CREECE combina estrategia, diseño y operación en una sola propuesta. Cada proyecto inicia con investigación de mercado y alineación de marca, seguido de construcción modular. El resultado: tiendas listas para operar en menos de la mitad del tiempo tradicional, con mantenimiento funcional continuo a cargo de Famoc.

Beneficios del modelo CREECE

A diferencia del modelo tradicional, que requiere una alta inversión inicial por parte del cliente y tiempos de apertura que pueden extenderse entre seis y doce meses, CREECE permite abrir en un plazo mucho más corto, entre dos y cuatro meses, sin necesidad de desembolsar capital al inicio. Además, ofrece contratos más flexibles y un esquema de arrendamiento modular que se adapta a las necesidades de cada operación. El mantenimiento, que normalmente corre por cuenta del cliente, también es asumido por Famoc, lo que reduce la carga operativa y permite a las marcas concentrarse en su core de negocio.

Una visión de largo plazo

Más que una línea de negocio, CREECE es una plataforma de crecimiento. Su alcance incluye tiendas, bodegas urbanas y dark stores diseñadas con criterios sostenibles. “El futuro del retail no será solo físico ni digital, sino integrado. CREECE nace para conectar la experiencia del consumidor con la infraestructura que la hace posible”, señala Famoc Depanel. Mas información en www.famocdepanel.com/

