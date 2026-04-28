Fanneli’s Burgers y su apuesta por una carta a medida en Benidorm

Local Fanneli's Burgers Benidorm - Fanneli's Burgers

(Información remitida por la empresa firmante)

Especializada en auténticas burgers de estilo americano, el establecimiento ubicado en la céntrica calle Gerona, 11, ha logrado establecerse como una opción de referencia capaz de dar respuesta tanto a la demanda del público residente como al alto volumen de visitantes que recibe la ciudad a lo largo del año.

Madrid, 28 de abril de 2026.- La cadena de restaurantes Fanneli’s Burgers ha consolidado su posicionamiento en el sector hostelero de la provincia de Alicante con el éxito de su hamburguesería en Benidorm. El modelo de negocio de este restaurante destaca por un enfoque centrado en la calidad de los ingredientes y en una oferta que huye de los menús estandarizados. Con esta consolidación, la firma responde a un mercado exigente que demanda productos auténticos y consistentes en cualquier época del año.



La elaboración propia y la personalización como ejes estratégicos

El aspecto diferenciador del establecimiento reside en la versatilidad y el control total sobre su propuesta principal. Partiendo de una carne de elaboración propia, un factor clave que garantiza la frescura y el sabor óptimo en cada servicio, la cadena ha implementado un sistema de personalización a medida. A diferencia de las ofertas rígidas del sector, todas sus recetas pueden ser configuradas en tres formatos distintos según las preferencias del consumidor: la popular técnica smash (carne aplastada en plancha para una mayor caramelización), el formato de medallón clásico (que prioriza el grosor y la jugosidad), o la alternativa de pollo crujiente.



Este modelo, respaldado por la preparación in situ de la materia prima, permite abarcar un espectro más amplio de clientes, posicionando a la marca como una solución gastronómica versátil y altamente especializada dentro del núcleo urbano.



Experiencia integral y fidelidad

El planteamiento gastronómico del local no se limita a la oferta principal, sino que se sustenta en un catálogo de especialidades que complementan la experiencia. El menú cuenta con entrantes clásicos de gran demanda como los tequeños y los nachos, así como raciones de patatas fritas o fingers de pollo, elaborados bajo los mismos estándares de calidad que sus burgers.



La estructura de la carta está diseñada para facilitar un servicio ágil y eficiente, manteniendo la homogeneidad del producto independientemente de los picos de demanda estacionales propios de la ciudad.



Consolidación de la marca en el entorno digital

El buen rendimiento de la sede en Benidorm tiene su fiel reflejo en el plano digital. Fanneli’s Burgers ha logrado construir una sólida visibilidad en internet y una sobresaliente reputación online, avalada por las valoraciones de sus clientes. Esta fuerte presencia en buscadores y plataformas digitales permite a la marca conectar de forma directa y transparente con su público, facilitando el acceso a toda la información sobre su carta y servicios en una web moderna e intuitiva.



Con esta estrategia, la firma reafirma su compromiso con la cercanía y el posicionamiento online, consolidándose como un referente gastronómico de primer nivel y logrando que cada vez más personas descubran su propuesta culinaria de alta calidad a través de la red.







Contacto

Nombre contacto: César Escobar

Descripción contacto: Fanneli's Burgers

Teléfono de contacto: 640 09 99 37



