El Faro continúa renovando su cartera comercial con tres nuevas aperturas: Sprinter, Scalpers Woman y Floco.

El centro comercial El Faro renueva su cartera comercial con las aperturas de la marca de ropa deportiva Sprinter, la firma Scalpers Woman y la cafetería extremeña Floco Original Coffee, previstas para inaugurar antes de fin de año. El local de Sprinter se ubicará en el interior y contará con una superficie de casi 900 metros cuadrados, mientras que Floco estará situado en la zona de restauración de Puerta 1 y sumará más de 160 metros cuadrados de superficie.

En Sprinter de El Faro, los visitantes podrán encontrar el amplio catálogo de ropa deportiva multimarca que caracteriza a esta empresa. El local contará con prendas para deportes como el running, el ciclismo, el fútbol, el pádel o el fitness; todo ello, a través de firmas punteras como Adidas, Nike, Fila o Puma. La oferta se complementará con algunas de las marcas propias de Sprinter, dirigidas a ofrecer una mayor variedad de opciones a precios competitivos.

Desde su apertura en el año 1995, esta empresa española se ha expandido por todo el territorio nacional con más de 210 tiendas. Con su entrada en El Faro, la marca pasa a contar con un total de ocho establecimientos en Extremadura (ubicándose dos de ellos en Badajoz), una cifra que demuestra la buena línea del negocio y el creciente interés del público extremeño en la ropa deportiva.

Floco, un concepto diferente de cafetería

La apertura de Floco supondrá la creación de más de ocho nuevos puestos de trabajo directos y se convertirá en el tercer local de la marca en Badajoz. Esta línea de cafeterías extremeña apuesta por la reinvención de productos clásicos de la cafetería y la repostería, ofreciendo un concepto que busca la mejora continua. La cadena ofrece su propio café de especialidad y también tés de diferentes variedades.

Según han explicado desde la gerencia del centro comercial, “la llegada de Floco a El Faro refuerza nuestro apoyo al comercio extremeño”. “Con estas tres nuevas incorporaciones contribuimos al objetivo de continuar enriqueciendo nuestro mix comercial para ofrecer una mejor experiencia a todos los públicos”, han añadido.

Otra de las novedades de cara a final de año será la llegada de la firma Scalpers Woman, que abrirá su tienda en el local que anteriormente ocupaba la línea masculina de la marca. Esta colección de moda femenina que Scalpers creó en el año 2017 destaca por una combinación de elegancia y estilo casual, que incluye desde trajes, abrigos, jerséis, cazadoras y cárdigans hasta complementos como bisutería, cinturones y la línea de bolsos.

En coherencia con la idea de reforzar su posición como punto comercial de referencia en la comunidad, el complejo pacense está llevando a cabo una estrategia de renovación y mejora continua de su mix comercial. De esta forma, las aperturas de Sprinter, Scalpers Woman y Floco se unen a las recientes reaperturas de Stradivarius, Primor y la línea masculina de Scalpers, que inauguraron sus locales reformados durante el pasado mes de septiembre.

Sobre El Faro

Inaugurado en 2012, El Faro es el centro comercial de referencia en Extremadura. Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, en sus más de 66.000 m de superficie comercial el centro reúne una amplia y variada oferta de moda, restauración, ocio y servicios, con más de 100 establecimientos, incluyendo marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

En total, el centro comercial genera un total de más de 1.200 puestos de trabajo, y acoge más de 8M de visitas al año. Ubicado junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de Badajoz, El Faro es un espacio dinámico, moderno y accesible, que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del visitante. Además, acoge numerosas actividades culturales, sociales y de entretenimiento a lo largo del año, reforzando su papel como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes de ambos lados de la frontera.

