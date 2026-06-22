¿A favor de la acción climática? Italia y Francia son los países menos divididos; Alemania y Reino Unido más (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-¿A favor de la acción climática? Italia y Francia son los países menos divididos; Alemania y Reino Unido, más; pero el mensaje es fundamental en todas partes

Tras la Cumbre del G7, Potential Energy y la Fundación Rockefeller publicaron un estudio con más de 83.000 adultos de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Canadá, que revela un fuerte apoyo a las soluciones climáticas en todo el espectro ideológico.

Pero el mensaje es fundamental: la salud es la prioridad en Francia; la salud y la protección de la naturaleza en Reino Unido; los argumentos sobre el coste de la vida se imponen en Italia; y el calentamiento global, los costes injustos y la salud son los temas que movilizan a Alemania.

Una nueva guía de comunicación climática muestra cómo los países pueden ampliar el apoyo centrándose en la contaminación, la salud, los costes para los hogares, la independencia energética y la protección de las familias

NUEVA YORK, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) de 2026 celebrada en Francia, Potential Energy Coalition, con el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller, ha publicado hoy Fixing Climate Communications, una nueva guía práctica basada en evidencia para comunicar sobre el clima de manera más efectiva en seis de los países del G7. A partir de una investigación realizada con más de 83.000 adultos en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá —países que en conjunto representan más del 40% del producto interior bruto (PIB) mundial—, el estudio identifica los mensajes que amplían el apoyo más allá de las divisiones ideológicas y el lenguaje que puede socavarlo, ofreciendo orientación práctica en un momento en que muchas instituciones están adoptando una creciente tendencia a silenciar el tema del cambio climático. Las preocupaciones compartidas —contaminación, salud, asequibilidad, seguridad energética y protección de las generaciones futuras— hicieron crecer el apoyo en más de 10 puntos porcentuales en los seis países, mientras que, por el contrario, los mensajes que enfatizan las prohibiciones, los mandatos, la disrupción o el concepto de "cero emisiones netas" obtuvieron resultados consistentemente inferiores en todos ellos.

"La crisis climática ya está dificultando que las personas de todo el mundo puedan alimentar a sus familias, consigan empleos y trabajen, y lleven una vida digna. Hacer frente a este reto con la urgencia que exige requiere hablar de él de maneras que conecten con la gente y la motiven. Esta investigación demuestra cómo la comunicación basada en datos puede propiciar un mejor diálogo sobre cómo abordar la crisis climática y construir un futuro más seguro y próspero", afirmó el doctor Rajiv J. Shah, presidente de la Fundación Rockefeller.

Según el Banco Mundial, entre 14,5 y 15,6 millones de personas más podrían morir en países de ingresos bajos y medios por causas relacionadas con el clima para el año 2050 si continúa la tendencia actual. A nivel mundial, el calor extremo mata, como media, a una persona cada minuto, y los trabajadores de todo el mundo perdieron 640.000 millones de horas de trabajo potencial, casi el doble de lo que era típico en la década de los 90, según el informe Lancet Countdown del año pasado.

A pesar de lo que está en juego para el bienestar de la humanidad, se ha producido un retroceso generalizado y persistente en el discurso público sobre el clima. Un estudio reciente realizado por medio de GlobeScan subraya el aumento del silencio en torno al clima: en 31 mercados, el porcentaje de consumidores que vieron mensajes sobre sostenibilidad cayó del 49% en 2023 al 36% en 2025, al mismo tiempo que la confianza en esos mensajes disminuyó, pasando del 79% al 65%. La cobertura mediática mundial sobre el cambio climático cayó un 38% a finales de 2025 con respecto al máximo alcanzado en 2021, mientras que las menciones de cuestiones climáticas y ESG en las teleconferencias sobre resultados de las empresas del S&P 500 se redujeron en aproximadamente tres cuartas partes durante este período.

