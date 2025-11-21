IMAGEN: Cirera Group PIE DE FOTO: FCirera evoluciona a Cirera Group para impulsar su crecimiento en asesoría laboral y nóminas - Cirera Group

(Información remitida por la empresa firmante)

FCirera evoluciona a Cirera Group para impulsar su crecimiento como asesoría laboral especializada en gestión de nóminas y servicios de RRHH

Terrassa, 21 de noviembre de 2025.- La histórica firma FCirera evoluciona a Cirera Group e inicia una nueva etapa que consolida su posicionamiento como asesoría laboral especializada en gestión de nóminas y servicios de RR. HH., con cobertura integral en el ámbito laboral, fiscal y contable.

Esta evolución refleja la madurez del proyecto y una apuesta firme por la calidad, la tecnología y un acompañamiento cercano a empresas, profesionales y particulares. La nueva identidad se alinea con la actualización de herramientas internas y una web corporativa renovada, orientada a una experiencia más ágil e informativa.

70 años, mismo ADN: del despacho familiar al grupo que crece con sus clientes

La historia comienza en 1954, cuando Francisco Cirera abrió un pequeño despacho en la Rambla de Terrassa. Con el paso de las décadas, la firma amplió áreas, profesionalizó procesos y, desde 2017, aceleró su modernización con la incorporación de la tercera generación.

Hoy, Cirera Group suma más de 40 profesionales y ofrece una gestión avanzada que combina experiencia, innovación y cercanía. Representa una trayectoria marcada por la exigencia técnica y el trato personal, escuchando a sus clientes y compartiendo con ellos objetivos a largo plazo.

Soluciones que acompañan de principio a fin

Cirera Group trabaja con grandes empresas, pymes, autónomos y particulares. Su diferencial radica en la asesoría laboral y la externalización de nóminas, con un modelo diseñado para garantizar rigurosidad normativa, puntualidad en cierres y soporte proactivo ante cambios legislativos.

Para compañías en crecimiento, el despacho coordina el ciclo completo de la relación laboral —altas, variaciones, incidencias y finiquitos— y facilita la comunicación entre empresa, trabajador y administración. El resultado: menos fricciones y más eficiencia.

Además, integra las áreas fiscal y contable para ofrecer una visión 360° del negocio: planificación tributaria adaptada a cada caso y contabilidad orientada al control de gestión y la toma de decisiones. Así, dirección financiera y RR. HH. disponen de una fotografía única y coherente de la organización.

Presencia nacional desde Terrassa

Aunque Terrassa es el origen y la sede, Cirera Group opera en toda España. Esta presencia facilita acompañar a organizaciones con plantillas distribuidas, mantener criterios homogéneos y ofrecer un soporte unificado independientemente de la ubicación del cliente.

Así, empresas en expansión escalan RR. HH. y nómina sin perder control ni visibilidad.

Hoja de ruta: tecnología, talento y servicio

De cara al futuro, Cirera Group avanza para consolidarse como una alternativa real a los grandes actores del sector. Sus prioridades son invertir en automatización de procesos, trazabilidad documental y reporting ejecutivo, además de seguir desarrollando talento especializado.

El objetivo es claro: ofrecer un asesoramiento y una gestión de calidad, puntuales, fiables y a medida, en un entorno cada vez más exigente. Todo ello sin perder la proximidad ni el cuidado que definen su manera de trabajar.

Sobre Cirera Group

Asesoría con sede en Terrassa y alcance en toda España, con más de 70 años de experiencia. Especialista en gestión de nóminas y RR. HH., ofrece servicios de asesoría laboral, fiscal y contable para empresas, profesionales y particulares.

Este paso refleja su evolución natural y su voluntad de seguir creciendo junto a sus clientes.

Emisor: Cirera Group



Contacto: Cirera Group

Número de contacto: 937 88 35 16