(Información remitida por la empresa firmante)

-Fastmarkets reúne a líderes mundiales de minerales críticos a medida que los mercados se convierten en un elemento central de la política industrial y de seguridad nacional

LONDRES, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras los gobiernos y la industria aceleran sus esfuerzos para asegurar los materiales que sustentan la seguridad energética, la defensa nacional y la competitividad industrial, Fastmarkets reunirá a más de 1.250 líderes de toda la cadena de valor mundial de minerales críticos en Las Vegas este mes de junio.

La 18ª Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference, (22–25 de junio de 2026) de Fastmarkets se ha convertido en un foro líder para el ecosistema de minerales críticos, que abarca litio, níquel, grafito, tierras raras y otros materiales estratégicos, y conecta a las partes interesadas de los sectores de materiales para baterías, almacenamiento de energía, defensa, aeroespacial, gobierno y finanzas.

Como novedad para 2026, la conferencia se amplía para reflejar la creciente importancia estratégica de los minerales críticos más allá del litio. Una Cumbre de Almacenamiento de Energía, que se celebrará simultáneamente, reunirá a empresas de servicios públicos, desarrolladores y compradores a gran escala en el mismo foro que productores, procesadores e inversores de materiales. Paralelamente, una sección dedicada a Materiales Estratégicos para la Defensa y el Sector Aeroespacial examinará los riesgos y la resiliencia de la cadena de suministro en los sistemas de infraestructura de defensa, aeroespacial, semiconductores e inteligencia artificial.

En conjunto, estas incorporaciones reflejan la creciente convergencia de las prioridades energéticas, industriales y de seguridad, a medida que los minerales críticos pasan de ser un tema específico de un sector a un pilar central de la estrategia nacional.

El evento reunirá a altos ejecutivos de toda la cadena de suministro global, incluyendo:

Eric Norris , director comercial de Albemarle

, director comercial de John H Kwon , asesoría jurídica general, asuntos legales y estrategia global de CATL

, asesoría jurídica general, asuntos legales y estrategia global de Toluwalase Seriki , director ejecutivo (África) de Ganfeng Lithium

, director ejecutivo (África) de Greg Kusinski , líder en activos de litio de Chevron

, líder en activos de litio de Patrick Howarth , director global de negocios de litio – soluciones bajas en carbono de ExxonMobil

, director global de negocios de litio – soluciones bajas en carbono de Dale Henderson , consejero delegado de Pilbara Minerals

, consejero delegado de Jérôme Pécresse, consejero delegado de aluminio en Rio Tinto

Se les unirán participantes de los sectores gubernamental, de defensa, financiero e industrial, lo que refleja un cambio más amplio en los mercados de minerales críticos, definidos ahora por su papel en el desarrollo de sistemas energéticos, capacidades de defensa y tecnologías emergentes.

"Tras dos años difíciles, el mercado está entrando en una nueva fase marcada por la escasez de oferta, la evolución de la demanda y una mayor atención geopolítica", declaró Catherine Oates, directora general de Eventos de Fastmarkets. "Observamos cómo los gobiernos, la defensa, la industria aeroespacial, el almacenamiento de energía y los actores de la infraestructura de IA se suman al mismo debate estratégico sobre materiales que las empresas mineras y los fabricantes de baterías. Este evento refleja ese cambio, reuniendo a toda la cadena de valor en un momento crucial".

El programa de 2026 abordará las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta la industria:

El punto de inflexión del mercado del litio: análisis de las señales que podrían marcar un cambio en la dinámica del mercado y cómo se están posicionando los participantes para el próximo ciclo.

análisis de las señales que podrían marcar un cambio en la dinámica del mercado y cómo se están posicionando los participantes para el próximo ciclo. Minerales críticos como activos estratégicos: exploración de cómo las prioridades de seguridad nacional influyen en la inversión, las políticas y los flujos comerciales globales.

exploración de cómo las prioridades de seguridad nacional influyen en la inversión, las políticas y los flujos comerciales globales. El futuro de la financiación de proyectos: evaluación de dónde provendrá la próxima oleada de capital para proyectos de minería y procesamiento.

evaluación de dónde provendrá la próxima oleada de capital para proyectos de minería y procesamiento. El próximo movimiento de China: análisis del posicionamiento estratégico y sus implicaciones para las cadenas de suministro globales.

La conferencia está diseñada para facilitar la negociación, con mesas privadas reservables para conversaciones comerciales disponibles a través de la aplicación del evento, Swapcard, y mesas redondas exclusivas para altos directivos, solo por invitación. Los pases de delegado también incluyen acceso al programa de baterías y almacenamiento de energía que se desarrolla en el mismo lugar.

Ya está abierto el plazo de inscripción. Visite https://globalevents.fastmarkets.com/lithium-supply-and-battery-raw-materials-conferencewww.fastmarkets.com/events/global-lithium-conference para obtener más información. Se invita a los miembros de la prensa a asistir. Para obtener la acreditación, póngase en contacto con: media@fastmarkets.com

ACERCA DE FASTMARKETS

Fastmarkets es un proveedor líder de información y análisis de riesgos para los mercados de agricultura, productos forestales, metales, carbono y transición energética. Sus precios de referencia, análisis, pronósticos y perspectivas son fundamentales para los clientes que buscan operar, gestionar riesgos y comprender los complejos mercados globales.

Fastmarkets se fundó en 1913, con una trayectoria que se remonta a 1865 a través de varias de sus marcas adquiridas. Fastmarkets emplea a más de 700 personas en todo el mundo, con oficinas en Europa, América y Asia. La empresa es de capital privado y cuenta con el respaldo de Astorg, una firma de capital privado europea líder.

Consultas para medios: FastmarketsYolande PetersMedios y ComunicacionesEmail: yolande.peters@fastmarkets.com

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