Fastmarkets elige a TMX Trayport como socio tecnológico para la infraestructura del mercado de litio

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Fastmarkets anunció hoy su colaboración con TMX Trayport, un proveedor global de redes, plataformas y soluciones comerciales, para respaldar Fastmarkets Connect, su plataforma digital para el mercado físico del litio. Esto combina la experiencia en el mercado de litio de Fastmarkets con la tecnología establecida de TMX Trayport, para crear una infraestructura digital confiable con mayor transparencia, conectividad y acceso a liquidez al contado.

Fastmarkets Connect es el nuevo nombre de la propuesta digital de descubrimiento de precios e inicio de transacciones anunciada en junio durante la conferencia Global Lithium, Battery & Critical Materials en Las Vegas.

La tecnología de TMX Trayport se utiliza ampliamente en mercados de materias primas consolidados, incluidos los sectores de la energía, los mercados medioambientales y las materias primas a granel. Al colaborar con TMX Trayport, Fastmarkets aportará una infraestructura de mercado de eficacia probada al sector del litio, donde los mecanismos electrónicos de determinación de precios e inicio de operaciones aún están menos desarrollados que en muchos otros mercados de materias primas más maduros.

Esta colaboración marca la siguiente etapa en el desarrollo de la plataforma destinada a facilitar la determinación electrónica de precios. Fastmarkets Connect se está diseñando para permitir el inicio de operaciones bilaterales, mejorar la transparencia y la estandarización del mercado, y conectar a los participantes de toda la cadena de suministro de litio. El objetivo de Fastmarkets Connect es contribuir al desarrollo continuo de la infraestructura del mercado del litio.

En virtud de este acuerdo, TMX Trayport proporcionará la tecnología de la plataforma, mientras que Fastmarkets operará Fastmarkets Connect y supervisará su gobernanza, desarrollo y la participación de los actores del mercado. El desarrollo de la plataforma se lleva a cabo en consulta con un grupo asesor compuesto por participantes del mercado de toda la cadena de valor del litio.

"Seleccionamos a TMX Trayport por su capacidad demostrada para dar soporte a mercados complejos de materias primas mediante tecnología fiable y escalable. Su experiencia en conectividad de mercado y en facilitar la ejecución digital, combinada con la experiencia de Fastmarkets en el sector del litio, proporciona a Fastmarkets Connect una base sólida para impulsar un mercado físico de litio más eficiente y conectado", afirmó Raju Daswani, consejero delegado de Fastmarkets.

"Nos entusiasma la oportunidad de introducir nuestras soluciones tecnológicas de mercado digital, ya consolidadas, en un sector donde los flujos de trabajo electrónicos y las redes de mercado aún se encuentran en una etapa incipiente", afirmó Matt Brief, presidente de TMX Trayport. "Esperamos colaborar con Fastmarkets para diseñar y proporcionar una infraestructura fundamental para el mercado del litio que evoluciona rápidamente, ayudando a que sea más conectado, transparente y eficiente".

Los precios de referencia de Fastmarkets, que cumplen con las normas de IOSCO, son fundamentales para los contratos de litio físico y sirven como referencia de liquidación para los contratos de futuros que cotizan en la CME, la London Metal Exchange, ICE y SGX. La plataforma complementa dicha experiencia en fijación de precios con un entorno digital para descubrir precios e iniciar operaciones, y se está desarrollando con las aportaciones de un grupo asesor compuesto por participantes del sector.

Para más información, visite Fastmarkets.

ACERCA DE FASTMARKETS

Fastmarkets es una agencia de información sobre precios (PRA) y un proveedor de datos líder en el sector para los mercados de agricultura, productos forestales, metales, carbono y transición energética. Sus precios de referencia, análisis, previsiones y perspectivas son fundamentales para los clientes que buscan operar, gestionar riesgos y comprender mercados globales complejos.

Fastmarkets se fundó en 1913, aunque su legado se remonta a 1865 a través de varias de las marcas que ha adquirido. La empresa cuenta con más de 700 empleados en todo el mundo y dispone de oficinas en Europa, América y Asia. Es una compañía de capital privado respaldada por Astorg, una firma europea líder de capital privado.

ACERCA DE TMX TRAYPORT

TMX Trayport es un proveedor global de software para el mercado de negociación de materias primas. Con sede en Londres y propiedad de TMX Group, la empresa desarrolla las plataformas electrónicas que utilizan operadores, intermediarios y bolsas para facilitar la compraventa de materias primas.

La red tiene una gran envergadura y da servicio a más de 9.800 titulares de licencias, 390 empresas operadoras y 45 intermediarios y bolsas. Su producto principal, Joule, integra en una única pantalla datos de precios en tiempo real de electricidad, gas natural y emisiones.

En 2025, Trayport facilitó más de 620 millones de operaciones en toda Europa, lo que equivale a casi 20 operaciones por segundo. Con el respaldo de más de 65 proveedores externos, Trayport proporciona la infraestructura técnica que garantiza la transparencia y la conectividad en los mercados energéticos de Europa, Norteamérica y Asia.

Para obtener más información, visite Trayport.com o contáctenos en sales@trayport.com

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