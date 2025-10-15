Felipe Herrera impulsa proyectos inmobiliarios en Lombok por 5 millones y planifica expansión en 2026

Felipe Herrera impulsa proyectos inmobiliarios en Lombok por más de 5 millones de euros y prepara expansión en 2026 - Felipe Herrera

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2025.-El inversor y empresario español Felipe Herrera, especializado en real estate, continúa consolidando su trayectoria internacional con proyectos inmobiliarios en Lombok, Indonesia, que ya superan los 5 millones de euros de facturación.

En 2025, Herrera y sus socios constituyeron PT PMA Azura Lombok Properties, adquiriendo 10.000 m en Lombok para desarrollar sus primeros proyectos. Los 44 apartamentos de la primera fase se vendieron en su totalidad, y el segundo proyecto, con 60 unidades, también alcanzó la venta completa, consolidando sus inversiones en Lombok como una de las iniciativas inmobiliarias más exitosas de la región.

De cara a 2026, Felipe Herrera prevé nuevas inversiones en Lombok, reforzando su presencia en el mercado inmobiliario del sudeste asiático. Su enfoque combina rentabilidad, innovación y gestión directa, asegurando resultados sostenibles y confiables para inversores nacionales e internacionales.

Aunque de formación es abogado, Herrera ha orientado su trayectoria hacia la inversión y el desarrollo inmobiliario. En paralelo, ha lanzado Abogado Lombok, la primera firma legal y fiscal especializada en asesorar a inversores hispanohablantes interesados en invertir en Lombok. Esta firma funciona como soporte para sus propios proyectos y para quienes buscan seguridad y guía profesional en sus inversiones en Lombok.

“En Lombok no nos limitamos a asesorar: invertimos, gestionamos y desarrollamos cada proyecto. Conocemos de primera mano lo que implica ejecutar sobre el terreno, y esa experiencia nos da una visión que pocos asesores pueden ofrecer”, afirma Herrera.

Con un equipo en España y presencia local en Indonesia —con oficina en Lombok y acuerdos en Yakarta y Bali—, Felipe Herrera se ha consolidado como un empresario internacional capaz de transformar oportunidades en proyectos de alta rentabilidad. Sus inversiones en Lombok se han convertido en un referente para otros inversores que buscan diversificación en mercados emergentes.

Contacto prensa: Instagram: @_felipeherrera



Emisor: Felipe Herrera

Contacto: Felipe Herrera

Número de contacto: 617805520