"El clima es un tema clave para ganar cuando se comunica de manera efectiva. Ignorar el problema del clima es una estrategia miope e ineficaz; los datos refutan la creciente creencia generalizada de que los líderes deben evitar hablar del clima y recurrir únicamente a la energía limpia o a los beneficios económicos. No se trata de si hablar del clima, sino de cómo hacerlo: ir más allá de enfoques limitados y fácilmente politizables, y conectar con los costes materiales reales, los impactos y las preocupaciones cotidianas que pueden ampliar significativamente el apoyo público", indicó John Marshall, presidente ejecutivo de Potential Energy Coalition.

Descubrimientos clave:La investigación ha mostrado que las soluciones climáticas siguen contando con un amplio apoyo interideológico en los seis países participantes, y que la forma en que se comunica el tema es crucial.

Los resultados se basan en dos rondas de investigación internacional realizadas por medio de Potential Energy Coalition, por encargo de la Fundación Rockefeller, con trabajo de campo a cargo de Echelon Insights y Merlin Strategy, así como en seis años de datos históricos de Potential Energy Coalition. Entre septiembre y diciembre de 2025, se encuestó a 83.971 adultos de diversas edades, géneros, regiones, niveles educativos, etnias y perspectivas políticas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá. La investigación identifica tres principios basados en la evidencia para una comunicación climática más eficaz, y los datos demuestran su efectividad. Tras la exposición a un único mensaje eficaz basado en estos principios, el apoyo aumentó al menos 9 puntos en cada país analizado:

Prioriza las consecuencias cotidianas. Subrayar los impactos reales en la vida humana —desde fenómenos meteorológicos extremos hasta el aumento de los costes domésticos— es la forma más eficaz de priorizar el cambio climático como un problema y lograr que se sienta personalmente relevante.

Subrayar los impactos reales en la vida humana —desde fenómenos meteorológicos extremos hasta el aumento de los costes domésticos— es la forma más eficaz de priorizar el cambio climático como un problema y lograr que se sienta personalmente relevante. Concreta la causa. Recordar a la gente que la causa principal del cambio climático es simplemente la contaminación, que podemos reducir, hace que el problema parezca entre un 10% y un 20% más solucionable, a la vez que reduce la polarización.

Recordar a la gente que la causa principal del cambio climático es simplemente la contaminación, que podemos reducir, hace que el problema parezca entre un 10% y un 20% más solucionable, a la vez que reduce la polarización. Presenta la energía como un complemento, no como una restricción. Los mensajes más contundentes sobre energía enfatizan los beneficios de la energía limpia: disponibilidad local, bajo coste y un camino hacia la independencia energética. Los mensajes centrados en prohibiciones y mandatos tuvieron un rendimiento inferior, reduciendo el apoyo a la acción climática en todos los países y públicos.

Los descubrimientos adicionales incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:

El apoyo a la acción climática es muy alto y la oposición es baja. Aproximadamente dos tercios de la población mundial apoya la acción gubernamental inmediata sobre el cambio climático, la misma cifra que hace tres años. La acción climática tiene más de cinco partidarios por cada oponente a nivel mundial.

Aproximadamente dos tercios de la población mundial apoya la acción gubernamental inmediata sobre el cambio climático, la misma cifra que hace tres años. La acción climática tiene más de cinco partidarios por cada oponente a nivel mundial. Los mensajes a favor del clima ganan, no sólo persuaden. Enfrentados directamente al mensaje de la oposición más fuerte, los mensajes a favor del clima prevalecieron el 57% de las veces en los seis países.

Enfrentados directamente al mensaje de la oposición más fuerte, los mensajes a favor del clima prevalecieron el 57% de las veces en los seis países. La equidad es clave. El público respondió a mensajes que destacaban cómo los hogares comunes soportan cada vez más los costes de la contaminación y los daños climáticos a través de primas de seguros, facturas de energía y costes de vida más altos.

