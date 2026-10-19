Farmaciasdirect hace historia: cinco años consecutivos como Mejor Comercio Online del Año

Nacho Lueña y Maribel Torres durante la recogida del galardón - D. González

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía vuelve a ser elegida por los consumidores como Mejor Comercio Online del Año en la categoría de Farmacia y Parafarmacia, consolidando un modelo que combina innovación, crecimiento internacional y el valor del consejo farmacéutico

Madrid, 19 de octubre de 2026.- Farmaciasdirect ha sido reconocida, un año más, como Mejor Comercio Online del Año 2027, un galardón que consigue por quinta edición consecutiva y que refuerza su posicionamiento como uno de los referentes del comercio electrónico farmacéutico en España.



Un reconocimiento que aporta un gran valor a quienes lo reciben, ya que son los propios consumidores los que, a través de sus votos, han elegido a Farmaciasdirect como Mejor Comercio Online del Año por quinto año consecutivo. Este respaldo pone de manifiesto la confianza que la compañía ha logrado consolidar a lo largo de los años y reconoce su apuesta por una experiencia de compra de calidad, un servicio cercano y una atención adaptada a las necesidades de cada cliente.



El consejo farmacéutico como elemento diferencial

En un contexto en el que la digitalización transforma la relación de las personas con la salud, Farmaciasdirect ha desarrollado un modelo que va más allá de la compra online, combinando un amplio catálogo de productos con el conocimiento y la cercanía de la farmacia tradicional.



La compañía, líder en la venta online de medicamentos sin receta en España, sitúa el asesoramiento profesional en el centro de su propuesta de valor. Su equipo de farmacéuticos acompaña a los clientes, resuelve dudas y ofrece asesoramiento especializado en ámbitos como dermocosmética, nutrición y dietética, óptica, ortopedia, cuidado infantil, higiene y bienestar, entre otros.



A ello se suma un servicio de atención al cliente cercano y resolutivo, orientado a ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades de cada consumidor.



"Conseguir este reconocimiento durante cinco años consecutivos tiene un valor muy especial porque son los propios consumidores quienes nos eligen. Es un respaldo al trabajo de todo nuestro equipo y a nuestra forma de entender la farmacia online, donde la innovación y el consejo farmacéutico deben avanzar de la mano para ofrecer una experiencia cada vez más completa y cercana", señala Antonio Campos, CEO de Farmaciasdirect.



Una nueva etapa de crecimiento y expansión europea

Este nuevo galardón llega en un momento de evolución para Farmaciasdirect, que continúa ampliando su presencia en diferentes mercados europeos.



Su estrategia de crecimiento combina la optimización logística, la incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas herramientas digitales para ofrecer un servicio cada vez más ágil, eficiente y adaptado a las expectativas de los consumidores.



Una evolución que mantiene intacta la esencia de la compañía: hacer más accesible el cuidado de la salud y el bienestar, sin perder el valor del conocimiento farmacéutico y la atención humana.



Sobre Farmaciasdirect

Farmaciasdirect es la farmacia online líder especializada en salud, belleza y bienestar, que combina la comodidad del comercio electrónico con la confianza y el conocimiento de la farmacia tradicional.



Con un amplio catálogo de productos, un equipo de profesionales farmacéuticos y un servicio de atención al cliente cercano y personalizado, Farmaciasdirect continúa ampliando su presencia internacional con un propósito claro: acercar la salud y el bienestar a cada vez más personas, ofreciendo una experiencia de compra basada en la confianza, la cercanía y el consejo farmacéutico.

Contacto

Nombre contacto: Fátima Blanco Macías

Descripción contacto: Farmaciasdirect

Teléfono de contacto: 649646989