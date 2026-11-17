Black Month en www.farmaciasdirect.es - Farmaciasdirect

(Información remitida por la empresa firmante)

Hasta el 30 de noviembre, la farmacia y parafarmacia online líder desarrolla su principal campaña promocional del año, con ofertas durante todo el mes, regalos exclusivos, recomendaciones farmacéuticas e ideas para aprovechar y adelantar las compras navideñas

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- Farmaciasdirect celebra una nueva edición de su Black Month, una campaña que extiende las promociones del Black Friday a todo noviembre. Hasta el día 30, los usuarios pueden acceder a descuentos exclusivos, regalos por compra en promociones seleccionadas y acciones especiales en su web y redes sociales.



Farmaciasdirect, elegida Mejor Comercio Online del Año por 5º año consecutivo reúne, en colaboración con sus marcas y laboratorios partners, ofertas en categorías como cosmética, nutrición, higiene, bebé y mamá, óptica, salud sexual, ortopedia o veterinaria, entre otras. Una propuesta dirigida a quienes buscan reponer sus productos habituales, descubrir nuevas opciones de cuidado o aprovechar los descuentos para adelantar sus regalos de Navidad.



Las ofertas se renuevan a lo largo del mes, con nuevas oportunidades de ahorro y regalos asociados a compras. Los usuarios pueden consultar las promociones disponibles en cada momento a través de la web, la app y las redes sociales de Farmaciasdirect.



Descuentos y experiencias para participar

Junto a las ofertas y los regalos por compra, el Black Month incluye una ruleta con premios que se canjean por descuentos o productos de marcas como Eucerin, La Roche-Posay, Miin Cosmetics, Cetaphil, Medik8 Primaderm, Aboca, Perricone MD o Neo, una de las acciones destacadas de esta edición.



La campaña también se traslada a las redes sociales de Farmaciasdirect, con sorteos y contenidos dedicados a las promociones del mes. A través de estos canales, la compañía comparte las novedades y las condiciones para participar en cada acción.



Una oportunidad para adelantar los regalos de Navidad

La proximidad de las fiestas también tiene su espacio en el Black Month. Farmaciasdirect incorpora selecciones de productos e ideas de regalos por presupuestos, para facilitar la búsqueda a quienes quieren aprovechar noviembre para adelantar sus compras navideñas.



Estas propuestas reúnen opciones de cuidado y belleza organizadas por marca, tipo de producto y categoría, para facilitar la búsqueda del regalo más adecuado.



Con esta campaña, Farmaciasdirect hace de noviembre una oportunidad para comprar más por menos, gracias a sus descuentos exclusivos en primeras marcas, regalos por compra y ofertas que se extienden durante todo el mes.



Las promociones y las condiciones específicas de cada acción pueden consultarse en www.farmaciasdirect.es y en los canales oficiales de la compañía.

Contacto

Nombre contacto: Fátima Blanco Macías

Descripción contacto: Farmaciasdirect

Teléfono de contacto: 649646989