El público respondió a mensajes que destacaban cómo los hogares comunes soportan cada vez más los costes de la contaminación y los daños climáticos a través de primas de seguros, facturas de energía y costes de vida más altos. El silencio climático no tiene sentido: los mejores mensajes lo abordan directamente. El apoyo aumentó en todos los países, grupos políticos y políticas probadas, y la ganancia en la derecha fue más del doble que entre las audiencias de izquierda (+10 frente a +4 puntos), lo que los llevó del 61% al 71%.

El apoyo aumentó en todos los países, grupos políticos y políticas probadas, y la ganancia en la derecha fue más del doble que entre las audiencias de izquierda (+10 frente a +4 puntos), lo que los llevó del 61% al 71%. Los mensajes sobre las consecuencias son los más fuertes. Luchar contra la sabiduría convencional de que hay que pasar por la "puerta lateral": los mensajes sobre las consecuencias climáticas son aproximadamente dos veces más efectivos que los mensajes sobre "empleos e innovación" para impulsar el apoyo a la acción climática, el desarrollo de energía limpia y la reducción de la contaminación por combustibles fósiles.

Luchar contra la sabiduría convencional de que hay que pasar por la "puerta lateral": los mensajes sobre las consecuencias climáticas son aproximadamente dos veces más efectivos que los mensajes sobre "empleos e innovación" para impulsar el apoyo a la acción climática, el desarrollo de energía limpia y la reducción de la contaminación por combustibles fósiles. Los mensajes sobre energía limpia funcionan bien, pero el encuadre importa. Este tema tuvo un desempeño más sólido cuando se enmarcó en torno a la independencia energética, la resiliencia nacional y la reducción de la exposición a los volátiles mercados energéticos globales, en lugar de objetivos de emisiones únicamente.

Este tema tuvo un desempeño más sólido cuando se enmarcó en torno a la independencia energética, la resiliencia nacional y la reducción de la exposición a los volátiles mercados energéticos globales, en lugar de objetivos de emisiones únicamente. El cero neto es la prioridad menos apremiante. "Alcanzar el cero neto" ocupa el último lugar entre nueve prioridades ambientales en todos los países encuestados, muy por detrás de marcos más simples como actuar sobre el cambio climático, proteger la naturaleza o reducir la contaminación del aire.

"Alcanzar el cero neto" ocupa el último lugar entre nueve prioridades ambientales en todos los países encuestados, muy por detrás de marcos más simples como actuar sobre el cambio climático, proteger la naturaleza o reducir la contaminación del aire. Escaso apoyo a los "empleos verdes" y al crecimiento económico. Estas dos áreas se ubicaron constantemente entre los mensajes climáticos de peor rendimiento evaluados durante seis años de datos históricos de Potential Energy Coalition.

Desglose según países:Representan más del 40% del producto interior bruto (PIB) combinado:

Reino Unido: El 90% afirmó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 72% apoya la acción gubernamental inmediata y el 78% apoya la acción inmediata para impulsar la energía limpia. Los adultos británicos de tendencia conservadora apoyan la acción climática en un 77%, 23 puntos más que sus homólogos estadounidenses. Entre los jóvenes conservadores de 18 a 49 años, el 72% apoya la acción climática y el 74% apoya la expansión de la energía limpia. Los mensajes sobre "Riesgos para la salud" y "Proteger la naturaleza" empataron como los principales factores de persuasión, produciendo cada uno un aumento de 9 puntos en el apoyo, mientras que "Promover la unidad" fue el único mensaje en todo el estudio que produjo una disminución en el apoyo. En una competencia directa, "La energía limpia protege nuestro futuro energético" lideró con un 56%, siendo el único país donde un enfoque de seguridad energética superó al enfoque de legado generacional.

