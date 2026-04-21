(Información remitida por la empresa firmante)

- Fastmarkets y Expana forman una alianza estratégica para fortalecer la inteligencia de mercado de productos forestales

LONDRES, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Fastmarkets y Expana, líderes mundiales en informes de precios de materias primas e inteligencia de mercado, anunciaron hoy una alianza estratégica para proporcionar a sus clientes información más completa y práctica sobre productos forestales.

En el marco de esta alianza, los precios de referencia de productos forestales de Fastmarkets, de confianza y veraces, se integrarán directamente en la plataforma Expana, ofreciendo a los clientes un acceso simplificado a información esencial sobre precios en origen y análisis de mercado en destino. Esta colaboración está diseñada para facilitar una toma de decisiones más rápida y segura en mercados de productos forestales cada vez más complejos y volátiles.

Al combinar las evaluaciones de precios autorizadas que cumplen con la normativa de IOSCO de Fastmarkets con la inteligencia y el análisis de Expana en la cadena de valor, los clientes pueden acceder a información crítica sobre precios para categorías clave de productos forestales —como palés, madera, papel reciclado y embalajes— dentro de un único flujo de trabajo.

"A medida que los mercados de productos forestales se vuelven más volátiles y aumenta la presión sobre los márgenes, los clientes necesitan referencias de precios fiables, junto con información estratégica sobre la cadena de suministro", comentó Raju Daswani, consejero delegado de Fastmarkets. "La colaboración con Expana nos permite ofrecer esta combinación de forma práctica, facilitando la toma de decisiones y adaptándonos directamente a la forma en que operan los clientes agroalimentarios de Expana".

Fastmarkets ofrece algunas de las evaluaciones de precios de productos forestales más fiables a nivel mundial, incluyendo pulpa, papel reciclado, madera, biomasa, productos de madera, palés, papel tisú, telas no tejidas y papel gráfico. Estos índices de referencia proporcionan transparencia y confianza a compradores, vendedores y comerciantes que operan en un mercado dinámico.

"En Expana, nos comprometemos a proporcionar a nuestros usuarios datos completos y fiables para facilitar una toma de decisiones más inteligente", afirmó Julie Harris, consejera delegada de Expana. "Los prestigiosos índices de precios de productos forestales de Fastmarkets se adaptan perfectamente a las necesidades de nuestros clientes, y esta alianza representa un importante avance en la ampliación de la información disponible en nuestra plataforma", añadió.

Expana ofrece inteligencia de mercado y análisis integrales para las cadenas de suministro de alimentos, bebidas y productos de gran consumo, con amplia experiencia en materiales de embalaje, insumos industriales y modelado de costes. Las herramientas avanzadas de análisis y pronóstico de la plataforma ayudan a los clientes a comprender las relaciones entre diferentes productos básicos y su impacto en la cadena de suministro, lo que permite tomar decisiones de compra más estratégicas en mercados volátiles.

Esta alianza refleja el compromiso compartido de Fastmarkets y Expana para mejorar la transparencia del mercado y proporcionar a los clientes de toda la cadena de valor información crucial para la toma de decisiones.

Para obtener más información, comuníquese con media@fastmarkets.com o visite www.fastmarkets.com.

ACERCA DE FASTMARKETS

Fastmarkets es un proveedor líder de información y análisis de riesgos para los mercados de agricultura, productos forestales, metales, carbono y transición energética. Sus precios de referencia, análisis, pronósticos y perspectivas son fundamentales para los clientes que buscan operar, gestionar riesgos y comprender los complejos mercados globales.

Fastmarkets se fundó en 1913, con una trayectoria que se remonta a 1865 a través de varias de sus marcas adquiridas. Fastmarkets emplea a más de 700 personas en todo el mundo, con oficinas en Europa, América y Asia. La empresa es de capital privado y cuenta con el respaldo de Astorg, una firma líder europea de capital privado.

ACERCA DE EXPANA

Expana es la agencia líder mundial de información de precios centrada en el sector agroalimentario y proveedor global de información. En mercados caracterizados por la volatilidad, la opacidad y el riesgo, Expana proporciona a las empresas la información necesaria para anticipar cuándo comprar o vender, cuánto, dónde obtener los suministros, qué reformular y cómo fijar los precios. Al combinar datos de precios actualizados con frecuencia, pronósticos predictivos, modelos de costes y análisis de expertos, Expana transforma los datos de mercado en poder de negociación e información estratégica lista para la junta directiva. El resultado: menor riesgo, millones ahorrados en costes de bienes vendidos, mayor resiliencia de la cadena de suministro y un crecimiento más rápido y seguro.

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