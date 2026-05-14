(Información remitida por la empresa firmante)

- Felicitysolar refuerza su presencia en el mercado europeo mediante acuerdos de colaboración autorizados en los Países Bajos y España

GUANGZHOU, China, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar, proveedor global de soluciones de almacenamiento de energía solar, ha celebrado con éxito la firma de acuerdos de colaboración con socios de los Países Bajos y España en su sede central. Estas dos alianzas representan un paso más en la expansión y el desarrollo a largo plazo de Felicitysolar en el mercado europeo de energías renovables.

A medida que Europa acelera su transición energética, la demanda de soluciones de almacenamiento de energía solar crece entre usuarios residenciales, comerciales e industriales. El aumento de los costes de la electricidad, la creciente adopción de energías renovables y una mayor concienciación sobre la independencia energética impulsan la necesidad de sistemas de almacenamiento de energía fiables y eficientes.

En este contexto, Felicitysolar avanza con paso firme en su estrategia europea a través de canales locales, soluciones de productos diversificadas y un mayor desarrollo de marca. Las alianzas en los Países Bajos y España reflejan el compromiso de la empresa por estrechar lazos con los mercados locales y responder con mayor eficacia a las necesidades de los clientes europeos.

En los Países Bajos, esta alianza autorizada reforzará la presencia de Felicitysolar en el mercado de Europa Occidental y fomentará un mayor desarrollo regional. En España, la colaboración pone de relieve el creciente reconocimiento de Felicitysolar en el mercado de almacenamiento de energía residencial, especialmente en lo que respecta a soluciones prácticas de almacenamiento de energía doméstica de baja tensión.

Felicitysolar ofrece una completa gama de productos que incluye inversores híbridos, inversores para sistemas aislados, baterías de litio de baja y alta tensión, sistemas residenciales todo en uno y soluciones de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial. Esta diversificada gama permite a la empresa dar soporte a múltiples escenarios de aplicación, como el autoconsumo residencial, el suministro de energía de respaldo, el suministro de energía fuera de la red y la optimización energética comercial.

Más allá del suministro de productos, Felicitysolar continúa fortaleciendo sus capacidades de servicio local mediante la cooperación con socios regionales, mejorando la respuesta del mercado, el soporte técnico, la entrega de productos y el servicio posventa.

La formalización de estas dos alianzas estratégicas demuestra el progreso constante de Felicitysolar en la consolidación de su presencia en el mercado europeo. De cara al futuro, Felicitysolar seguirá impulsando la innovación de sus productos, ampliando la cooperación local y fortaleciendo su marca en toda Europa.

Guiada por su visión de "Llenar la vida de esperanza, mejorar el mundo", Felicitysolar mantiene su compromiso de proporcionar soluciones de almacenamiento de energía solar fiables, eficientes y sostenibles para clientes de todo el mundo.

Contacto:Departamento de Marketing de Felicitysolar pr@felicitysolar.com +86-18620102298

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