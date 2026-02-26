FCC aumenta su cifra de negocio un 6,9% en el ejercicio 2025, alcanzando los 9.700 millones de euros

Edificio Corporativo de Las Tablas (FCC) - FCC

Mejora de la deuda financiera, que se reduce un 23%, hasta situarse en 2.301,8 millones de euros. La cartera de ingresos se incrementó un 11,4%, alcanzado los 51.606,8 millones de euros

Madrid, 26 de febrero de 2026.- La cifra de negocio del Grupo FCC se ha situado a cierre de 2025 en 9.700,1 millones de euros, lo que representa un incremento de un 6,9% más que en el ejercicio anterior. Este resultado se debe tanto a la contribución equilibrada de las adquisiciones en Reino Unido, EE. UU. y Francia en el Área de Medio Ambiente, así al crecimiento orgánico experimentado en todas las Áreas de negocio del Grupo, entre las que destaca Concesiones, con un crecimiento de un 45,5%, impulsado por la puesta en marcha de nuevos contratos y el incremento de tráfico, seguida del negocio de Agua, con avance en sus distintas líneas de actividad.

El resultado bruto operativo (Ebitda) ha sido de 1.419,1 millones de euros durante el año, lo que supone una ligera disminución del 1,1% respecto al año anterior. Esta variación responde, principalmente, al ajuste efectuado en el Área de Construcción durante el último trimestre, derivado del desarrollo de proyectos internacionales, tanto por la evolución de los ingresos según su grado de avance, como por la revisión de los costes estimados para su finalización.

El resultado atribuido a la sociedad dominante se ha reducido un 62%, hasta 164,4 millones de euros en el ejercicio, frente a 432,1 millones de euros del año anterior, como consecuencia de algunos impactos extraordinarios, como han sido la escisión financiera de las áreas de Cemento e Inmobiliaria en noviembre de 2024; las diferencias de tipo de cambio; así como la dotación de provisiones en determinadas actividades y ajustes de inversión en activos de tratamiento de residuos en el Área de Medio Ambiente, en Reino Unido.

Desde el punto de vista del balance, el Grupo FCC cerró 2025 con una importante reducción de deuda financiera neta. Respecto a diciembre de 2024, la deuda se recortó un 23%, hasta situarla en 2.301,8 millones de euros. Es de destacar que este resultado se obtuvo aún con el importe de inversiones netas realizadas por 1.200 millones de euros, tanto en renovación, en desarrollo de nuevos contratos en las diferentes áreas de negocio y en adquisiciones en el Área de Servicios Medioambientales. El principal atenuante se explica, principalmente, por la venta adicional de un 25% de la cabecera de Medio Ambiente por 1.000 millones de euros.

El patrimonio neto experimentó un notable aumento del 26,9%, hasta alcanzar los 4.743,2 millones de euros, impulsado por el ajuste del valor derivado del precio de venta de la participación minoritaria en la cabecera de Medio Ambiente.

A cierre del año, la cartera de ingresos del Grupo FCC se incrementó un 11,4%, respecto a diciembre del año anterior, alcanzado los 51.606,8 millones de euros. Esta expansión ha estado impulsada de manera significativa por el Área de Construcción, apoyada en gran medida por el aumento de la contratación internacional de grandes contratos de infraestructura.

