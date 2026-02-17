Fausto Murillo transforma su historia de superación en un movimiento global de bienestar - TurboSteps

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 febrero 2026.- Con más de una década entrenando personas desde casa, Fausto Murillo se ha convertido en uno de los nombres más influyentes del fitness digital. A través de su metodología y programas como TurboSteps, ha logrado acercar el entrenamiento a millones de personas, combinando accesibilidad, motivación y resultados desde el entorno doméstico.

La historia de Fausto Murillo no es una historia común. Nacido en Turbo, Antioquia (Colombia), su vida estuvo marcada desde muy joven por la pérdida, la necesidad y decisiones que lo llevaron a tocar fondo. En su propio relato, recogido en el libro La sonrisa del polizonte, Fausto narra cómo llegó a viajar como polizón en un barco en busca de un futuro mejor, cómo pasó años en prisión en Estados Unidos y cómo fue stripper en Barcelona, cuando parecía que su historia estaba condenada al olvido.

Lejos de rendirse, convirtió cada caída en un punto de inflexión. A través del ejercicio, la disciplina y una mentalidad inquebrantable, comenzó a reconstruir su vida desde cero. Primero entrenando gratuitamente en un polideportivo, luego grabando rutinas con medios muy limitados y, finalmente, utilizando YouTube como puente para llegar a personas de todo el mundo.

Lo que empezó como simples entrenamientos en casa se transformó en un movimiento global. Hoy, Fausto Murillo suma más de 13 años entrenando personas, más de 8 millones de suscriptores en YouTube y más de 14 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Pero su impacto va mucho más allá de las cifras.

Miles de personas —especialmente mujeres que no se sentían cómodas en gimnasios tradicionales— encontraron en él una forma realista, cercana y humana de volver a cuidarse. Historias de personas que bajaron decenas de kilos, recuperaron energía, superaron etapas de profunda depresión o encontraron una razón para seguir adelante se repiten constantemente dentro de su comunidad.

Hoy, establecido en España, Fausto continúa compartiendo un mensaje que conecta desde la experiencia real, no desde la perfección. Su enfoque no promete cuerpos ideales ni cambios inmediatos, sino constancia, acompañamiento y transformación sostenible, incluso cuando todo parece perdido.

Esa visión fue la que dio origen a TurboSteps, un ecosistema digital de bienestar que nace como evolución natural de años de experiencia, escucha activa y resultados comprobados. Más que una aplicación, representa una filosofía: hacer el ejercicio, la salud y el bienestar accesibles, humanos y posibles para cualquier persona, esté donde esté.

La historia de Fausto Murillo es hoy un recordatorio poderoso de que el origen no define el destino. Que incluso desde los momentos más oscuros es posible reconstruir una vida… y, con ella, ayudar a transformar la de millones más.

bio.turbofaustos.com/bio

www.youtube.com/@turbofausto

www.instagram.com/turbofausto/



Emisor: TurboSteps

Contacto: TurboSteps

Número de contacto: 613356744