Farizon SV preseleccionada para el premio International Van of the Year

Un jurado de expertos de 26 países selecciona a Farizon SV para la preselección del IVOTY

Los altos estándares de eficiencia y seguridad son factores clave que tiene en cuenta el jurado

El ganador se dará a conocer en la feria Solutrans Expo de Lyon , Francia, el 19 de noviembre

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 9 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- La nueva furgoneta grande Farizon SV, totalmente eléctrica, ha sido preseleccionada para el prestigioso premio International Van of the Year (IVOTY) 2026. La noticia se da a conocer antes de que se anuncie el ganador absoluto en una ceremonia que se celebrará en la feria de vehículos comerciales Solutrans, en Lyon (Francia), el 19 de noviembre.

Un panel de expertos compuesto por jurados de 26 países ha seleccionado la Farizon SV tras evaluar numerosos vehículos comerciales ligeros (LCV) nuevos que se han introducido en los mercados mundiales este año. Los jurados tienen en cuenta la contribución de un vehículo a los altos estándares de eficiencia y seguridad, entre otros factores, a la hora de decidir la lista final de candidatos.

Jarlath Sweeney, presidente del premio International Van of the Year Award, afirmó: Nos encontramos en un periodo muy interesante en nuestro sector, con la llegada al mercado de nuevos actores con ideas frescas, que crean nuevos segmentos y ofrecen nuevas soluciones, todo ello con tecnologías libres de emisiones. Estas nuevas marcas son muy bienvenidas, y tenerlas en el concurso junto a nombres muy conocidos en el sector hace que nuestra labor a la hora de votar sea aún más difícil.

Cook Xue, consejero delegado de Farizon Auto International Company, explicó: Hace cuatro años nos propusimos desarrollar y fabricar la mejor furgoneta del mundo, y el hecho de haber sido preseleccionados para el premio IVOTY es un testimonio del trabajo de los cientos de ingenieros y compañeros de fabricación que producen la Farizon SV. En colaboración con socios distribuidores de todo el mundo, hemos lanzado con éxito el vehículo en Europa, la región del Golfo y Asia-Pacífico en 2025, y sería muy gratificante culminar el año con el premio IVOTY. Estamos deseando conocer el resultado en noviembre.

Farizon SV

La Farizon SV cuenta con una serie de innovaciones avanzadas, como la tecnología drive-by-wire, un diseño único de pilar B oculto y un paquete de baterías cell-to-pack, que se combinan para ofrecer una capacidad de carga líder en el mercado. Con una carga útil de hasta 1.465 kg, un espacio de carga de hasta 13 m3 y una altura de carga ultrabaja de solo 550 mm, la SV establece un nuevo referente en cuanto a capacidad y versatilidad en el sector mundial de las furgonetas medianas y grandes.

Un único nivel de acabado altamente especificado incluye varias características premium de serie, como un exclusivo sistema de control de la carga útil, asientos calefactables, volante multifunción calefactable, parabrisas calefactable y visión periférica de 360 grados, según el mercado. También se incluye un completo conjunto de sistemas de seguridad ADAS. El SV ha obtenido la máxima calificación de seguridad de cinco estrellas de Euro NCAP.

La gama de modelos incluye la opción de una batería de 49 kWh, 67 kWh u 83 kWh, o una batería de 66 kWh o 106 kWh, dependiendo del mercado. Según el modelo, la potencia máxima es de 200 kW (272 CV) y el par máximo de 343 Nm. El SV ofrece una autonomía WLTP de hasta 551 km (342 millas) en el ciclo urbano WLTP y hasta 398 km (247 millas) en el ciclo combinado WLTP. Se puede completar una recarga del 20 al 80% en tan solo 36 minutos.

Acerca de Farizon

Farizon New Energy Commercial Vehicle Group es la división comercial de Geely Holding Group. Con el apoyo del Instituto Central de Investigación de Geely Holding Group, Farizon New Energy Commercial Vehicle Group ha fundado el mayor instituto de investigación de vehículos comerciales de nueva energía de China. Es responsable de la I+D de una nueva generación de productos de vehículos comerciales ecológicos e inteligentes basados en la tecnología de los vehículos de pasajeros. Farizon se ha convertido en la primera marca de vehículos comerciales de China en ofrecer una gama completa de productos de nueva energía. Farizon se compromete a convertirse en un proveedor integral de servicios de tecnología de transporte inteligente y ecológico.

Farizon ha duplicado su cuota de mercado en China durante tres años consecutivos, con una cuota de mercado de productos superior al 20%, consolidando continuamente su posición de liderazgo en la industria de los vehículos comerciales de nueva energía. En 2024, Farizon ha alcanzado el hito de 300.000 unidades vendidas, convirtiéndose en la primera marca de vehículos comerciales de nueva energía en alcanzar este objetivo.

Si desea más información relacionada con Zhejiang Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group consulte la página web oficial https://global.geelycv.com/

