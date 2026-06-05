El FC Barcelona lanza en Collectibol una colección inspirada en La Masia vinculada a piezas físicas de oro

La Generación de Oro - Collectibol

(Información remitida por la empresa firmante)

Las cartas pueden encontrarse dentro de los FC Barcelona Elite Packs, los sobres digitales que los usuarios y usuarias pueden abrir en la app de Collectibol

Barcelona, 5 de junio de 2026.- El FC Barcelona lanza La Generación de Oro, una colección exclusiva de cartas digitales de edición limitada desarrollada conjuntamente con la plataforma Collectibol. Esta serie especial rinde homenaje al talento de La Masia representado por diez futbolistas formados en la cantera azulgrana que forman parte del primer equipo masculino: Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Fermín López, Alejandro Balde, Eric García, Marc Casadó, Marc Bernal, Gerard Martín y Dani Olmo.



Cada una de las cartas está vinculada a una pieza física en oro de 18 quilates, en una iniciativa que combina la emoción del coleccionismo tradicional con nuevas experiencias digitales para la afición del Barça.



Las diez cartas exclusivas de La Generación de Oro están escondidas dentro de los FC Barcelona Elite Packs, disponibles en la app de Collectibol, que puede descargarse de forma gratuita en la App Store y en Google Play. A través de estos sobres digitales, la afición puede participar en la búsqueda de diez piezas únicas vinculadas al universo Barça.



Una colección única vinculada a La Masia

La Generación de Oro está formada por diez cartas exclusivas, una por cada uno de los jugadores que protagonizan la campaña. Solo existirá una copia de cada carta en todo el mundo, con una versión digital dentro de Collectibol y una pieza física asociada elaborada en oro de 18 quilates.



Al tratarse de una edición limitada a una única copia por jugador, cada carta solo puede ser encontrada una vez. Cuando un usuario o usuaria descubre una de ellas dentro de uno de los FC Barcelona Elite Packs, la carta deja de estar disponible para el resto de personas. La mecánica mantiene así la emoción propia del coleccionismo tradicional y la traslada al entorno digital, generando una experiencia exclusiva basada en la apertura de sobres y en la posibilidad de encontrar una pieza única.



En el momento en que una persona encuentra una de las cartas de La Generación de Oro al abrir un sobre, recibe una notificación dentro de la aplicación. Tras completar sus datos de envío, Collectibol gestiona la entrega segura de la pieza física en oro de 18 quilates en cualquier lugar del mundo.



Coincidiendo con el lanzamiento de La Generación de Oro, el FC Barcelona también estrena una pieza audiovisual especial que acerca a la afición al origen de la colección, su vínculo con La Masia y el valor simbólico de esta serie única.



Descubrir la historia de La Generación de Oro



La búsqueda ya está activa en la app de Collectibol y próximamente en la Barça Store Online

La afición ya puede participar en la búsqueda de estas piezas únicas abriendo los FC Barcelona Elite Packs dentro de la aplicación móvil de Collectibol. Dentro de la app, pueden abrir sobres digitales, completar desafíos vinculados al universo Barça y buscar una de las diez cartas exclusivas de La Generación de Oro.



A partir del próximo mes de junio, el FC Barcelona también pondrá a la venta estos mismos sobres en la Barça Store Online, lo que permitirá a los seguidores y seguidoras azulgranas adquirir FC Barcelona Elite Packs directamente a través de los canales oficiales del Club y participar también desde allí en la búsqueda de las cartas exclusivas de La Generación de Oro.



La campaña estará activa hasta septiembre de 2026 o hasta el momento en que las diez cartas hayan sido encontradas.



Una nueva experiencia digital blaugrana

El FC Barcelona entró en el sector del coleccionismo digital en mayo de 2025 de la mano de Collectibol, en un proyecto impulsado por Barça Vision para seguir explorando nuevas formas de conexión con la afición de todo el mundo. Desde entonces, el Club ha lanzado diferentes álbumes y colecciones digitales oficiales, reforzando su apuesta por la digitalización de sus activos y por la creación de experiencias interactivas vinculadas a la historia, el presente y la identidad azulgrana.



Esta nueva colección supone un paso más en la colaboración entre el FC Barcelona y Collectibol, al combinar cartas digitales oficiales, recompensas físicas exclusivas y una mecánica de participación basada en la apertura de sobres digitales, pensada para acercar el universo Barça a nuevas audiencias y a seguidores y seguidoras de diferentes generaciones.



En este marco, Collectibol permite desarrollar una experiencia de coleccionismo digital en la que el Club participa activamente en el diseño de sus álbumes y colecciones, definiendo los capítulos, el contenido visual y los elementos que mejor representan su historia y su identidad.



Participar en la búsqueda de La Generación de Oro en Collectibol



Sobre Collectibol

Collectibol es una plataforma de álbumes digitales oficiales coleccionables de fútbol. A través de su app gratuita, disponible en iOS y Android, los clubes pueden publicar álbumes oficiales y la afición puede coleccionar cartas digitales con licencia oficial, completar colecciones y desbloquear recompensas físicas enviadas a todo el mundo.



Collectibol está disponible en 189 países y en 8 idiomas. Desde su lanzamiento, ha registrado 3,2 millones de sobres abiertos y 23 millones de cartas generadas.

Contacto

Nombre contacto: Collectibol

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