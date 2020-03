COMUNICADO: FDI World Dental Federation: Una encuesta mundial revela que menos de la mitad (38 %) de padres y madres limitan la cant

- De los 10 países donde se realizó la encuesta, EE. UU. ocupa el penúltimo lugar, con menos de un tercio de padres que limitan los niveles de azúcar presentes en la alimentación de sus hijos.

- Reino Unido lidera el ranking, con algo más de la mitad de padres que declararon que restringen los niveles de azúcar que ingieren sus hijos.

- Menos de la mitad de padres y madres llevan a sus hijos a una revisión dental al menos una vez al año.

GINEBRA, 16 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Según una encuesta de YouGov realizada en 10 países desarrollados y en vías de desarrollo a instancias de la FDI World Dental Federation (FDI) [https://www.fdiworlddental.org/], menos de la mitad de padres y madres limitan la cantidad de alimentos y bebidas azucarados -como caramelos, refrescos con gas y zumos- que ingieren sus hijos con el objetivo de proteger sus dientes.

En la encuesta, publicada antes del Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD, por sus siglas en inglés) [http://www.worldoralhealthday.org/] el 20 de marzo, se preguntó a padres y madres con hijos menores de 18 años "cuál de las siguientes acciones, si es que hay alguna, ha probado ALGUNA VEZ para garantizar que su(s) hijo(s) tiene(n) una buena salud bucodental?". Los resultados indican que menos de un tercio de padres en los Estados Unidos de América (EE. UU.) limita la cantidad de azúcar ingerida por sus hijos; por el contrario, los padres y madres en el Reino Unido son los más proactivos, con unos resultados que apuntan que algo más de la mitad restringe los niveles de azúcar que ingieren sus hijos. Asimismo, la encuesta reveló que Reino Unido también ocupó el primer puesto en lo que se refiere a la cantidad de padres y madres que llevaban a sus hijos a una revisión dental al menos una vez al año, mientras que en los otros nueve países menos de la mitad de los padres lo hacían.

"Las enfermedades bucodentales suponen una gran parte de la carga de enfermedades en gran medida evitables, y los resultados de la encuesta demuestran que no estamos haciendo lo suficiente para evitar problemas de salud bucodental a una edad temprana", declaró el Dr. Gerhard K. Seeberger, presidente de la FDI.

Las enfermedades dentales comparten algunos factores de riesgo con otras enfermedades no transmisibles (ENT), entre las que se incluyen el consumo de tabaco, el consumo perjudicial de alcohol y las dietas no saludables, especialmente las que tienen un contenido elevado de azúcar. Además, las enfermedades bucodentales ejemplifican las desigualdades en materia de salud que están estrechamente relacionadas con la carga de las enfermedades no transmisibles.

"Durante mucho tiempo, la salud bucodental ha existido como una especialidad distinta de la medicina y el sistema educativo de la medicina, como si fueran disciplinas divorciadas, pero el intenso debate surgido en torno al azúcar en los últimos años sirve para demostrar la falacia que significa trabajar en compartimentos estancos. Resulta claramente improductivo hablar sobre bebidas azucaradas y su relación con la epidemia de la obesidad si no tenemos también en cuenta que esta epidemia afecta de manera obvia la salud bucodental de niños y niñas", apuntó Seeberger.

La salud bucodental continúa siendo una de las áreas más olvidadas al hablar de salud en todo el mundo. Lo trágico de la situación es que las enfermedades bucodentales son una epidemia silenciosa que afecta a unos 3580 millones de personas en todo el mundo.Las enfermedades bucodentales, como las caries dentales, la enfermedad gingival y el cáncer oral, son las enfermedades no transmisibles (ENT) más frecuentes y evitables, y afectan a las personas durante toda su vida, provocándoles dolor, malestar, desfiguración e incluso la muerte. Este fracaso colectivo por no evitar las enfermedades bucodentales le cuesta a la economía mundial alrededor de 442 000 millones de dólares.

En la mayoría de los casos, la situación viene marcada por un obstáculo principal: el elevado precio de los tratamientos. Las enfermedades bucodentales ocupan el cuarto lugar en la lista de afecciones más caras de tratar mediante desembolso personal. Además, durante mucho tiempo ha faltado interés político por cambiar esta situación, en parte porque, históricamente, la boca no se ha incluido en el concepto de cuerpo y se han tratado por separado a la hora de plantear políticas en materia de atención sanitaria.

La encuesta revela que EE. UU. ocupa el penúltimo puesto en la pregunta de si los padres y madres limitan la cantidad de bebidas y alimentos azucarados que hay en la alimentación de sus hijos (caramelos, bebidas con gas, zumos), con un 32 % de encuestados que respondieron afirmativamente. Entre los resultados de los demás países, se incluyen los relativos a Reino Unido (52 %), Suecia (44 %), Australia (41 %), China (41 %), Marruecos (40 %), Francia (37 %), Filipinas (36 %), Egipto (32 %) y Argentina (30 %).

Por otro lado, el 41 % de padres y madres de EE. UU. llevó a sus hijos a hacerse una revisión dental al menos una vez al año. En cuanto a los demás países, los resultados fueron los siguientes: Reino Unido (63 %), Argentina (47 %), Francia (42 %), Suecia (41 %), Australia (37 %), Filipinas (31 %), China (18 %), Marruecos (12 %) y Egipto (11 %).

Este año, la campaña del Día Mundial de la Salud Bucodental está presentando distintos compromisos para inspirar al público general, los responsables de formular políticas, los profesionales sanitarios y otras partes interesadas clave para estar Unidos por la salud bucal.

Acerca de la encuesta

Todas las cifras, a no ser que se indique lo contrario, pertenecen a YouGov Plc. La muestra total fue de 11 552 adultos, 4056 de los cuales tenían hijos de 18 años o menos. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 30 de enero y el 8 de febrero de 2018 mediante una encuesta que se hizo en línea. Las cifras se han ponderado y representan a todos los adultos mayores de 18 años de los países. La distribución de adultos con hijos de 18 años o menos es la siguiente según el país: Reino Unido (468), Australia (311), Egipto (463), Filipinas (506), Francia (357), EE. UU. (295), Marruecos (386), Suecia (272), China (529) y Argentina (469).

Acerca del Día Mundial de la Salud Bucodental

El Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD) se celebra el 20 de marzo de cada año. Se trata de una celebración impulsada por la FDI World Dental Federation para concienciar sobre la prevención y el control de enfermedades bucodentales en todo el mundo. www.worldoralhealthday.org [http://www.worldoralhealthday.org/]; #WOHD20 #UniteForMouthHealth

Socios mundiales para el Día Mundial de la Salud Bucodental: Unilever; y apoyos oficiales del Día Mundial de la Salud Bucodental: 3M, Planmeca, Wrigley Oral Healthcare Program

Acerca de la FDI World Dental Federation [https://www.fdiworlddental.org/]

La FDI World Dental Federation actúa como principal órgano representativo de más de un millón de odontólogos en todo el mundo. Entre sus miembros hay más de 200 asociaciones dentales nacionales y grupos de especialistas en más de 130 países. La misión de la FDI es liderar el camino de nuestro planeta hacia una salud bucodental óptima. https://www.fdiworlddental.org/ [https://www.fdiworlddental.org/]; facebook.com/FDIWorldDentalFederation [https://www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation]; twitter.com/FDIWorldDental [https://twitter.com/fdiworlddental]