El 90% afirmó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 72% apoya la acción gubernamental inmediata y el 78% apoya la acción inmediata para impulsar la energía limpia. Los adultos británicos de tendencia conservadora apoyan la acción climática en un 77%, 23 puntos más que sus homólogos estadounidenses. Entre los jóvenes conservadores de 18 a 49 años, el 72% apoya la acción climática y el 74% apoya la expansión de la energía limpia. Los mensajes sobre "Riesgos para la salud" y "Proteger la naturaleza" empataron como los principales factores de persuasión, produciendo cada uno un aumento de 9 puntos en el apoyo, mientras que "Promover la unidad" fue el único mensaje en todo el estudio que produjo una disminución en el apoyo. En una competencia directa, "La energía limpia protege nuestro futuro energético" lideró con un 56%, siendo el único país donde un enfoque de seguridad energética superó al enfoque de legado generacional. Francia: El 89% indicó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 71% apoya la acción inmediata del gobierno y el 64% apoya la acción inmediata para construir más energía limpia. Francia es el país menos polarizado del estudio, con una diferencia entre izquierda y derecha de tan solo 5 puntos, y produjo el mayor aumento de apoyo de todos los países. El tema de los "riesgos para la salud" generó un aumento de 15 puntos en el apoyo general y un notable aumento de 21 puntos entre los encuestados de izquierda, el mayor aumento de apoyo a un mensaje para cualquier grupo ideológico en todo el estudio.

El 89% indicó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 71% apoya la acción inmediata del gobierno y el 64% apoya la acción inmediata para construir más energía limpia. Francia es el país menos polarizado del estudio, con una diferencia entre izquierda y derecha de tan solo 5 puntos, y produjo el mayor aumento de apoyo de todos los países. El tema de los "riesgos para la salud" generó un aumento de 15 puntos en el apoyo general y un notable aumento de 21 puntos entre los encuestados de izquierda, el mayor aumento de apoyo a un mensaje para cualquier grupo ideológico en todo el estudio. Alemania: El 85% declaró que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 62% apoya la acción inmediata del gobierno y el 62% apoya la expansión inmediata de las energías limpias. El "Impacto del calentamiento global" generó un aumento de 11,4 puntos en el apoyo y los "Costes injustos" un aumento de 10 puntos, ambos por encima de los promedios mundiales. Solo el 45% de los alemanes cree que el cambio climático tiene solución (la puntuación más baja de todos los países analizados), y los encuestados del Centro Alemán mostraron un aumento de 17 puntos en el apoyo a la reducción de la contaminación por combustibles fósiles en relación con los "Riesgos para la salud".

El 85% declaró que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 62% apoya la acción inmediata del gobierno y el 62% apoya la expansión inmediata de las energías limpias. El "Impacto del calentamiento global" generó un aumento de 11,4 puntos en el apoyo y los "Costes injustos" un aumento de 10 puntos, ambos por encima de los promedios mundiales. Solo el 45% de los alemanes cree que el cambio climático tiene solución (la puntuación más baja de todos los países analizados), y los encuestados del Centro Alemán mostraron un aumento de 17 puntos en el apoyo a la reducción de la contaminación por combustibles fósiles en relación con los "Riesgos para la salud". Italia: El 83% de los italianos se muestra preocupado por el cambio climático, la cifra más alta de preocupación entre todos los países analizados. El 90% afirmó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 77% apoya la acción gubernamental inmediata y el 78% apoya la expansión inmediata de las energías limpias. El apoyo de base de la derecha italiana a la acción climática se sitúa en el 74%, superior a la media de Estados Unidos, lo que refleja una de las menores diferencias partidistas del estudio. Es el único país donde los enfoques económicos y anticapitalistas superan a los centrados en la salud y el calentamiento global: el mensaje "Antiavaricia Corporativa" produjo un notable aumento de 20 puntos en el apoyo entre los encuestados de derecha a la reducción de la contaminación por combustibles fósiles, la respuesta más alta de la derecha en todo el estudio, y todos los mensajes superan a la oposición en la competencia directa.

