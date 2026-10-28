El Farizon SV Modelo Año 2027 debuta en Francia en Rungis, probado para su entrega en condiciones reales

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon presentó el Farizon SV Modelo Año 2027 en el Marché International de Rungis, el principal centro mayorista de productos frescos del mundo. Rungis, siendo un referente en la entrega de última milla en Europa, exige rutas que cuenten con múltiples paradas, horarios ajustados y operaciones con frecuentes paradas y arranques. El lanzamiento tiene como finalidad poder proporcionar beneficios operativos cuantificables destinados a flotas y operadores independientes, estando en línea con la propuesta More for Business.

Lanzado por primera vez en Francia en abril de 2026, el Farizon SV se basa en cuatro pilares: Capacidad, eficiencia, seguridad y confort. La actualización del modelo 2027 resuelve problemas reales de las flotas para aumentar el tiempo de actividad y la productividad. Construido sobre la arquitectura eléctrica nativa GXA M de Farizon, cuenta con un chasis modular que está listo para una adaptación flexible. Proporciona un volumen de carga útil de 13 m y una autonomía combinada WLTP de hasta 384 km. Su nueva batería CATL admite carga rápida de CC 2C del 20% al 80% de su capacidad en tan solo 18 minutos. Una nueva variante con tracción integral ofrece una tracción mejorada en carreteras mojadas, pendientes y terrenos sin pavimentar, siendo ideal para el reparto de productos frescos y suministros durante las temporadas de lluvias en Europa.

Antes de llevar a cabo el lanzamiento, los operadores locales de Rungis probaron el Farizon SV modelo 2027 durante jornadas laborales completas, simulando rutas de reparto múltiples y la carga a mitad de turno. Un operador comentó: La zona de carga del SV funciona bien con cajas de productos, y la baja altura de carga sirve para que la manipulación repetida sea menos agotadora. La carga rápida se ajusta a nuestra pausa para el almuerzo, por lo que podemos recargar sin interrumpir los horarios de entrega. Se trata de un vehículo práctico para nuestra operación de alta intensidad.

Al marcar un hito clave para la gama europea de vehículos comerciales ligeros (LCV) de Farizon, la línea SV se va a ampliar a variantes Combi y Minibús para transporte refrigerado, conversiones y transporte de pasajeros. El evento incluyó exhibiciones estáticas, demostraciones de conversiones y pruebas de conducción in situ con el objetivo de demostrar su agilidad urbana. Diseñado en función de las necesidades del operador, el Farizon SV Modelo 2027 actualizado es un LCV eléctrico robusto y listo para el trabajo, que cumple con la promesa de More for Business en lo que respecta a los operadores de flotas europeos.

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