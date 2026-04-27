La Fase 2 de la 139ª Feria de Cantón presenta nuevos productos que reflejan las tendencias de estilo de vida

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Fase 2 de la 139ª Feria de Cantón presenta nuevas zonas de productos que reflejan las tendencias de estilo de vida en constante evolución

GUANGZHOU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) ha introducido nueve nuevas zonas de productos, y la Fase 2 ha añadido cuatro centradas en la calidad de vida, destacando los materiales sostenibles, la artesanía refinada y el diseño de viviendas modernas con inspiración cultural.

En la zona de Casas prefabricadas y patios interiores, los expositores destacan los materiales respetuosos con el medio ambiente, la estabilidad estructural y la adaptabilidad modular, con productos que evolucionan desde paneles individuales hasta soluciones modulares integrales. Se presentan paneles metálicos de alta resistencia, materiales aislantes y componentes estructurales prefabricados para uso residencial, comercial, turístico y público. El rendimiento mejorado en áreas como el aislamiento térmico, la resistencia al fuego y la protección contra el viento posiciona a la vivienda integrada como una opción competitiva en los mercados globales, lo que subraya la transición del sector desde el suministro de materiales hacia ecosistemas de construcción sostenibles e integrales.

La sostenibilidad es la esencia de las secciones de Vajilla y utensilios de cocina de bambú y Artículos para el hogar de bambú, donde los materiales tradicionales se adaptan a un mundo con bajas emisiones de carbono. La vajilla de bambú totalmente biodegradable se está consolidando como una alternativa de primera calidad a los plásticos de un solo uso, en perfecta sintonía con las iniciativas globales de reducción de plásticos. Al combinar la artesanía tradicional con la tecnología moderna, estos productos ofrecen una estética natural junto con excelentes propiedades antibacterianas y resistentes al calor. Además, la implementación de líneas de producción automatizadas ha hecho posible la rápida transformación de los residuos de bambú en productos terminados, acelerando significativamente las prácticas de economía circular en todo el sector.

La zona de Joyería de moda fusiona tecnología y tradición, definiéndose por una combinación de fabricación de alta tecnología y artesanía ancestral. Los principales expositores demuestran sus capacidades de producción integral en diamantes y moissanita cultivados en laboratorio. Estas piedras preciosas de alta claridad y accesibles, consideradas de lujo, han ganado popularidad entre los consumidores jóvenes y con conciencia ecológica. Más allá de la tecnología, la zona también resalta una renovada apreciación por la artesanía tradicional. La filigrana, el esmalte cloisonné y otras técnicas ancestrales se reinterpretan para un estilo contemporáneo, señalando un cambio hacia una joyería que combina la identidad cultural con la precisión artesanal.

Una visión unificada conecta estas nuevas zonas de productos: la fusión de materiales sostenibles, innovación tecnológica y narrativa cultural. La 139ª Feria de Cantón ha mostrado a los fabricantes chinos apostando por soluciones de alto valor y calidad orientadas al estilo de vida, lo que subraya que las exportaciones modernas deben conectar tanto a nivel emocional como funcional.

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