El 83% de los italianos se muestra preocupado por el cambio climático, la cifra más alta de preocupación entre todos los países analizados. El 90% afirmó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 77% apoya la acción gubernamental inmediata y el 78% apoya la expansión inmediata de las energías limpias. El apoyo de base de la derecha italiana a la acción climática se sitúa en el 74%, superior a la media de Estados Unidos, lo que refleja una de las menores diferencias partidistas del estudio. Es el único país donde los enfoques económicos y anticapitalistas superan a los centrados en la salud y el calentamiento global: el mensaje "Antiavaricia Corporativa" produjo un notable aumento de 20 puntos en el apoyo entre los encuestados de derecha a la reducción de la contaminación por combustibles fósiles, la respuesta más alta de la derecha en todo el estudio, y todos los mensajes superan a la oposición en la competencia directa. Estados Unidos: El 88% comentó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 69% apoya la acción gubernamental inmediata y el 72% apoya la acción inmediata para construir más energía limpia. La preocupación por el cambio climático se ha mantenido notablemente estable a pesar del cambio en las prioridades políticas, con un 64% de los estadounidenses preocupados hoy en día en comparación con el 65% en 2023. Estados Unidos tiene la mayor división partidista de cualquier país analizado (una diferencia de 39 puntos), sin embargo, las audiencias conservadoras siguen siendo significativamente persuadibles, y casi todos los mensajes producen un movimiento estadísticamente significativo entre los estadounidenses de derecha. En cuanto a los mensajes, "Impacto del sobrecalentamiento del planeta" fue el más persuasivo, produciendo un aumento de 9 puntos en el apoyo, mientras que "Innovación energética" no registró ningún aumento estadísticamente significativo en el apoyo.

El 88% comentó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 69% apoya la acción gubernamental inmediata y el 72% apoya la acción inmediata para construir más energía limpia. La preocupación por el cambio climático se ha mantenido notablemente estable a pesar del cambio en las prioridades políticas, con un 64% de los estadounidenses preocupados hoy en día en comparación con el 65% en 2023. Estados Unidos tiene la mayor división partidista de cualquier país analizado (una diferencia de 39 puntos), sin embargo, las audiencias conservadoras siguen siendo significativamente persuadibles, y casi todos los mensajes producen un movimiento estadísticamente significativo entre los estadounidenses de derecha. En cuanto a los mensajes, "Impacto del sobrecalentamiento del planeta" fue el más persuasivo, produciendo un aumento de 9 puntos en el apoyo, mientras que "Innovación energética" no registró ningún aumento estadísticamente significativo en el apoyo. Canadá: El 78% de los canadienses están preocupados por el cambio climático, el 90% explicó que el cambio climático es real y está ocurriendo, el 69% apoya la acción inmediata del gobierno y el 74% apoya la acción inmediata para construir más energía limpia. A pesar de una brecha entre izquierda y derecha de 32 puntos (amplia, pero 18 puntos porcentuales menor que en Estados Unidos), los adultos canadienses de tendencia conservadora muestran un aumento de 16 puntos en el apoyo a la reducción de la contaminación por combustibles fósiles con un solo mensaje eficaz, una de las respuestas de tendencia conservadora más altas del estudio. "Protege lo que amas para las generaciones futuras" logró la tasa de éxito más alta de cualquier país con un 62%, y todos los mensajes superaron el 50% en la competencia directa.

Con planes de ampliar el estudio actual a Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, India, Indonesia, México, Nigeria, Sudáfrica y Turquía en los próximos meses, Fixing Climate Communications es la investigación más reciente encargada por la Iniciativa Construyendo un Futuro Compartido de la Fundación Rockefeller, a través de la cual esta organización filantrópica de 113 años busca inspirar e informar la cooperación global y el trabajo de desarrollo internacional que respondan a los desafíos del siglo XXI, incluyendo esfuerzos para alinearse con gobiernos de todo el mundo, con un enfoque en África subsahariana, para identificar soluciones lideradas por los países que maximicen cada dólar de la ayuda restante y estimulen nuevas inversiones.

