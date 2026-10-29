FCC aumenta un 13,1% sus ingresos y eleva un 46,6% su resultado neto en los nueve primeros meses del año

Oficinas centrales de FCC en Madrid - FCC

(Información remitida por la empresa firmante)

El Ebitda aumentó un 8,4%, hasta los 1.147,7 millones de euros, impulsado por el crecimiento de los ingresos de las principales áreas de negocio

Madrid, 29 de octubre de 2026.- El Grupo FCC ha registrado unos ingresos de 7.976,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 13,1% más que en el mismo periodo de 2025. El Área de Construcción ha liderado este crecimiento, con un aumento del 27,4%, seguida de Medio Ambiente, que avanzó un 8,1%, y Agua, un 3,5%. Concesiones, por su parte, mantuvo unos niveles similares, con 81 millones de euros de ingresos.



La actividad internacional creció un 14,8%, hasta los 4.029,1 millones de euros, y representa ya el 50,5% de la cifra de negocios del Grupo. Por su parte, en España, los ingresos aumentaron un 11,4%, hasta los 3.947,4 millones de euros.



Esta evolución positiva se trasladó también al beneficio bruto de explotación (Ebitda), que aumentó un 8,4%, hasta los 1.147,7 millones de euros, impulsado por el crecimiento de los ingresos de las principales áreas de negocio.



El resultado neto atribuible se situó en 230 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 46,6% más que los 156,9 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta mejora responde, principalmente, al crecimiento del Ebitda y al efecto favorable de las diferencias de cambio, que aportaron 40,4 millones de euros en el periodo, frente al impacto negativo de -61,8 millones registrado en igual periodo de 2025.



A 30 de septiembre de 2026, la deuda financiera neta ascendía a 2.802 millones de euros, frente a los 2.301,8 millones registrados al cierre de 2025, debido principalmente a la evolución estacional del capital circulante.



El patrimonio neto se elevó a 4.907,2 millones de euros, un 3,5% más respecto a diciembre de 2025.



Por último, la cartera de ingresos del Grupo FCC cerró a septiembre en 56.058,7 millones de euros, un 8,6% más respecto al cierre del ejercicio anterior, con una evolución positiva en todas las áreas de negocio, liderada por la actividad de Agua.

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