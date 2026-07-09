Felipe Herrera; 'La verdadera gestión patrimonial no consiste en ganar más dinero' - Felipe Herrera

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de julio de 2026.-

Hablar de patrimonio suele asociarse a conceptos como rentabilidad, inversiones o crecimiento económico. Sin embargo, para Felipe Herrera, abogado, empresario e inversor, la verdadera gestión patrimonial trasciende el ámbito financiero y se fundamenta en la capacidad de tomar decisiones responsables, planificar a largo plazo y construir un legado que aporte estabilidad y libertad a las futuras generaciones.

Tras años asesorando a empresarios, participando en proyectos empresariales e invirtiendo su propio capital, Herrera sostiene que generar ingresos y construir patrimonio son dos conceptos muy diferentes. A su juicio, el éxito financiero no depende únicamente de cuánto dinero se gana, sino de la forma en que se administra y del propósito que ese patrimonio tiene dentro del proyecto vital de cada persona.

"El dinero debe ocupar el lugar que le corresponde. Es una herramienta para construir una vida con mayor tranquilidad y libertad, no un objetivo en sí mismo", explica.

Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito jurídico, una formación que le permitió comprender en profundidad aspectos como la protección patrimonial, la fiscalidad y las estructuras societarias. Con el paso de los años, esa experiencia evolucionó hacia una intensa actividad empresarial e inversora, participando en distintos proyectos tanto en España como en el extranjero y acompañando a empresarios e inversores en decisiones de gran relevancia para su patrimonio.

Esta combinación entre asesoramiento e inversión directa le ha permitido identificar un patrón común entre quienes consiguen preservar y hacer crecer su patrimonio de forma sostenible: la planificación a largo plazo.

La importancia de proteger el patrimonio desde el principio

Uno de los principales errores que observa Felipe Herrera es que muchos empresarios dedican enormes esfuerzos a generar riqueza, pero muy poco tiempo a protegerla y organizarla.

Según explica, es habitual encontrar compañías consolidadas y negocios de éxito cuyos propietarios nunca han planificado aspectos esenciales como la estructura patrimonial, la sucesión o la protección de los activos familiares.

Para Herrera, la gestión patrimonial no debería comenzar cuando una persona alcanza un elevado nivel económico, sino desde el inicio de su actividad profesional o empresarial.

"La forma de construir un patrimonio sólido depende mucho más de las decisiones que se toman cada día que de la cantidad de patrimonio que ya se posee", afirma.

La experiencia como inversor, un valor añadido

Además de asesorar a terceros, Felipe Herrera participa personalmente en diferentes inversiones empresariales, inmobiliarias e internacionales, una experiencia que considera fundamental para comprender las necesidades reales de los inversores.

A lo largo de su trayectoria ha intervenido en operaciones que han movilizado importantes volúmenes de inversión, circunstancia que, según explica, le permite ofrecer un asesoramiento basado no solo en el conocimiento técnico, sino también en la experiencia práctica.

"Existe una gran diferencia entre recomendar una inversión y realizarla con tu propio patrimonio. Esa experiencia aporta una perspectiva diferente a la hora de valorar riesgos y oportunidades", señala.

Querkus Capital apuesta por estrategias patrimoniales personalizadas

Como socio de Querkus Capital, Herrera participa en el análisis de oportunidades de inversión, operaciones inmobiliarias, financiación y proyectos empresariales.

No obstante, asegura que el principal objetivo de la compañía no consiste únicamente en localizar inversiones rentables, sino en construir estrategias patrimoniales adaptadas a las necesidades y objetivos de cada cliente.

La filosofía de trabajo se apoya en tres pilares fundamentales: prudencia, visión de largo plazo y alineación con los intereses del inversor, priorizando siempre la preservación del patrimonio frente a decisiones impulsivas motivadas exclusivamente por la rentabilidad.

Comprender el riesgo antes de buscar rentabilidad

En un contexto donde la rentabilidad suele ocupar el centro del debate, Herrera considera que la primera cuestión que debe plantearse cualquier inversor es entender los riesgos asociados a cada operación.

A su juicio, las inversiones más sólidas no suelen ser las más llamativas, sino aquellas que combinan sentido común, seguridad y una rentabilidad razonable.

"Antes de analizar cuánto puede ganarse, conviene preguntarse qué puede salir mal. Solo comprendiendo el riesgo es posible valorar correctamente una oportunidad de inversión", explica.

Libertad financiera al servicio del proyecto de vida

Más allá de los resultados económicos, Felipe Herrera entiende la libertad financiera como la capacidad de decidir cómo vivir, dónde desarrollar la actividad profesional y cómo organizar el tiempo personal.

Desde su punto de vista, disponer de un elevado patrimonio no garantiza esa libertad si las preocupaciones económicas continúan condicionando todas las decisiones.

En esta visión, el patrimonio adquiere sentido cuando permite desarrollar un proyecto de vida coherente con los propios valores y dedicar tiempo a aquello que realmente resulta importante.

La familia ocupa un lugar central dentro de esa filosofía. Herrera considera que el patrimonio debe estar al servicio de las personas y no convertirse en un fin en sí mismo.

Con el paso de los años, y especialmente tras convertirse en padre, asegura haber comprendido que el verdadero éxito consiste en construir un legado que beneficie a las siguientes generaciones y permita ofrecer estabilidad y oportunidades a la familia.

Una visión donde los valores también forman parte del patrimonio

Otro de los aspectos que define su forma de entender la empresa y la inversión es la importancia de los principios personales.

Herrera reconoce abiertamente la influencia de su fe en la manera de gestionar los negocios y el patrimonio, defendiendo que la creación de riqueza resulta plenamente compatible con la responsabilidad, la ética y el propósito.

Para él, el dinero debe entenderse como un instrumento capaz de facilitar proyectos, ayudar a otras personas y ofrecer mayor libertad, pero nunca como el objetivo final.

"La verdadera riqueza consiste en vivir de acuerdo con los propios principios y construir un patrimonio que aporte estabilidad, libertad y un legado para las futuras generaciones", concluye.

Desde esta perspectiva, Felipe Herrera propone una forma de entender la gestión patrimonial que trasciende los aspectos puramente económicos. Su experiencia como abogado, empresario e inversor le lleva a defender que el patrimonio no debe medirse únicamente por su valor financiero, sino también por su capacidad para generar tranquilidad, proteger a la familia y contribuir a construir un futuro sostenible basado en la planificación, la responsabilidad y los valores personales.

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