Citas de apoyo:

"Esta investigación deja claro que, para conectar con el público en temas climáticos, es vital "hablar con humanidad", utilizando un lenguaje que resuene con la experiencia vivida por las personas. Pero en un momento en que el coste de vida sigue siendo una preocupación primordial para muchas familias, la expansión de las energías limpias debe ir acompañada de una reducción en las facturas de energía de los hogares para demostrar los beneficios financieros tangibles del apoyo de los votantes a las energías limpias" — comentó Lord Alok Sharma, presidente de la COP26 y copresidente del Consejo Asesor sobre Clima y Desarrollo de la Fundación Rockefeller.

"La conclusión de esta investigación es sencilla: si se quiere ampliar el apoyo a las soluciones climáticas, hay que ampliar la forma de hablar de ellas. El público responde mucho mejor a los mensajes sobre familia, salud, contaminación y seguridad energética que a términos técnicos y específicos como "cero emisiones netas" o "descarbonización" — indicó Patrick Ruffini, socio fundador de Echelon Insights.

"En un momento en que demasiados líderes guardan silencio sobre el clima, este trabajo muestra un camino mejor. El apoyo a la acción climática se mantiene firme cuando se vincula con lo que más le importa a la gente: su salud, sus empleos, su seguridad y el futuro de sus hijos. La acción climática no se trata de sacrificios, sino de oportunidades. Se trata de la libertad de respirar aire limpio, acceder a energía asequible, vivir en comunidades más seguras y construir un futuro más estable. Al centrarse en los beneficios para la gente, los líderes pueden reconstruir la confianza, devolver la humanidad a los negocios y demostrar que una economía con balance positivo amplía la libertad, la seguridad y la dignidad para todos" — afirmó Paul Polman, líder empresarial, inversor y filántropo.

"El cambio climático es, en última instancia, una historia humana. La gente se involucra cuando se hacen evidentes los impactos del cambio climático en su salud, sus medios de subsistencia, sus familias y sus barrios, no cuando se presenta como un desafío lejano y desconectado. Nuestro trabajo en CEEW ha demostrado que la narración de historias y la expresión creativa culturalmente relevante pueden conectar la evidencia compleja con la experiencia vivida, haciendo que la acción climática se sienta urgente, local y posible. La comunicación sobre el clima debe conectar con la vida cotidiana y las aspiraciones de las personas, demostrando que las soluciones basadas en la evidencia pueden fortalecer la resiliencia, reforzar la seguridad energética y crear prosperidad compartida" — declaró el doctor Arunabha Ghosh, fundador y consejero delegado del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua (CEEW) y miembro del Consejo Asesor sobre Clima y Desarrollo de la Fundación Rockefeller.

Para obtener información adicional y descargar el informe y su apéndice país por país, visite: https://potentialenergycoalition.org/fixingclimatecomms/.

Nota para los editores:

Acerca de la investigaciónEl informe Fixing Climate Communications se basa en dos rondas de investigación internacional realizadas por la Potential Energy Coalition en colaboración con la Fundación Rockefeller, con trabajo de campo a cargo de Echelon Insights y Merlin Strategy entre septiembre y diciembre de 2025.

Primera ronda — Investigación cualitativa (septiembre de 2025) Se realizaron grupos focales moderados en línea con 133 participantes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá. Se seleccionó a participantes que creen que el cambio climático está ocurriendo, pero que solo están algo preocupados por él, para comprender cómo responden los públicos menos comprometidos con el clima, pero potencialmente influenciables, a mensajes alternativos sobre el cambio climático. La investigación exploró el estado de ánimo nacional general de los participantes, sus prioridades personales fundamentales, su preocupación por el clima, las barreras percibidas para la acción y sus reacciones a mensajes y comunicadores específicos sobre el clima.

Ronda 2 — Investigación cuantitativa (noviembre-diciembre de 2025) Se realizaron dos estudios cuantitativos a gran escala en los seis países:

Encuesta nacional (42.000 encuestados, 7.500 por país, 4.000 en Canadá): Se llevó a cabo la medición del panorama climático, las actitudes iniciales, la clasificación de prioridades de los temas y la comparación del clima con los marcos adyacentes de energía, contaminación, naturaleza y coste de la vida. La muestra de cada país se ponderó por edad, género, nivel educativo, voto anterior y región para garantizar resultados representativos a nivel nacional.

