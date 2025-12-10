Fastmarkets y NOREXECO lanzan los primeros futuros de pulpa europeos liquidados en índices al contado

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 10 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Fastmarkets, agencia líder en la industria de informes de precios de materias primas, y NOREXECO, bolsa de materias primas líder para la industria de la pulpa y el papel, anuncian hoy el lanzamiento de dos contratos de futuros al contado pioneros en la industria para los mercados de Kraft Blanqueado de Madera Blanda del Norte (NBSK) y Kraft Blanqueado de Eucalipto (BEK). Estos nuevos contratos abordarán los cambios significativos en los precios del mercado de la pulpa y la creciente necesidad de herramientas más transparentes y eficientes para gestionar el riesgo de precios.

Este lanzamiento marca un hito importante en la evolución del mercado europeo de la celulosa. Mientras que los contratos de futuros europeos anteriores se liquidaban según los índices de referencia PIX de Fastmarkets, que reflejan el precio bruto del contrato, estos nuevos contratos muestran los niveles de precios al contado, lo que demuestra su creciente importancia como referencia clave para los participantes del sector. Ofrecen una forma nueva y eficaz de gestionar la exposición a los precios con mayor precisión.

"Estos nuevos contratos de futuros europeos suponen un cambio radical para el sector", declaró Matt Graves, vicepresidente sénior de Fastmarkets. "Al alinearnos estrechamente con la dinámica de los niveles de precios netos, ofrecemos a los participantes del mercado una potente herramienta para gestionar el riesgo de forma más eficaz y adaptarse a la evolución de las tendencias de precios".

"La introducción de estos precios al contado europeos amplía la extens cobertura global de Fastmarkets sobre los precios netos de la celulosa, complementando las evaluaciones de precios existentes para Norteamérica y China. Esto proporciona al sector una visión más completa y transparente del mercado global, lo que facilita una mejor toma de decisiones", añadió.

"Los dos nuevos contratos proporcionarán a la industria una herramienta importante para gestionar el riesgo de precio. La fijación del precio spot también abre oportunidades para operadores y árbitros, aportando la liquidez necesaria al mercado. Con la experiencia adquirida en otros mercados de materias primas, observamos que la industria acoge con agrado la incorporación de herramientas relevantes para la gestión del riesgo de precio", declaró Stein Ole Larsen, consejero delegado de NOREXECO.

"Estamos sumamente entusiasmados de asociarnos con NOREXECO para llevar estos innovadores contratos de futuros al mercado europeo", declaró Przemek Koralewski, director global de Desarrollo de Mercado de Fastmarkets. "Este lanzamiento responde directamente a la necesidad del mercado de herramientas de gestión de riesgos más sofisticadas y subraya nuestro compromiso de ofrecer soluciones, junto con nuestro socio de intercambio de materias primas, que satisfagan las necesidades cambiantes del mercado. Este es un avance significativo para la industria."

Esta iniciativa es una continuación de la exitosa colaboración entre Fastmarkets y NOREXECO, que ya incluye contratos con precios netos de NBSK y BHKP en China y cartón reciclado para contenedores, todo ello respaldado por las evaluaciones de precios líderes en la industria de Fastmarkets.

Para más información, envíe un email a media@fastmarkets.com para conectar con el equipo y encontrar cómo Fastmarkets puede ayudarle.

ACERCA DE FASTMARKETS

Fastmarkets es un proveedor líder de análisis de riesgo de mercado (PRA) e información para los mercados de materias primas agrícolas, forestales, metales, carbono y de transición energética. Fastmarkets ofrece a sus clientes precios de referencia de materias primas, evaluaciones, pronósticos, análisis, perspectivas, noticias y eventos. Sus datos son cruciales para los clientes que buscan comprender y predecir mercados dinámicos, a veces opacos, lo que facilita la negociación y la gestión de riesgos.

Fastmarkets es una empresa global con una historia que se remonta a 1865 y se basa en la confianza y un profundo conocimiento del mercado. Cuenta con más de 850 empleados distribuidos en varias ubicaciones globales, incluyendo Reino Unido, EE.UU., China, Singapur, Brasil, Bulgaria, Bélgica, Ucrania y Finlandia.

Fastmarkets es una empresa privada registrada en Reino Unido, propiedad de sus accionistas y Astorg, una firma europea de capital privado.

ACERCA DE NOREXECO

NOREXECO es un mercado regulado (bolsa) para contratos de futuros de pulpa y papel. La bolsa cuenta con la licencia del Ministerio de Finanzas de Noruega y es accesible desde la mayoría de las regiones del mundo.

Desde octubre de 2018, NOREXECO ofrece negociación electrónica basada en el sistema KB Tech Portal. Varios sistemas de terceros se conectan a este sistema de negociación. En colaboración con European Commodity Clearing (ECC), KB Tech Ltd, el repositorio de operaciones Regis-TR de Luxemburgo y el proveedor líder de índices Fastmarkets FOEX/RISI, NOREXECO ofrece una estructura completa para la negociación de derivados en bolsa, en perfecta sintonía con el nuevo marco regulatorio global.

