15 de octubre, Día Mundial de la Tos Crónica

Madrid, 14 de octubre de 2025.- Fenaer reclama medidas para mejorar la atención y el tratamiento de los pacientes con tos crónica y evitar su estigmatización social

Con motivo del Día Mundial de la Tos Crónica, que se conmemora el 15 de octubre, la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) alerta sobre el fuerte impacto que esta patología tiene en la calidad de vida de quienes la sufren y reclama la puesta en marcha de medidas específicas para su diagnóstico, tratamiento y abordaje integral.

La tos crónica, que se estima que afectaría hasta a un 7% la población, no solo supone un síntoma persistente y limitante, sino que afecta de manera significativa a nivel emocional, físico, laboral, familiar y social. El tabaquismo, algunos medicamentos o problemas en el sistema nervioso pueden influir en esta patología.

Años de incertidumbre y estigmatización

Los pacientes conviven con altos niveles de incertidumbre, peregrinan durante años por distintas consultas médicas sin obtener respuestas y padecen estigmatización en su entorno, lo que agrava la carga psicológica y provoca ansiedad, depresión, vergüenza o sentimientos de culpa. Muchos de ellos se someten a numerosas pruebas sin resultados concluyentes y refieren sentirse incomprendidos o “no creídos”, lo que deriva en un impacto psicológico muy importante.

Mariano Pastor, presidente de Fenaer, destaca que los pacientes de esta enfermedad viven “con miedo, ansiedad e incluso con depresión. La tos crónica significa para ellos una fuerte limitación en la vida social y familiar que lleva a muchas personas a aislarse”. Para Pastor, es imprescindible luchar contra la “estigmatización social que provocan los episodios de tos en espacios públicos, que hacen que quienes los sufren se sientan observados y señalados. Los pacientes, incluso cuando pueden llevar a cabo una vida funcional, sufren vergüenza y acaban evitando actividades cotidianas”.

Las crisis de tos y las constantes citas médicas afectan además a la productividad y generan absentismo laboral, lo que puede provocar discriminación en los puestos de trabajo.

Propuestas de Fenaer

Ante esta situación, Fenaer plantea una serie de medidas para paliar la falta de diagnóstico y tratamiento y la estigmatización de los pacientes con tos crónica. Por una parte, es necesario diseñar protocolos específicos en el sistema sanitario que faciliten un diagnóstico más rápido y eficaz. Para ello, sería útil establecer unidades multidisciplinares de referencia, que integren al menos neumología, alergología, otorrinolaringología y salud mental, para un abordaje integral. A juicio de la Federación, es también necesario dar acceso a los afectados a los últimos tratamientos disponibles. Aunque actualmente existen tratamientos que abordan los síntomas, el único fármaco específico no está financiado por el sistema nacional de salud, aunque sí autorizado.

Fenaer llama a las administraciones a establecer programas de apoyo psicológico y social a los pacientes, mediante programas de acompañamiento y recursos adaptados; y a apostar por dar un impulso a la investigación en nuevas terapias y estrategias de manejo de la tos crónica. Además, considera necesarias las campañas de sensibilización social, destinadas a reducir la estigmatización y aumentar la comprensión de esta enfermedad, desterrando la percepción de que es un síntoma pasajero o secundario; y un fortalecimiento del papel del paciente empoderado, capaz de manejar mejor su enfermedad y defender sus derechos con conocimiento.

“La tos crónica no es un simple síntoma, sino una enfermedad que condiciona la vida de quienes la padecen. Es urgente que las administraciones sanitarias reconozcan su impacto y articulen respuestas específicas que devuelvan dignidad y calidad de vida a estos pacientes”, señala el presidente de Fenaer, Mariano Pastor

Sobre Fenaer

La Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, Fenaer, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de patologías. Formada por 25 de asociaciones de pacientes de patologías como asma, epoc, déficit de Alfa-1, hipertensión pulmonar, discinesia ciliar pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía o alergias, representa la voz de los pacientes y promueve actividades divulgativas, formativas y de concienciación

