(Información remitida por la empresa firmante)

Un experimentado ejecutivo y emprendedor de los sectores de los medios y la música dirigirá las operaciones latinas de UMG, impulsando el crecimiento global de la región y reforzando el compromiso de la compañía con los artistas

SANTA MONICA, Calif., 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Universal Music Group (UMG), líder mundial en entretenimiento basado en la música, anunció hoy el nombramiento de Felipe Holguin como CEO de Universal Music Latin America & Iberian Peninsula, con efecto inmediato. Holguin reportará a Sir Lucian Grainge, presidente y CEO de UMG.

Ejecutivo y emprendedor versátil, con más de treinta años de experiencia en los sectores de la música, los medios, la tecnología y las finanzas en Estados Unidos, América Latina y Europa, Holguin ha creado empresas creativas, dirigido organizaciones digitales y contribuido a impulsar la estrategia y las fusiones y adquisiciones en toda la región.

Holguin dirigirá las operaciones de música latina de UMG en Estados Unidos, América Latina e Iberia. En colaboración con los equipos locales y globales de la compañía, contribuirá a identificar y desarrollar a la próxima generación de talento, apoyar a los artistas en todas las etapas de sus carreras, dar mayor visibilidad a la diversidad musical y cultural de la región y acercar el amplio catálogo de UMG a nuevas generaciones de oyentes de todo el mundo.

El nombramiento se produce tras la decisión de Jesús López de asumir un nuevo cargo como presidente emérito de Global Talent Services, la compañía de gestión y servicios para artistas que él concibió. UMG y sus artistas seguirán beneficiándose de su amplia experiencia, sus relaciones y su conocimiento del negocio.

Sir Lucian Grainge, presidente y CEO de UMG, afirmó: La música latina ha abierto el camino para que artistas de todo el mundo lleguen a públicos globales, demostrando cómo la música puede cruzar fronteras sin perder sus raíces en las culturas que le dan vida. Sus múltiples voces y sonidos siguen ampliando lo posible y señalando lo que viene. Felipe combina un profundo respeto por la creación artística y el ecosistema creativo latino con experiencia en los ámbitos de los negocios, la tecnología y los datos. Me entusiasma que trabaje con nuestros equipos para apostar por lo extraordinario y lo inesperado, y crear más oportunidades globales para los artistas.

Holguin afirmó: Los artistas son los verdaderos agentes del cambio. Nuestro papel consiste en reunir las ideas, las plataformas y las alianzas que les ayuden a llegar a sus fans e impulsar la cultura. Jesús y el talentoso equipo de toda América Latina e Iberia han contribuido a dar forma al ascenso global de la música latina. Me entusiasma trabajar con los equipos de UMG en todo el mundo para construir una compañía centrada en los artistas y ayudar a que su música llegue aún más lejos.

Jesús López afirmó: Me enorgullece dar la bienvenida a Felipe a UMG. Es un líder destacado con una visión clara del futuro, y estoy convencido de que sabrá impulsar aún más los extraordinarios cimientos que nuestros equipos han construido. Espero poder apoyar a la compañía mientras continuamos con nuestra misión compartida de ayudar a los artistas a hacer realidad todo el alcance de sus ambiciones.

En Univision Communications, Holguin fue CEO de Fusion Media Group, donde transformó las operaciones, integró adquisiciones digitales y amplió la división en inglés de la compañía hasta alcanzar los 92 millones de visitantes únicos mensuales. En ese momento, era la mayor empresa editora digital de su grupo competitivo. También fue vicepresidente ejecutivo de Digital, Noticias y Música en Univision, donde dirigió la estrategia, las operaciones y las fusiones y adquisiciones de Univision.com, incluida su plataforma de streaming musical y audio y sus franquicias televisivas de premios musicales. A comienzos de su carrera, Holguin cofundó Page One Media, editora de PODER, una revista de negocios dirigida a líderes hispanos de Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile. La compañía fue vendida a Televisa.

Más recientemente, Holguin trabajó con HYBE Latin America en estrategia y operaciones. Anteriormente, colaboró con Exile Content Studio en el lanzamiento, crecimiento y venta de su negocio musical a HYBE, así como en la estrategia y el desarrollo de la compañía, incluida su adquisición por parte de Candle Media.

Holguin tiene un MBA de Harvard Business School y dos títulos de ingeniería de Worcester Polytechnic Institute.

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