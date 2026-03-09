FCC pone en valor su labor por la igualdad en el Día Internacional de la Mujer

Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC - FCC

La compañía reafirma en esta jornada su compromiso con la igualdad, el liderazgo femenino y la diversidad, valores esenciales para la compañía

Madrid, 9 de marzo de 2026.- El Grupo FCC conmemora un año más el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de realzar su compromiso con la igualdad, el impulso del liderazgo femenino y la diversidad, valores que son esenciales para la compañía. Esta fecha se ha convertido en una ocasión para evaluar los progresos alcanzados en materia de igualdad de género y para reflexionar sobre los retos que aún quedan por superar en nuestra sociedad.



La jornada, que se ha llevado a cabo en la Sede Corporativa de Las Tablas, en Madrid, ha sido inaugurada por Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC. Durante su intervención ha querido destacar que "la evolución de la igualdad no es solo una declaración de intenciones, es una realidad palpable, día a día, en nuestros centros de trabajo". En esta línea, ha subrayado también la importancia de seguir impulsando iniciativas que fomenten la presencia femenina en todos los ámbitos profesionales. Además, ha comentado que, "en los últimos años, el incremento de mujeres en los perfiles técnicos ha seguido una tendencia ascendente imparable en FCC".



El acto se ha realizado en torno a una mesa redonda, bajo el título "Hablando de igualdad", en la que han participado Celia Parrilla Salcedo, arquitecta Técnica de Servicios Generales de FCC; Izaskun Vázquez Larrea, jefa de Producción de la Delegación de Guipúzcoa-Navarra de FCC Medio Ambiente; Ana Colón Guerrero, jefa de Departamento de Control y Logística de Clientes de Aqualia; María Jesús Mora Huelves, técnica Administrativa de Control de Gestión y presidenta del Comité de Empresa de Servicios Centrales Madrid en FCC Construcción; Alicia Morante Muñoz, gerente de Recursos Humanos de FCC Concesiones; Raquel Álvarez Santos, técnica de Medio Ambiente de la Fábrica de El Alto de Cementos Portland Valderrivas; y María Belén Valero Gómez, directora de la Delegación Centro II de Realia.



Durante la conversación, se han abordado temas como la transformación de los Planes de Igualdad de la empresa y la importancia de combatir los sesgos inconscientes y romper estereotipos en puestos técnicos tradicionalmente masculinizados, subrayando que el talento debe impulsarse "sin etiquetas". Asimismo, se ha hecho hincapié en la corresponsabilidad real, entendida como un compromiso compartido entre hombres y mujeres. Finalmente, el diálogo ha destacado el papel estratégico de la formación continua y la creación de entornos seguros como pilares fundamentales para que la igualdad sea una realidad cotidiana y una oportunidad de crecimiento para toda la organización.



Su compromiso con la igualdad, el liderazgo femenino y la diversidad

FCC mantiene un compromiso con los principios fundamentales de igualdad, no discriminación en el entorno laboral, apoyo a la diversidad en la empresa y respeto a la heterogeneidad de las personas. En esta labor, en la que la compañía trabaja desde hace años, ha dado ya importantes frutos y valores, gracias a los cuales va consolidándose una atmósfera de trabajo justa y cada día más diversa.