Ensayo controlado aleatorio (ECA) de mensajes (41.100 encuestados, 6.500 por país, 8.500 en Estados Unidos): Se probaron 11 narrativas sobre el clima frente a un grupo de control para identificar cuál influyó más eficazmente en la opinión pública. Las 11 narrativas probadas fueron:

"Impacto del calentamiento global": Se centra en las consecuencias físicas directas del calentamiento mundial en la vida cotidiana de las personas.

"Riesgos para la salud": Vincula la contaminación por combustibles fósiles con daños concretos a la salud, como enfermedades respiratorias.

"Costes injustos": Destaca cómo los hogares comunes soportan una carga financiera desproporcionada debido a la contaminación y los daños climáticos.

"Proteger la naturaleza": Plantea la acción climática en torno a la preservación del mundo natural para las generaciones futuras.

"Impacto del cambio climático": Se centra en las consecuencias sistémicas más amplias del cambio climático en las comunidades y las economías.

"Antiavaricia corporativa": Señala que las empresas de combustibles fósiles se lucran a costa del público.

"Preparación y resiliencia": Enfatiza la preparación práctica y la construcción de comunidades capaces de resistir los impactos climáticos.

"Menor coste energético": Se centra en la energía limpia como vía para obtener facturas de energía más económicas y estables.

"Creación de empleos verdes": Presenta la transición a la energía limpia como una oportunidad económica y de empleo.

"Innovación energética": Plantea la acción climática como una cuestión de competitividad nacional y prestigio internacional.

"Fomentar la unidad": Plantea la acción climática como un desafío compartido que puede unir a las personas superando sus diferencias.

La prueba competitiva cara a cara refleja con qué frecuencia cada uno de los siguientes ocho mensajes a favor del clima se prefiere al mensaje de oposición más fuerte: "Las limitaciones climáticas significan que las familias pagan facturas más altas", cuando los encuestados eligen simultáneamente entre mensajes a favor y en contra del clima.

"Protege lo que amas para las generaciones futuras"

"La energía limpia protege nuestro futuro energético"

"Aprovecha todas las opciones de energía limpia"

"La energía limpia nos hace energéticamente independientes"

"La energía limpia es energía barata"

"La energía limpia beneficia a las personas, no a las empresas"

"Los combustibles fósiles nos están enfermando"

"La acción climática protege nuestra infraestructura"

En total, la investigación recoge las opiniones de 83.971 personas en todo el mundo.

Acerca de la Potential Energy Coalition:La Potential Energy Coalition es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) dedicada a la comunicación, cuyo objetivo es acelerar significativamente el progreso climático mediante cambios narrativos y estrategias de marketing comprobadas. Llevamos a cabo campañas sobre el cambio climático en los momentos más importantes, basándonos en información fundamentada en datos sobre la mejor manera de abordar los temas clave. Potential Energy aprovecha la investigación exhaustiva e imparcial, la experiencia en marketing de primer nivel y las tácticas de campañas educativas basadas en evidencia para fomentar la voluntad pública a favor de la energía limpia y las soluciones climáticas. Más información disponible en https://potentialenergycoalition.org/.

Acerca de la Fundación Rockefeller:Con una inversión de 30.000 millones de dólares en los últimos 113 años para promover el bienestar de la humanidad, la Fundación Rockefeller es una filantropía pionera basada en alianzas inesperadas y soluciones innovadoras que ofrecen resultados tangibles para las personas en Estados Unidos y en todo el mundo, incluyendo su colaboración con RF Catalytic Capital Inc (RFCC). Aprovechamos los avances científicos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para realizar grandes inversiones en energía, alimentación, salud y finanzas. Para obtener más información, síganos en LinkedIn @the-rockefeller-foundation, X @RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn y YouTube @rockefellerfound, y suscríbase a nuestro boletín informativo en www.rockefellerfoundation.org/subscribe.

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