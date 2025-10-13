La Federación de Familias de Europa y Oriente Medio insta a que se dé un trato justo a su fundador

(Información remitida por la empresa firmante)

-Federación de Familias de Europa y Oriente Medio insta a que se dé un trato justo a su fundador y se respete la libertad religiosa en Corea del Sur

LONDRES, 11 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Federación de Familias de Europa y Oriente Medio (Iglesia de la Unificación) expresa su profunda preocupación por la acusación formulada el viernes por las autoridades surcoreanas contra la Dra. Hak Ja Han, cofundadora de nuestro movimiento y viuda del difunto Rev. Dr. Sun Myung Moon.

A sus 82 años y recuperándose de una cirugía cardíaca, la Dra. Han ha permanecido recluida sola en una pequeña celda durante casi tres semanas, lo que genera serias preocupaciones sobre su salud, derechos y el debido proceso.

"Creemos que estas acusaciones son infundadas", declaró el Dr. Michael Balcomb, presidente de la Federación de Familias de Europa y Oriente Medio. "La Madre Han, conocida como la Madre de la Paz, ha dedicado toda su vida a la paz, la armonía interreligiosa y la renovación moral. Merece justicia, dignidad y pleno respeto por su libertad religiosa".

Aunque funcionarios gubernamentales sostienen que el procesamiento se basa en fundamentos legales, no ideológicos, los defensores de los derechos humanos están preocupados. "No se trata solo de una mujer" escribe el Dr. Massimo Introvigne, experto en libertad religiosa, en la revista de derechos humanos Bitter Winter. "Se trata del alma de una nación. Se trata de si Corea del Sur seguirá siendo una democracia que respeta la libertad religiosa o se convertirá en un estado donde se castiga la fe y se criminaliza la disidencia".

La Federación de Familias insta a las personas de buena voluntad de todo el mundo a solidarizarse y rezar por la pronta liberación de la Dra. Han y por la protección de la libertad de creencia en Corea del Sur.

