Fapon destacará sus soluciones de fabricación local y materiales recombinantes en MEDICA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Fapon destacará sus soluciones de fabricación local y materiales recombinantes para control de calidad en MEDICA 2026

La transferencia integral de tecnología y las soluciones para diagnóstico in vitro (IVD) respaldan la producción local y el suministro confiable de materiales de diagnóstico

DÜSSELDORF, Alemania, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Fapon, organización líder mundial en ciencias de la vida, expondrá en MEDICA 2026, que se lleva a cabo del 16 al 19 de noviembre en Düsseldorf, Alemania, donde presentará sus soluciones de fabricación local y su cartera completa de productos de diagnóstico in vitro (IVD). Basándose en su experiencia tecnológica y en el sector, Fapon tiene como objetivo apoyar a los fabricantes de IVD de todo el mundo mediante la transferencia de tecnología integral, soluciones de diagnóstico integradas y un suministro fiable de materias primas, ayudando a sus socios a fortalecer sus capacidades de fabricación local y a satisfacer las necesidades cambiantes del mercado regional.

En la exposición, Fapon destacará sus soluciones de fabricación local, que abarcan inmunoensayos de quimioluminiscencia (CLIA), ELISA, bioquímica clínica, pruebas en el punto de atención (POCT) y diagnóstico molecular (MDx). Por medio de modelos de colaboración flexibles, Fapon ofrece transferencia de tecnología integral y apoyo a la localización, incluyendo materias primas esenciales, reactivos a granel, desarrollo personalizado, fabricación y asistencia para el registro. Gracias a la combinación de conocimientos técnicos, formulación de reactivos y experiencia en fabricación, Fapon ayuda a sus socios a establecer o ampliar sus capacidades de producción local de IVD, acompañándolos en todo el proceso, desde el desarrollo del ensayo hasta la producción y comercialización local.

Además de sus servicios de localización, Fapon presentará sus soluciones integrales de IVD, que integran materias primas, servicios de reactivos e instrumentos de sistema abierto. Contando con capacidades que abarcan el descubrimiento de anticuerpos, el desarrollo de procesos, la formulación de reactivos y la personalización, Fapon apoya a los fabricantes de diagnóstico en las diferentes etapas del desarrollo y la fabricación de productos. Un ejemplo de las capacidades de desarrollo impulsadas por la innovación de Fapon es su solución de análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer (EA), que proporciona materias primas y reactivos a granel para biomarcadores clave como p-tau 217, p-tau 181, Aβ40, Aβ42, GFAP y NfL, para apoyar el desarrollo de ensayos de EA basados en sangre. Estas capacidades integradas brindan soporte técnico y de producto flexible a los socios que desarrollan y amplían sus carteras de diagnóstico.

Otro aspecto clave serán las materias primas recombinantes de control de calidad (CC) y calibración de Fapon, desarrolladas con el objetivo de garantizar un rendimiento constante en los ensayos y un suministro fiable. Mediante la tecnología de expresión recombinante, estos materiales ayudan a mitigar la variabilidad del suministro y los riesgos de bioseguridad asociados a las materias primas de origen natural, a la vez que garantizan una alta consistencia entre lotes.

En las evaluaciones de aplicación, la linealidad de la dilución de RF ha demostrado un valor de R de 0,9989, mientras que las pruebas de comparación clínica mostraron un valor de R de 0,9924, lo que demuestra una sólida linealidad y correlación en las evaluaciones realizadas. Los lotes de producción pueden elaborarse con volúmenes de trabajo de 0,8 L, 2 L, 6 L o 60 L en recipientes de hasta 200 L, con un tamaño de lote que se ajusta a la demanda del cliente, los ciclos de producción trimestrales y el inventario disponible, lo que garantiza un suministro fiable. Su certificación AEO y sus almacenes en el extranjero refuerzan aún más su capacidad de distribución global. La cartera de productos abarca marcadores diagnósticos clave, como FR, PCR, CK-MB, VIH/VIH-P24, VHB y ToRCH, y respalda aplicaciones de bioquímica clínica, CLIA, ELISA y POCT.

Contando con 25 años de experiencia en la industria IVD, más de 1.400 solicitudes de patente y socios repartidos en más de 70 países y regiones, Fapon continúa impulsando la innovación diagnóstica y la colaboración global. Gracias a sus capacidades tecnológicas integradas, su amplia cartera de productos y sus servicios centrados en la localización, Fapon se compromete a ayudar a sus socios a acelerar el desarrollo de diagnósticos y fortalecer la fabricación local de IVD.

Se invita a los visitantes a reunirse con el equipo de Fapon en el hall 3, stand D95, durante MEDICA 2026 para explorar oportunidades de colaboración y obtener más información sobre sus soluciones y servicios de IVD.

Acerca de Fapon

Fapon, organización líder mundial en ciencias de la vida, está redefiniendo el paradigma de I+D en diagnóstico y terapéutica mediante un modelo vanguardista que combina inteligencia artificial con un ciclo cerrado de experimentos tanto en seco como en húmedo. Este enfoque acelera de forma considerable el descubrimiento y la traslación de nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas. La compañía ha establecido una estructura empresarial integrada que combina el descubrimiento innovador impulsado por IA, soluciones de diagnóstico integrales y terapias novedosas. Sus productos y servicios abarcan todo el espectro de la gestión de la salud a lo largo de todo el ciclo vital, acelerando el desarrollo de la medicina de precisión.

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Si desea concertar una reunión contacte con market@fapon.com.

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