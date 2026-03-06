La feminización de la Medicina debe traducirse en liderazgo real y conciliación efectiva en AP

Junta Directiva de la semFYC - semFYC

Madrid, 6 de marzo de 2026: El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, constituye una jornada para reconocer el talento y el peso creciente de las mujeres en la Medicina de Familia y Comunitaria, así como para reivindicar que esta realidad se traduzca en políticas efectivas que impulsen el liderazgo femenino y garanticen modelos organizativos que favorezcan la conciliación profesional y personal de todos los profesionales sanitarios

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) quiere poner en valor el compromiso de las médicas de familia, que hoy representan la mayoría de la especialidad y sostienen, desde la Atención Primaria, uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud.



Aunque la sanidad cuenta cada vez con una mayor presencia de mujeres, esta realidad todavía no se refleja de forma proporcional en los espacios donde se toman las decisiones estratégicas. La feminización de la Medicina debe traducirse en liderazgo efectivo y en una organización del trabajo que facilite la conciliación, no solo como una reivindicación laboral, sino también como una medida que repercute directamente en la calidad asistencial.



Una especialidad con rostro femenino

Actualmente, según datos del Observatorio Womeds de FACME, las mujeres representan el 62% de las profesionales médicas en activo en España. Sin embargo, su presencia en puestos de responsabilidad continúa siendo menor: el 42% ocupa jefaturas de sección y el 37% jefaturas de servicio.



Igtualmente, entre los profesionales menores de 35 años, el porcentaje de mujeres alcanza el 66%. En Medicina de Familia y Comunitaria, según datos de la OMC, las mujeres también representan el 66% del total, especialidad que concentra el 19% del total de profesionales del SNS.



Esta realidad también se refleja dentro de la semFYC. El 71% de sus más de 22.000 socios son mujeres, una representatividad que tiene su reflejo en los órganos de gobierno de la sociedad científica, donde la presencia femenina es mayoritaria.



Techo de cristal en la gestión y la universidad

A pesar de la creciente feminización del entorno asistencial, este avance no se ha trasladado con la misma intensidad a los niveles de alta gestión sanitaria y responsabilidad académica. Aunque se han producido avances en los últimos años persiste una brecha relevante en jefaturas de servicio, direcciones de departamento y cátedras universitarias. Resulta necesario consolidar estructuras que permitan que esta mayoría numérica se traduzca en liderazgo real y en capacidad de influencia en los espacios donde se definen las políticas sanitarias, la organización asistencial y las prioridades de investigación.



Conciliación como estrategia de calidad y sostenibilidad

Desde la semFYC se considera que la organización de la Atención Primaria debe adaptarse a la realidad demográfica y profesional actual para seguir garantizando una sanidad pública justa, eficaz, sostenible y accesible para toda la ciudadanía.



La incorporación de mayor flexibilidad organizativa y el desarrollo de modelos de autogestión de equipos constituyen una necesidad estratégica para el sistema sanitario. Facilitar la conciliación contribuye a fidelizar el talento profesional, reducir el burnout y evitar la fuga de profesionales.



Además, estas medidas repercuten directamente en la calidad de la atención sanitaria. Un médico o médica de familia que puede desarrollar su carrera en condiciones adecuadas tiene más probabilidades de permanecer en su centro de salud, favoreciendo la longitudinalidad asistencial, es decir, la atención continuada por el mismo profesional a lo largo del tiempo. Este factor se asocia con menor mortalidad, menos visitas a Urgencias y mejores resultados en salud comunitaria.





