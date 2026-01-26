Fejuves colabora en llevar el buen uso de los videojuegos a los centros educativos - Fejuves

El Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón ha lanzado un proyecto pionero para llevar el buen uso y la socialización con videojuegos a los alumnos de 2° de la ESO

Alcorcón, 26 de enero.- La concejalía de Juventud y diversidad del excelentísimo Ayuntamiento de Alcorcón y la agencia especializada Enso Event Makers están desarrollando un proyecto para impulsar el buen uso del entretenimiento digital y los videojuegos entre los jóvenes con charlas en los propios centros educativos. Además, el final del proyecto contará con un campeonato Inter institutos donde los alumnos y alumnas de los distintos centros que estén cursando 2º de la ESO tendrán un entorno de socialización en uno de los ocios preferidos por los jóvenes. 21 centros educativos del municipio han sido invitados a participar en el proyecto.

El responsable de las formaciones sobre la buena práctica y el uso responsable de los videojuegos en los centros educativos ha sido Álvaro Fernández un reconocido psicólogo especializado en entretenimiento digital y videojuegos, que ha liderado proyectos para la Federación Española de videojuegos FEJUVES y equipos esports como Team Queso.

En la segunda fase del proyecto se realizará una jornada gaming que tendrá lugar el 6 de marzo en el pabellón M4 de Alcorcón en horario de mañana (entre las 9:00h y las 14:00h), además de zonas de juego con distintos tipos de equipamiento (realidad virtual, Nintendo Switch, PlayStation, Simuladores de conducción...) se desarrollarán las competiciones inter- institutos para los juegos Just Dance, EA FC 26 y videojuego de simulación de conducción Fórmula 1.

La jorada gaming tendrá continuidad por la tarde el mismo viernes 6 de marzo y el espacio quedará abierto para los jóvenes entre 12 y 35 años de la localidad, que quieran asistir. También habrá campeonatos para los juegos Just Dance, EA FC 26 y videojuego de simulación de conducción Fórmula 1. Y los interesados se pueden inscribir: www.ayto-alcorcon.es/es/juventud-alcorcon

En palabras de D.ª Carmen Martín Rubio Concejala de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deportes.- "Para la concejalía es un proyecto estratégico porque la mejor manera de llegar a los jóvenes es a través de uno de sus entretenimientos favoritos. Y de ese modo podemos orientar su visión y valoración de los videojuegos hacia los aspectos positivos del mismo, trabajando sobre las buenas prácticas y un uso adecuado de este ocio.

Además, con el Campeonato Inter Institutos planteamos una jornada de socialización y diversión de los jóvenes. Una actividad pionera que ha sido muy bien recibida por los alumnos y el profesorado".

