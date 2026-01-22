La Federación DanceSport (WDSF) anuncia una alianza con Atos para impulsar su transformación digital

World Dancesport Federation - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Atos, líder mundial en transformación digital segura e impulsada por IA, anuncia con orgullo una alianza estratégica con la World DanceSport Federation (WDSF) para acelerar la evolución tecnológica del DanceSport en todo el mundo. Esta colaboración histórica marca un hito para ambas organizaciones, al combinar la experiencia de la compañía en innovación digital con el compromiso de la WDSF de ampliar y mejorar la experiencia del DanceSport para atletas, aficionados y otros grupos de interés

La World DanceSport Federation (WDSF) es el organismo rector internacional del DanceSport y está reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI). Fundada en 1957 y con sede en Lausana, Suiza, la WDSF reúne a 99 federaciones nacionales de cinco continentes y supervisa un amplio conjunto de disciplinas de baile, competiciones y programas de desarrollo.



Una colaboración histórica

A través de esta alianza, Atos y la WDSF pondrán en marcha diversos proyectos tecnológicos destinados a elevar el DanceSport a escala internacional.



Las áreas clave de enfoque incluyen la digitalización de la venta y distribución de entradas, servicios de competición, análisis basados en datos y soluciones innovadoras de interacción con los aficionados, apoyando así la estrategia digital a largo plazo de la WDSF.



La primera gran iniciativa entregada en el marco de esta asociación fue el desarrollo de una plataforma personalizada de venta y distribución de entradas para el WDSF DanceSport Festival, celebrado del 11 al 13 de abril de 2025 en el histórico Empress Ballroom del Winter Gardens de Blackpool (Reino Unido). El impacto fue inmediato: WDSF registró un enorme incremento de entradas vendidas dentro de las primeras 12 horas tras el lanzamiento, estableciendo un nuevo referente de eficiencia y accesibilidad en la gestión de eventos.



Tras este primer despliegue exitoso, Atos y la WDSF continuarán colaborando en servicios digitales y ticketing para los próximos grandes eventos, entre ellos el WDSF DanceSport Festival de Blackpool 2026, programado del 25 al 29 de marzo, así como las ventas de entradas para el Brisbane World Breaking DanceSport Festival 2026, que tuvo lugar los días 17 y 18 de enero de 2026. Este evento representa un hito para el Breaking en Australia y forma parte de la ambición de la WDSF de impulsar aún más esta disciplina tras su exitoso debut olímpico en París 2024.



Impulsando la innovación y el crecimiento

Atos busca adoptar los valores fundamentales del DanceSport y reforzar su compromiso con la innovación y la excelencia como socio estratégico de la WDSF. La colaboración seguirá generando soluciones digitales de vanguardia, como sistemas inteligentes de gestión de competiciones, servicios de retransmisión mejorados y plataformas innovadoras de interacción con los aficionados. Estas iniciativas tienen como objetivo ampliar el alcance global del DanceSport y garantizar que el deporte permanezca a la vanguardia del progreso tecnológico.



La experiencia de Atos en analítica de datos, inteligencia artificial y experiencias digitales inmersivas abre nuevas posibilidades para el DanceSport, preservando su esencia mientras abraza el futuro.



"Estamos encantados de unir fuerzas con la WDSF para impulsar la transformación digital del DanceSport. Esta alianza refleja nuestro compromiso con la innovación, la excelencia y el apoyo a la comunidad deportiva mundial mediante tecnología de vanguardia. Junto con la WDSF, estamos abriendo nuevos horizontes para atletas y aficionados, garantizando que el DanceSport continúe creciendo e inspirando a todos sus grupos de interés", afirmó Nacho Moros, Head of Major Events, Atos.



"Esta asociación con Atos marca un hito importante en nuestra misión de ampliar el alcance e impacto del DanceSport. Al integrar tecnología avanzada en nuestras competiciones y en la experiencia de los atletas, no solo estamos mejorando la accesibilidad y el atractivo del deporte, sino también estableciendo nuevos estándares de innovación y excelencia a nivel mundial", añadió Shawn Tay, presidente de la WDSF.



Atos cuenta con una división dedicada a Deportes y Grandes Eventos desde hace más de 30 años. Esta experiencia en la entrega de soluciones innovadoras para las competiciones más prestigiosas del mundo permite ofrecer la flexibilidad y la excelencia tecnológica necesarias para todo tipo de eventos, desde torneos locales hasta grandes citas internacionales. Este compromiso se refleja en su papel como Socio Oficial de TI de la UEFA para el Fútbol de Selecciones Nacionales desde 2022, así como en su larga relación con los Movimientos Olímpico y Paralímpico desde 1992 y 2002, respectivamente, prestando servicios avanzados de TI a los exitosos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Más recientemente, Atos se convirtió en Partner Oficial de Innovación de la CONMEBOL, centrado en las competiciones de clubes del fútbol sudamericano.





Contacto

Emisor: Atos

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

Teléfono de contacto: 620059329